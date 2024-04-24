Юран сказал 10 слов во флэш-интервью после 2:3 от «Локо». Это реакция на бан от КДК
Сергей Юран в очередной раз сказал лишь несколько слов после матча.
Сегодня «Пари НН» дома проиграл «Локомотиву» (2:3) в 21-м туре Мир РПЛ. Нижегородцы упустили преимущество в два мяча, трижды пропустив во втором тайме.
– Сергей Николаевич, после пятого поражения подряд, что бы вы хотели сказать своим болельщикам?
– То, что я всегда говорю: проанализируем игру, готовимся к следующей, – ответил главный тренер «Пари НН».
Напомним, после двух последних матчей Юран сказал 4 и 6 слов журналистам в послематчевых интервью. После бана от КДК он заявил, что теперь «будет кратко».
Ранее КДК РФС дисквалифицировал тренера на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.
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