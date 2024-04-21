Канчельскис о «Зените»: «Не отдаст чемпионство, шансы у других команд были только на бумаге» 

Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» вновь станет чемпионом Мир РПЛ.

После 23 матчей петербуржцы лидируют в таблице, опережая идущий вторым « » на одно очко и имея на игру меньше.

«Я еще в начале сезона сказал, что «Зенит» будет первым, а остальные команды будут бороться за оставшиеся места. Я играл в футбол и, наверное, что-то понимаю в нем. Поэтому я и говорил, что «Зенит» будет чемпионом. Мы же смотрим по их игре.

Конечно, шансы есть всегда, но это только на бумаге, теоретически, но не практически. « » не отдаст чемпионство, кто-то из клубов может приблизиться к ним, но не так, чтобы претендовать на титул», — сказал бывший игрок сборной России.