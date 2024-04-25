Клопп о «Ливерпуле»: «Нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов еще не гарантировано» 

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Футбол

Юрген Клопп отметил, что «Ливерпуль» еще не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

После 34 матчей мерсисайдцы занимают в АПЛ 2-е место, опережая идущий пятым «Тоттенхэм» на 14 очков, при этом у «шпор» на две игры меньше.

«Арсенал» накануне выглядел совсем неслабо, поэтому мы должны играть лучше. Нам нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов нам еще не гарантировано. У «Тоттенхэма» гораздо меньше матчей, чем у нас», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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9 комментариев
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Подскажите, это уже квадрупл или нет?
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Режим аллегри ON
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Какой же Клопп Аллегри!
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Ответ Wh1te
Подскажите, это уже квадрупл или нет?
Кубоклигилупл)
+1
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+1
Ответ Wh1te
Подскажите, это уже квадрупл или нет?
Ха-ха-ха откуда вы такие вещи берёте?. Сами про них пишите и потом сами отвечаете 🤡🤣🤣🤣 люди из цирка
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Футбол Клоппа это, энергозатратный, эмоциональный, страстный футбол. К сожалению бак опустел, как у Клоппа так и у команды. Ребята не могут найти в себе сил и энтузиазма. Я думаю многие из них испытывают микс эмоции; уход Клоппа, новый тренер, новый сезон, что я буду делать, остаться или уйти и т.д. Все давит на игроков. Но конечно еще не все потеряно, мы как фаны будем как всегда верить и ждать до конца. Ведь мы не раз были свидетелями чудес.
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Прощай квадрупл ооооо
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Вот они новые цели
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Ответ Андрей Andrey
Ха-ха-ха откуда вы такие вещи берёте?. Сами про них пишите и потом сами отвечаете 🤡🤣🤣🤣 люди из цирка
Ну вообще это были слова Салаха, если не ошибаюсь
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