Ван Дейк о 0:2 с «Эвертоном»: «Если «Ливерпуль» будет играть так, как сегодня, мы не сможем считать себя претендентами на титул»

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «Эвертона» (0:2) в 29-м туре АПЛ.

«Мы должны действовать гораздо лучше. Если будем играть так, как сегодня, то не сможем считать себя претендентами на титул», – сказал капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице с 74 очками, отставая от «Арсенала» на три балла. «Сити» с 73 очками имеет две игры в запасе.

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7 комментариев
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Так уже не претенденты по факту ,считай не считай.а на следующий сезон очень туманные перспективы.
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Успокойся, вы после МЮ уже не претенденты
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Пешком ходили по полю.
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минус один конкурент
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Это п****ц
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Сегодня было всё,что угодно,но только не игра!
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Ответ Марат Романов
Так уже не претенденты по факту ,считай не считай.а на следующий сезон очень туманные перспективы.
Чтобы быть им надо чтоб и сити и арсенал проиграли следующие матчи, чего не быть даже во сне
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