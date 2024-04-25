Советник Лапорты о решении Хави остаться в «Барсе»: «Он сказал, что еще многое может сделать для клуба. Все были счастливы»
Советник Жоана Лапорты высказался о решении Хави остаться в «Барселоне».
Вчера стало известно, что Хави, в январе объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, изменил свое решение после встречи с президентом «Барселоны». Ранее появлялась информация о разногласиях насчет тренера в руководстве клуба.
«Все были счастливы, когда Хави сказал, что по-прежнему может многое сделать для команды. Подчеркну, что мы все должны прийти к соглашению, но это логично и нормально, что мнения могут расходиться», – сказал Энрик Масип.
Хави остается? Похоже, передумал – а боссы «Барсы» его удержали
Уйти по-каталонски: попрощаться, но не уйти.
Принял клуб в труднейшем за последние десятки лет положении, сделал чемпионами, вывел из группы. Клуб до него лишился лидера на поле и в раздевалке Месси.
Да, погорячился объявив об уходе, но вернул на время Барсу в гонку за чемпионством в Испании и чуть не выбил ПСЖ из турнира, раскрыл тучу молодых талантов не имея возможности совершать трансферы, которые ему хотелось.
Да, к нему есть претензии, но сейчас на рынке нет свободных топовых тренеров, горящих желанием возглавить Барсу. Рафа Маркез еще не имеет тренерского опыта взрослого профессионального клуба из топ-лиги.
Честно, я рад что он остался. Он сейчас нужен Барсе. Для него было бы лучше уйти в условный Аякс, где без давления смог бы развивать клуб. Либо вообще уйти из спорта на время. Благо финансы на это у него есть. Но он выбрал трудный путь, потому что нужен клубу.