Каррагер о «Ливерпуле»: «Сити» на другом уровне по сравнению с ними, у «Арсенала» тоже есть преимущество. Команда превзошла ожидания, и в решающий момент им не хватило сил»
Джейми Каррагер оценил выступление «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.
Вчера мерсисайдцы уступили «Эвертону» (0:2) в перенесенном матче 29-го тура АПЛ. После поражения «Ливерпуль» отстает от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.
«Ман Сити» находится на другом уровне по сравнению с «Ливерпулем», и я думаю, что у «Арсенала» тоже есть над ними преимущество. В последние шесть-восемь недель, когда три лучшие команды боролись за титул, это была скорее надежда, чем вера. В некотором смысле, я думаю, что команда достигла большего, чем ожидалось, потому что, честно говоря, я не думаю, что они настолько хороши.
Я не критикую их. Они блестяще выступили, они проиграли в АПЛ лишь 4 матча из последних 44. Мне трудно критиковать команду и уровень игроков. В этом сезоне они превзошли ожидания и просто были недостаточно хороши. В решающий момент им просто немного не хватило сил», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
«Ливерпуль» впервые с 2010-го проиграл «Эвертону» в гостях. Шансы на чемпионство – все?
Ну вот Сити этого сезона не так страшен, как в лучшие свои сезоны.
Ливерпуль, учитывая травмы, в целом здорово провел сезон. По многим показателям был как минимум не хуже, а то и лучше конкурентов за титул.
По большому счету, гонка за чемпионство еще не проиграна, хотя позиции после поражения от Эвертона резко ухудшились.
Этот Сити вполне еще способен оступиться и не раз.
Арсеналу еще тоже предстоят тяжелые матчи.
Только не забывай, что гарантий, что Ливер выиграет оставшиеся 4 игры тоже никаких