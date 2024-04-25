Ван Дейк после 0:2 с «Эвертоном» выразил недовольство ранним началом следующего матча «Ливерпуля». Руни ответил: «После поражения в дерби игроки должны хотеть выйти на поле завтра»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Ливерпуль Вест Хэм Эвертон премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк календарь Футбол

Уэйн Руни ответил Вирджилу ван Дейку на критику календаря «Ливерпуля».

Вчера «Ливерпуль» уступил «Эвертону» (0:2) в перенесенном матче 29-го тура АПЛ. В следующем матче, который пройдет в субботу, мерсисайдцы сыграют с «Вест Хэмом».

После поражения в дерби ван Дейк выразил недовольство ранним временем начала следующей игры «Ливерпуля».

«Пришло время снова поговорить о начале матча в 12:30 (14:30 по московскому времени – Sports). Такие матчи – это всегда борьба, и, на мой взгляд, мы не должны были проигрывать. Теперь мы должны собраться и подготовиться к ранней игре в субботу», – сказал защитник «Ливерпуля».

Руни в эфире Sky Sports раскритиковал ван Дейка за это высказывание.

«И снова мы слышим о начале матча в 12:30. Игроки «Ливерпуля» должны хотеть выйти на поле завтра, потому что после поражения в дерби хочется, чтобы игры закончились побыстрее. Смиритесь, это часть вашей работы», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».

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8 комментариев
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Легенда Эвертона прав
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Факт
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Анна, наверное, не чтобы игры закончились побыстрее, а чтобы следующая игра началась как можно быстрее?

Those Liverpool players should be wanting to go tomorrow because when you lose a derby game you want the games to come quick.
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А чего Руни хочет от защитника, который между "броситься под ноги форварду, но попробовать не дать ему забить гол" выбирает "пятиться до третьего ряда трибун, пусть забивает, но зато меня не обыграли"??
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Руни прав, отвечаю
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Ответ Benner
А че там было?
Подумай логически. Наверно то ,на что отвечал Руни 😁
+2
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А почему спортс не выложил новость с заявлением Ван Дайка?
+2
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0
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