Каррагер о Клоппе: «Абсолютная легенда. Даже если шансов выиграть АПЛ уже нет, выложитесь по полной и проводите его достойно»
Джейми Каррагер назвал Юргена Клоппа абсолютной легендой.
Вчера команда Юргена Клоппа уступила «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ, отстав от «Арсенала» на три очка и на одно опережая «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.
«Отношения «Ливерпуля» с главным тренером отличаются от существующих в любом другом из первой шестерки английских клубов.
Проводите его достойно, его наследие [Юргена Клоппа] останется здесь, он абсолютная легенда.
Может быть, шансов выиграть лигу уже нет, но выложитесь по полной», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports после матча.
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