Ван Дейк после 0:2 с «Эвертоном» выразил недовольство ранним началом следующего матча «Ливерпуля». Руни ответил: «После поражения в дерби игроки должны хотеть выйти на поле завтра»

Уэйн Руни ответил Вирджилу ван Дейку на критику календаря «Ливерпуля».

Вчера « » уступил « » (0:2) в перенесенном матче 29-го тура . В следующем матче, который пройдет в субботу, мерсисайдцы сыграют с « ».

После поражения в дерби ван выразил недовольство ранним временем начала следующей игры «Ливерпуля».

«Пришло время снова поговорить о начале матча в 12:30 (14:30 по московскому времени – Sports). Такие матчи – это всегда борьба, и, на мой взгляд, мы не должны были проигрывать. Теперь мы должны собраться и подготовиться к ранней игре в субботу», – сказал защитник «Ливерпуля».

Руни в эфире Sky Sports раскритиковал ван Дейка за это высказывание.

«И снова мы слышим о начале матча в 12:30. Игроки «Ливерпуля» должны хотеть выйти на поле завтра, потому что после поражения в дерби хочется, чтобы игры закончились побыстрее. Смиритесь, это часть вашей работы», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».