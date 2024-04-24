«Пари НН» Юрана проиграл 5 матчей подряд – дальше выезд к «Ахмату»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

«Пари НН» потерпел пятое поражение подряд.

Нижегородцы дома уступили «Локомотиву» (2:3) в 21-м туре Мир РПЛ, пропустив на 92-й и 96-й минутах.

Это пятое подряд поражение «Пари НН» в чемпионате России. До этого проиграли «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3) и «Динамо» (1:4).

Команда Сергея Юрана идет на 10-м месте с 28 очками. Дальше – выезд к «Ахмату» 28 апреля.

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21 комментарий
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Стоит признать что он физрук обыкновенный не более того
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Юран не успокоится, пока не выведет нн в лучшую лигу мира.
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Проанализирует. Подготовится к следующей игре.
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Думаю его скоро прорвет и даст супер вью после матча 🤣🤣🤣
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Берите победу парижа, ахмат опять сдаст игру

Потому что 3 очка от коней просто воняют договорняком, а у них один спонсор
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Юран всеми мыслями в Спартаке, похоже.
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Лягут перед чайными как пить дать
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Игроки не те, вот ежели б в Спартаке
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Юран наверное огненное вью дал после матча
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не сила же больше ахмат
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Сливается, чтобы в Спартак отпустили)
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Если и здесь НН сольёт, то вылет гарантирован. Переходные матчи так уж точно
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Ответ Саня Колпаков
Проанализирует. Подготовится к следующей игре.
...и сделает всё по команде - слить чаю, чтобы тот даже в переходные не играл.
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Ответ T622222
Стоит признать что он физрук обыкновенный не более того
А вы каким тренером его считали?
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Ответ T622222
Стоит признать что он физрук обыкновенный не более того
Уверен?А типа Галактионов супер тренер и лучше чем Юран?
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Ответ T622222
Стоит признать что он физрук обыкновенный не более того
Зато ору про "отечественных тренеров" не вагон, а целый состав.
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Ответ Vitor Dia
Лягут перед чайными как пить дать
Команда уже есть).
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