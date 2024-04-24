Юран сказал 10 слов во флэш-интервью после 2:3 от «Локо». Это реакция на бан от КДК

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран в очередной раз сказал лишь несколько слов после матча.

Сегодня «Пари НН» дома проиграл «Локомотиву» (2:3) в 21-м туре Мир РПЛ. Нижегородцы упустили преимущество в два мяча, трижды пропустив во втором тайме.

– Сергей Николаевич, после пятого поражения подряд, что бы вы хотели сказать своим болельщикам?

– То, что я всегда говорю: проанализируем игру, готовимся к следующей, – ответил главный тренер «Пари НН».

Напомним, после двух последних матчей Юран сказал 4 и 6 слов журналистам в послематчевых интервью. После бана от КДК он заявил, что теперь «будет кратко».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал тренера на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.

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12 комментариев
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Его борьба
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Бред конечно, наказывать тренера за слова в подтрибунке … без эмоций скучно же
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Некая прогрессия увеличения количества слов наблюдается: 4,6, теперь 10
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10 слов уже полноценное интервью, а не реакция. А спортс будет такой мусор и дальше постить
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Вот так Юран и закончился как тренер. Начались обиды на весь мир - пропали результаты. Совпадение? Не думаю))))
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Самые интересные слова сказал в раздевалке.
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Прогресс: Юран произнес слов в 2,5 раза больше, чем в предыдущем туре
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таков путь!
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Надо было про нюанс рассказать
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Ну нормально, по такой прогрессии в последнем туре будет 60 слов)
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Что вы на Юрана набросились? Семака обсуждайте!
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