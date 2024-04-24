Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед: прогноз на матч 27 апреля 2024, АПЛ

27 апреля, в субботу, «Ньюкасл» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-на-Тайне и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5); ТБ 3,5.

Ньюкасл

«Ньюкасл» продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки на будущий сезон. Правда, если в этом сезоне команда Эдди Хау выступала в Лиге Чемпионов, то сейчас она претендует лишь на попадание в Лигу конференций. А конкурирует она за право сыграть в третьем по силе клубном турнире Европы с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Ньюкасл» занимает седьмое место, набрав 50 очков. У «Манчестер Юнайтед» в активе на три балла больше. Примечательно, что в предпоследнем туре соперники сыграют между собой в Манчестере, и к этому матчу «Ньюкаслу» надо подойти как минимум не утратив шансы обогнать конкурента.

Конечно, после сверхуспешного прошлого сезона, когда «Ньюкасл» стал четвертым, ожидания болельщиков были совсем другие и на этот год. Но, видимо, из-за необходимости играть сразу на несколько фронтов футболисты не выдерживали, и на команду напала просто какая-то эпидемия травм.

По ходу всего сезона у «Ньюкасла» постоянно выбывали лидеры — в какой-то момент число травмированных могло набраться на стартовый состав. Да еще и Сандро Тонали, на которого так рассчитывал главный тренер «Ньюкасла», попался на игре на ставках и был дисквалифицирован.

Единственный плюс в большом количестве травм, если так можно вообще выразиться, — себя смогли проявить молодые воспитанники клуба, которые получили игровое время. Так, очень здорово себя показал Льюис Майли, которому всего 17 лет. В период острой нехватки футболистов в декабре Майли выходил в стартовом составе, забил один гол, который стал еще и победным в игре против «Фулхэма».

Но в целом в тот период «Ньюкаслу» было очень тяжело — команда выдала самый неудачный отрезок чемпионата, в котором уместилась серия из четырех поражений подряд. Подопечные Хау проиграли «Лутону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3), «Ливерпулю» (2:4) и «Манчестер Сити» (2:3). Если к двум последним поражениям вопросов нет, то первым соперникам клуб уровня «Ньюкасла» проигрывать, конечно, не должен. Но проблемы с составом сыграли свою роль.

В этот отрезок уместился еще и вылет из Лиги Чемпионов. «Ньюкаслу» досталась очень тяжелая группа с дортмундской «Боруссией», французским «ПСЖ» и итальянским «Миланом». В итоге англичане стали четвертыми в этом квартете, хотя и начиналось для них все неплохо. В первой игре «Ньюкасл» сыграл вничью с «Миланом» (0:0) на его поле, а потом уже у себя разгромил «ПСЖ» со счетом 4:1.

Но в оставшихся четырех матчах англичане работали только одно очко и завершили еврокубковый сезон.

В Кубке Англии «Ньюкасл» попробовал побороться за трофей, но в четвертьфинале команду Хау остановил «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы выиграла 2:0 благодаря дублю Бернарду Силвы.

А вот в Кубке лиги «Ньюкасл» же в первом своем раунде сумел выбить чемпиона Англии из розыгрыша, выиграв на своем поле 1:0.

Дальше команда Хау прошла еще один клуб из Манчестера, выиграв у команды Эрика тен Хага на его поле с крупным счетом 3:0.

Остановил «Ньюкасл» Челси» — основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливее были игроки из Лондона, которые в итоге добрались до финала турнира.

Несмотря на кадровые проблемы, которые преследовали команду весь сезон, «Ньюкасл» порой выдавал феноменальные матчи. Так, например в конце марта черно-белые на своем поле безнадежно уступали «Вест Хэму» 1:3, но совершили невероятный камбэк и выиграли 4:3. Победный гол Харви Барнс забил уже в компенсированное время.

Также «Ньюкасл» спасся от домашнего поражения в матче с «Лутоном». К 67-минуте на табло было 4:2 в пользу гостей, но в итоге хозяева забили дважды и смогли набрать одно очко. Спасительный гол, кстати, снова забил Барнс.

Были в этом чемпионате у «Ньюкасла» и очень яркие победы: над «Челси» (4:1), «Арсеналом» (1:0), «Тоттенхэмом» (4:0) и дважды над идущей в зоне Лиги Чемпионов «Астон Виллой» — 5:1 дома и 3:1 в гостях.

К матчу с «Шеффилд Юнайтед» игроки «Ньюкасла» подходят не в очень хорошем расположении духа — в предыдущем туре команда уступила в гостях «Кристал Пэлас» 0:2. Хотя, казалось бы, команда на ходу — до этого были две подряд победы над «Фулхэмом» (1:0) в гостях и разгром на своем «Тоттенхэма».

«Ньюкасл» достаточно много забивает — 69 голов в 33-х матчах. По этому показателю команда Хау уступает только лидирующей четверке.

Наибольший вклад в копилку голов внес швед Александер Исак, на счету которого 17 забитых мячей.

Десять мячей забил Энтони Гордон, но он же еще и сделал восемь голевых передач на партнеров. По системе «гол + пас» он идет вровень с Исаком — у обоих по 18 баллов.

Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд Юнайтед» — безнадежный аутсайдер АПЛ. Уже после матча с «Ньюкаслом» команда Криса Уайлдера может математически потерять всякие шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

Команда из Шеффилда занимает последнее, двадцатое, место в турнирной таблице, имея в своем активе всего 16 очков.

У команды всего три победы в текущем чемпионате, первая из которых — над «Вулверхэмптоном» (3:1) дома — была добыта только в ноябре.

То, что команда не готова конкурировать в АПЛ, стало понятно с самого начала — в первых десяти турах «Шеффилд Юнайтед» набрал только одно очко и сходу занял место на дне таблицы, которое ни разу за чемпионат не покидал.

«Шеффилд Юнайтед» еще и установил антирекорд по пропущенным голам — сейчас их уже набралось 92. Это худший показатель в истории турнира с сезона-1995/96, когда в АПЛ начали играть 20 команд.

Естественно, у «Шеффилда» много крупных поражений — за чемпионат их набралось уже девять. А крупнейшее случилось как раз от «Ньюкасла» в первом круге — та встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч Фулхэм – Кристал Пэлас

Кстати, проблемы у «Шеффилда» будут и в следующем сезоне, когда он уже будет выступать в Чемпионшипе — с клуба снимут два очка за просрочку выплат другим клубам за трансферы двухлетней давности.

В предыдущем туре «Шеффилд Юнайтед» снова проиграл, но пощекотал нервы «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (хотя кто это не далал в этом сезоне с командой тен Хага?).

Гостевая игра завершилась со счетом 4:2, хотя «Манчестер Юнайтед» полностью доминировал. Но гостям все-таки удалось дважды забить и не потерпеть очередное крупное поражение.

Конечно, «Шеффилд Юнайтед» еще и самая малозабивающая команда АПЛ — всего 33 гола. А лучший снайпер команды Оливер Макберни сумел отличиться не более шести раз.

Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед: история личных встреч

Матч первого круга стал настоящим кошмаром для болельщиков «Шеффилда» — «Ньюкасл» выиграл в гостях 8:0. Еще в первом тайме гости забили трижды, а после перерыва добавили еще пять мячей. Удивительно, но все голы в том матче забили разные футболисты в составе гостей.

В последних пяти очных встречах «Ньюкасл» выиграл четырежды. «Шеффилд Юнайтед» удалось выиграть в 2021 году на своем поле с минимальным счетом у только набирающего силу «Ньюкасла».

А в гостях «Шеффилд» последний раз обыгрывал черно-белых в далеком 2006 также с минимальным преимуществом.

Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Ньюкасла» — 1.24

Ничья — 7.11

Победа «Шеффилд Юнайтед» — 11.18

«Ньюкасл» должен уверенно побеждать на своем поле и забирать дежурные три очка. Думается, что преимущество команды Хау будет уверенным, поэтому можно поставить на победу хозяев с форой – 2 за 1.99.

Также матч обещает быть богатым на голы, поэтому можно поставить на ТБ 3,5 за 1.91.

Где смотреть матч Ньюкасл – Шеффилд

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