Клопп после 0:2 от «Эвертона»: «Могу только извиниться перед людьми. Дела «Сити» и «Арсенала» должны пойти очень плохо, чтобы у нас был шанс на титул»

Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» и шансах на титул АПЛ.

Сегодня «красные» уступили «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура .

Команда отстала от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.

– Может ли « » еще выиграть титул?

– Если у « » и « » дела пойдут очень плохо.

Я не знаю, могу только извиниться перед людьми за сегодняшний день. Мы должны были проявить себя лучше, но не сделали этого, – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.