Каррагер о «Ливерпуле»: «Сити» на другом уровне по сравнению с ними, у «Арсенала» тоже есть преимущество. Команда превзошла ожидания, и в решающий момент им не хватило сил»

Джейми Каррагер оценил выступление «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

Вчера мерсисайдцы уступили «Эвертону» (0:2) в перенесенном матче 29-го тура АПЛ. После поражения «Ливерпуль» отстает от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.

« » находится на другом уровне по сравнению с « », и я думаю, что у « » тоже есть над ними преимущество. В последние шесть-восемь недель, когда три лучшие команды боролись за титул, это была скорее надежда, чем вера. В некотором смысле, я думаю, что команда достигла большего, чем ожидалось, потому что, честно говоря, я не думаю, что они настолько хороши.

Я не критикую их. Они блестяще выступили, они проиграли в лишь 4 матча из последних 44. Мне трудно критиковать команду и уровень игроков. В этом сезоне они превзошли ожидания и просто были недостаточно хороши. В решающий момент им просто немного не хватило сил», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

«Ливерпуль» впервые с 2010-го проиграл «Эвертону» в гостях. Шансы на чемпионство – все?