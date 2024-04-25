Клопп после 0:2 от «Эвертона»: «Могу только извиниться перед людьми. Дела «Сити» и «Арсенала» должны пойти очень плохо, чтобы у нас был шанс на титул»
Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» и шансах на титул АПЛ.
Сегодня «красные» уступили «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ.
Команда отстала от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.
– Может ли «Ливерпуль» еще выиграть титул?
– Если у «Арсенала» и «Манчестер Сити» дела пойдут очень плохо.
Я не знаю, могу только извиниться перед людьми за сегодняшний день. Мы должны были проявить себя лучше, но не сделали этого, – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
А сегодня ещё и мяч не шёл в ворота + Пикфорд не всегда получал мяч в тело , а иногда даже выставлял руку !
Кончился бензин у команды.