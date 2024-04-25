Советник Лапорты о решении Хави остаться в «Барсе»: «Он сказал, что еще многое может сделать для клуба. Все были счастливы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Энрик Масип Футбол

Советник Жоана Лапорты высказался о решении Хави остаться в «Барселоне».

Вчера стало известно, что Хави, в январе объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, изменил свое решение после встречи с президентом «Барселоны». Ранее появлялась информация о разногласиях насчет тренера в руководстве клуба.

«Все были счастливы, когда Хави сказал, что по-прежнему может многое сделать для команды. Подчеркну, что мы все должны прийти к соглашению, но это логично и нормально, что мнения могут расходиться»,  – сказал Энрик Масип.

Хави остается? Похоже, передумал – а боссы «Барсы» его удержали

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80 комментариев
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Мужик сказал - мужик передумал!
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+83
Хави, Тен Хааг, Аллегри - три кита, на котором держится современный футбол
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Ответ dr. cage
Слова Хави не стоят ничего.. Руководству стоит об этом помнить..
Так слова руководства тоже ничего не стоят) так что они вполне подходят друг другу
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+22
В след сезоне, ничего особенно не поменяется и болелы будут недовольны и опять по среди сезона скажет что уходит.
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+16
Слова Хави не стоят ничего.. Руководству стоит об этом помнить..
+17
-5
+12
Ответ barcelonistas
Кого?
Хавинского
+10
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+8
Уйти по-английски: уйти не попрощавшись.
Уйти по-каталонски: попрощаться, но не уйти.
+9
-1
+8
Болельщики Реала очень рады!!!
+10
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+7
Ответ Акер
А как же Почеттино? Ещё один любитель кринжа
Его скоро уволят 🤣 а тех трёх не
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Не смотря на все шуточки на спортс, давайте не забывать что он легенда клуба. Ушел в другую конференцию, чтобы не играть против Барсы. Также пришел тогда, когда его позвали.

Принял клуб в труднейшем за последние десятки лет положении, сделал чемпионами, вывел из группы. Клуб до него лишился лидера на поле и в раздевалке Месси.

Да, погорячился объявив об уходе, но вернул на время Барсу в гонку за чемпионством в Испании и чуть не выбил ПСЖ из турнира, раскрыл тучу молодых талантов не имея возможности совершать трансферы, которые ему хотелось.

Да, к нему есть претензии, но сейчас на рынке нет свободных топовых тренеров, горящих желанием возглавить Барсу. Рафа Маркез еще не имеет тренерского опыта взрослого профессионального клуба из топ-лиги.

Честно, я рад что он остался. Он сейчас нужен Барсе. Для него было бы лучше уйти в условный Аякс, где без давления смог бы развивать клуб. Либо вообще уйти из спорта на время. Благо финансы на это у него есть. Но он выбрал трудный путь, потому что нужен клубу.
+8
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Умейте быть благодарными. Лапорта 4 месяца немог уговорить остаться, тут фанаты РЕАЛА попросили его , он согласился
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Ждем что скажет Клопп...
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стоило только болельщикам Реала его об этом попросить)
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Значит переобуваются не только футболисты зашнуровывая бутсы!
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Не бросает слова на ветер!
+3
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😁
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Чел, лично с Хави знаком?)
Ты так и будешь под каждый комент забегать защищать Чави?)
+4
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+3
Ответ barcelonistas
Кого?
Хабенского
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+2
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Чел, лично с Хави знаком?)
А вы с Гитлером лично знакомы? Неужели нужно личное знакомство чтобы сформировать представление о профессиональной деятельности человека?
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Ответ Mohnatiy
Мужик сказал - мужик передумал!
мужик слово дал - мужик слово забрал!
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Ответ Konstantin Frolov
Хави в прошлом сезоне 2 трофея взял, к слову
Я не говорю, что Хави плохой тренер. просто эти трое генерируют кучу контента, весёлых интервью, странных решений. Просто весело за ними наблюдать
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Дом2 какой-то
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Ответ ciao.ragazzi.2519
В след сезоне, ничего особенно не поменяется и болелы будут недовольны и опять по среди сезона скажет что уходит.
Согласен при Хави прогресса не вижу, в прошлом сезоне из за сильной группы не вышли из лч, в этом году благодаря очень слабой группе и жребию дошли до четвертьфинала, в прошлом году выиграли ла лигу с отрывом и плюс Суперкубок, а в этом году ноль трофеев
+3
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Ответ Ansu Fati
Ох и припомнят же вам эти слова в следующем сезоне когда чемпионство уступите. Может не надо все таки с полным ртом говорить и чуть-чуть проявить уважение?
С полным ртом сейчас сам Хави и болельщики БЧК)
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😥счастливый конец, прям как в мелодраме)
+2
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+2
У каждого своя точка зрения по Хави, но думаю все точно едины в одном - с Хави в Ла Лиге стало гораздо веселее :)
+2
0
+2
Ответ dkdavudov@gmail.com
Не смотря на все шуточки на спортс, давайте не забывать что он легенда клуба. Ушел в другую конференцию, чтобы не играть против Барсы. Также пришел тогда, когда его позвали. Принял клуб в труднейшем за последние десятки лет положении, сделал чемпионами, вывел из группы. Клуб до него лишился лидера на поле и в раздевалке Месси. Да, погорячился объявив об уходе, но вернул на время Барсу в гонку за чемпионством в Испании и чуть не выбил ПСЖ из турнира, раскрыл тучу молодых талантов не имея возможности совершать трансферы, которые ему хотелось. Да, к нему есть претензии, но сейчас на рынке нет свободных топовых тренеров, горящих желанием возглавить Барсу. Рафа Маркез еще не имеет тренерского опыта взрослого профессионального клуба из топ-лиги. Честно, я рад что он остался. Он сейчас нужен Барсе. Для него было бы лучше уйти в условный Аякс, где без давления смог бы развивать клуб. Либо вообще уйти из спорта на время. Благо финансы на это у него есть. Но он выбрал трудный путь, потому что нужен клубу.
С такими здравыми мыслями, как у вас, тут единицы на спортсе. Всем подавай титулы) Как мадридские глоры прям)
+5
-3
+2
Ответ Влад Аронофски
философия Хованского 🤣 теперь понятно, кто наставник Хави
Кого?
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Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Хави и как футболист так же себя вёл с вечными сценами и плясками около судей. Сразу видно, что прошёл школу Ла Масии.
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Чави балабол 80lvl.
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