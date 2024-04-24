«Пари НН» Юрана проиграл 5 матчей подряд – дальше выезд к «Ахмату»
«Пари НН» потерпел пятое поражение подряд.
Нижегородцы дома уступили «Локомотиву» (2:3) в 21-м туре Мир РПЛ, пропустив на 92-й и 96-й минутах.
Это пятое подряд поражение «Пари НН» в чемпионате России. До этого проиграли «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3) и «Динамо» (1:4).
Команда Сергея Юрана идет на 10-м месте с 28 очками. Дальше – выезд к «Ахмату» 28 апреля.
Потому что 3 очка от коней просто воняют договорняком, а у них один спонсор