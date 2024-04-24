Маркес может покинуть «Барселону Б», если Хави останется. Рафаэль хочет поработать во взрослом футболе

Рафаэль Маркес может покинуть систему «Барселоны» летом.

По информации Mundo deportivo, мексиканский специалист может покинуть «Барселону Б», если Хави изменит свое решение об уходе из клуба летом.

Ранее отмечалось, что Маркес – главный претендент на замену испанцу на посту главного тренера первой команды. Однако, если Хави останется, будет предложен третий сезон во второй команде, и, как утверждает источник, сегодня нет уверенности, что он примет предложение.

Контракт мексиканца заканчивается в июне 2024 года, и 45-летний тренер, который пока не получил предложения о продлении, изучает и оценивает все возможные варианты.

Так, Маркес может рассмотреть возможность перехода во взрослый футбол и следовательно, улучшения ситуации как в профессиональном, так и в финансовом плане. Сценарий, при котором Маркес может остаться главным тренером второй команды, – это продвижение команды во второй испанский дивизион.

Отмечается, что президент «Барселоны» сыграет основополагающую роль. Благодаря их близким отношениям и доверию друг к другу президент – единственный, кто может убедить его остаться в клубе. Маркес очень благодарен ему за то, что он сделал ставку на его возвращение в клуб.

Деку предпочел бы назначить Маркеса, а не просить Хави остаться в «Барселоне». Лапорта считает, что вариант с Рафаэлем слишком рискованный (Relevo)