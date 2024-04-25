Каррагер о Клоппе: «Абсолютная легенда. Даже если шансов выиграть АПЛ уже нет, выложитесь по полной и проводите его достойно»

Джейми Каррагер назвал Юргена Клоппа абсолютной легендой.

Вчера команда Юргена Клоппа уступила «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура , отстав от «Арсенала» на три очка и на одно опережая «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.

«Отношения «Ливерпуля» с главным тренером отличаются от существующих в любом другом из первой шестерки английских клубов.

Проводите его достойно, его наследие [ ] останется здесь, он абсолютная легенда.

Может быть, шансов выиграть лигу уже нет, но выложитесь по полной», – заявил бывший защитник « » в эфире Sky Sports после матча.