Каррагер о Клоппе: «Абсолютная легенда. Даже если шансов выиграть АПЛ уже нет, выложитесь по полной и проводите его достойно»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Джейми Каррагер назвал Юргена Клоппа абсолютной легендой.

Вчера команда Юргена Клоппа уступила «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ, отстав от «Арсенала» на три очка и на одно опережая «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.

«Отношения «Ливерпуля» с главным тренером отличаются от существующих в любом другом из первой шестерки английских клубов.

Проводите его достойно, его наследие [Юргена Клоппа] останется здесь, он абсолютная легенда.

Может быть, шансов выиграть лигу уже нет, но выложитесь по полной», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports после матча.

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2 комментария
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Вспомнилось как в Ливерпуле провожали другую абсолютную легенду 😂😂😂

Дождливым вечером в Стоке..
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