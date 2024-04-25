Клопп после 0:2 от «Эвертона»: «Могу только извиниться перед людьми. Дела «Сити» и «Арсенала» должны пойти очень плохо, чтобы у нас был шанс на титул»

Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал болельщики Футбол

Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» и шансах на титул АПЛ.

Сегодня «красные» уступили «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ.

Команда отстала от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.

– Может ли «Ливерпуль» еще выиграть титул?

– Если у «Арсенала» и «Манчестер Сити» дела пойдут очень плохо.

Я не знаю, могу только извиниться перед людьми за сегодняшний день. Мы должны были проявить себя лучше, но не сделали этого, – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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14 комментариев
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Как будто у Ливера пропало горючее, вовремя Клопп уходит… Жаль только, что не удалось проводить Юргена на мажорной ноте, он этого заслуживает. Но в любом случае это была славная охота!
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рановато клопп об уходе объявил. команда поперла, а потом к апрелю бензин закончился. надо было на месяца полтора позже о десижине объявлять
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Ответ creat1ve
Тоже самое и у Барсы Хави, команды получили кратковременный эмоциональный всплеск после новостей об уходе, но старые проблемы никуда не делись
Не знаю, у Барсы Хави такой безнадеги не заметил, я в него верю. С ПСЖ в ответке тупо не повезло, Реалу проиграли 1:2, в борьбе, что не особо зазорно. У ливерпуля же после ничьей с МЮ конкретный спад. Смотрел оба матча с Аталантой - полная импотенция, а при всем уважении к бергамаскам, они не Псж и не реал. И что главное - не видно, за счет чего Ливер может стать лучше.
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Ответ slow focus
рановато клопп об уходе объявил. команда поперла, а потом к апрелю бензин закончился. надо было на месяца полтора позже о десижине объявлять
У них нет сил и пик формы прошел давно .
А сегодня ещё и мяч не шёл в ворота + Пикфорд не всегда получал мяч в тело , а иногда даже выставлял руку !
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Прихлопнули клопа.
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Ответ СуперКонь
Не знаю, у Барсы Хави такой безнадеги не заметил, я в него верю. С ПСЖ в ответке тупо не повезло, Реалу проиграли 1:2, в борьбе, что не особо зазорно. У ливерпуля же после ничьей с МЮ конкретный спад. Смотрел оба матча с Аталантой - полная импотенция, а при всем уважении к бергамаскам, они не Псж и не реал. И что главное - не видно, за счет чего Ливер может стать лучше.
Просто провал в физической форме. Отсюда и кризис. Действительно с МЮ всё началось. После него все матчи как под копирку.
Кончился бензин у команды.
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