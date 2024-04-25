Клопп о «Ливерпуле»: «Нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов еще не гарантировано»
Юрген Клопп отметил, что «Ливерпуль» еще не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.
После 34 матчей мерсисайдцы занимают в АПЛ 2-е место, опережая идущий пятым «Тоттенхэм» на 14 очков, при этом у «шпор» на две игры меньше.
«Арсенал» накануне выглядел совсем неслабо, поэтому мы должны играть лучше. Нам нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов нам еще не гарантировано. У «Тоттенхэма» гораздо меньше матчей, чем у нас», – сказал главный тренер «Ливерпуля».