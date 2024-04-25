Ван Дейк о 0:2 с «Эвертоном»: «Если «Ливерпуль» будет играть так, как сегодня, мы не сможем считать себя претендентами на титул»

Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «Эвертона» (0:2) в 29-м туре АПЛ.

«Мы должны действовать гораздо лучше. Если будем играть так, как сегодня, то не сможем считать себя претендентами на титул», – сказал капитан « » в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице с 74 очками, отставая от «Арсенала» на три балла. «Сити» с 73 очками имеет две игры в запасе.

Каррагер о «Ливерпуле» после 0:2: «Конец их чемпионской гонки. Сегодня вечер «Эвертона»