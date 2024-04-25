Клопп о «Ливерпуле»: «Нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов еще не гарантировано» 

Юрген Клопп отметил, что «Ливерпуль» еще не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

После 34 матчей мерсисайдцы занимают в 2-е место, опережая идущий пятым « » на 14 очков, при этом у «шпор» на две игры меньше.

«Арсенал» накануне выглядел совсем неслабо, поэтому мы должны играть лучше. Нам нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов нам еще не гарантировано. У «Тоттенхэма» гораздо меньше матчей, чем у нас», – сказал главный тренер « ».