Андрей Канчельскис: «Дети живут в Англии, у них там работа и жилье. Мне на старости лет хотелось бы купить домик во Флоренции»

Андрей Канчельскис рассказал о желании пожить в Италии.

«У меня было много дорогих подарков и покупок за время игровой карьеры. Самый ценный презент – «Ролексы» от президента «Фиорентины» Чекки Гори. Тогда они стоили очень дорого, хорошие часы, по ним было видно, что не левые. Если же брать мои покупки, то самое дорогое – квартира в Лондоне.

Последний раз был в Англии год назад, приезжал как раз в ту квартиру к детям. Они не живут в России, у них там есть работа и жилье. Когда захотят, тогда и прилетят в Россию. Я же скоро планирую поехать к ним.

Если сравнивать уровень комфорта британской и российской столицы, то приятнее всегда там, где есть работа. Жить в России или Европе? На старости лет хотелось бы купить домик во Флоренции. Мне безумно нравится этот маленький культурный город. Посмотрим, куда жизнь забросит.

Для меня не важно, где жить, будь то Москва, Абу-Даби или Бишкек. Где работа, там и комфортнее. Главное – заниматься любимым делом», – сказал бывший футболист сборной России.