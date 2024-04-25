Советник Лапорты о решении Хави остаться в «Барсе»: «Он сказал, что еще многое может сделать для клуба. Все были счастливы»

Советник Жоана Лапорты высказался о решении Хави остаться в «Барселоне».

Вчера стало известно, что Хави, в январе объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, изменил свое решение после встречи с президентом «Барселоны». Ранее появлялась информация о разногласиях насчет тренера в руководстве клуба.

«Все были счастливы, когда Хави сказал, что по-прежнему может многое сделать для команды. Подчеркну, что мы все должны прийти к соглашению, но это логично и нормально, что мнения могут расходиться», – сказал Энрик Масип.

Хави остается? Похоже, передумал – а боссы «Барсы» его удержали