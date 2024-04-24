Маркес может покинуть «Барселону Б», если Хави останется. Рафаэль хочет поработать во взрослом футболе

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига Жоан Лапорта Барселона Б Футбол

Рафаэль Маркес может покинуть систему «Барселоны» летом.

По информации Mundo deportivo, мексиканский специалист может покинуть «Барселону Б», если Хави изменит свое решение об уходе из клуба летом.

Ранее отмечалось, что Маркес – главный претендент на замену испанцу на посту главного тренера первой команды. Однако, если Хави останется, Маркесу будет предложен третий сезон во второй команде, и, как утверждает источник, сегодня нет уверенности, что он примет предложение.

Контракт мексиканца заканчивается в июне 2024 года, и 45-летний тренер, который пока не получил предложения о продлении, изучает и оценивает все возможные варианты.

Так, Маркес может рассмотреть возможность перехода во взрослый футбол и следовательно, улучшения ситуации как в профессиональном, так и в финансовом плане. Сценарий, при котором Маркес может остаться главным тренером второй команды, – это продвижение команды во второй испанский дивизион.

Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта сыграет основополагающую роль. Благодаря их близким отношениям и доверию друг к другу президент – единственный, кто может убедить его остаться в клубе. Маркес очень благодарен ему за то, что он сделал ставку на его возвращение в клуб.

Деку предпочел бы назначить Маркеса, а не просить Хави остаться в «Барселоне». Лапорта считает, что вариант с Рафаэлем слишком рискованный (Relevo)

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9 комментариев
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Все просто: Хави уходит, отдыхает и восстанавливает нервы, пьет сангрию и чилит на пляже. Тренером становится другая легенда клуба, Рафа Маркес. Если у него пойдет - хорошо, если нет - Хави геройски возвращается обратно, ментально и физически отдохнувший. Вин-вин!
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ну к слову сказать, Барса Б в этом сезоне прямо в порядке, и есть шанс выйти на повышение в лиге. в этом большая заслуга Маркеса
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главное чтоб молодежь прогрессировала как в этом году.там есть еще парочка талантливых игроков,надо их в основу подтягивать
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Он и работает во взрослом футболе
Барса Б играет в третьей лиге Испании, а это взрослая лига
Какой же низкий уровень у этих «журналистов»
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Только давайте без этих ультиматумов ! Почему вообще такая инфа,постоянно вылезает в СМИ ? Где проф-этика,внутри клуба решайте все такие моменты. Потом на все-общее обозрение.
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Маркес в Спартак хочет, как ступенька оттоптанная Эмери
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Ответ Predator87
главное чтоб молодежь прогрессировала как в этом году.там есть еще парочка талантливых игроков,надо их в основу подтягивать
Там не парочка
Там буквально 5-10 человек, которые через год начнут появляться в основе
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