Канчельскис о «Зените»: «Не отдаст чемпионство, шансы у других команд были только на бумаге» 

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Краснодар Футбол

Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» вновь станет чемпионом Мир РПЛ.

После 23 матчей петербуржцы лидируют в таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко и имея на игру меньше.

«Я еще в начале сезона сказал, что «Зенит» будет первым, а остальные команды будут бороться за оставшиеся места. Я играл в футбол и, наверное, что-то понимаю в нем. Поэтому я и говорил, что «Зенит» будет чемпионом. Мы же смотрим по их игре. 

Конечно, шансы есть всегда, но это только на бумаге, теоретически, но не практически. «Зенит» не отдаст чемпионство, кто-то из клубов может приблизиться к ним, но не так, чтобы претендовать на титул», — сказал бывший игрок сборной России.

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12 комментариев
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На данный момент Зенит реально по составу и уровню внутреннего менеджмента сильнее всех в стране, другим необходимо подтягиваться и выстраивать работу, создавать конкуренцию. На данный момент конкурентов я не вижу, есть Зенит и все остальные...
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Зачем столько тегов на команды РПЛ, если в статье кроме Зенита и Краснодара никто больше не упоминается?
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Андрюха ! Наливай , давай за Сельту бахнем!
+4
-3
+1
Состав у них в неконкуренции, тут спорить бессмысленно. Но то что их уже чемпионами считают, это бред. Еще играть и играть! Они тоже не безгрешны и очки будут терять 100%.
+2
-1
+1
Ответ Артем Артем
Андрюха ! Наливай , давай за Сельту бахнем!
Зачем минусы ?! Я же от всейдуши , как и вы засираю
+3
-2
+1
Ответ Cheer Up
Состав у них в неконкуренции, тут спорить бессмысленно. Но то что их уже чемпионами считают, это бред. Еще играть и играть! Они тоже не безгрешны и очки будут терять 100%.
Иногда думаешь одно, а пишешь почему-то совсем другое.
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Я не играл в футбол, но тоже вижу в ближайшее будущее конкуренция у зенита на нуле...
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Никто не знает что будет дальше.
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