Юран сказал 4 слова во флэш-интервью после 1:4 от «Динамо». Он так реагирует на бан от КДК
Сергей Юран снова сказал лишь несколько слов журналистам.
В воскресенье «Пари НН» дома проиграл «Динамо» (1:4) в 25-м туре Мир РПЛ.
– Сергей Николаевич, ваш комментарий по игре, что не получилось сегодня?
– Проанализируем. Готовимся к другой, – сказал главный тренер «Пари НН» Юран во флэш-интервью в эфире «Матч! Премьер».
Напомним, после поражения со счетом 1:3 от «Оренбурга» в предыдущем туре Юран сказал 6 слов. Перед тем матчем он заявил, что теперь «будет кратко».
Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.
«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов
Надолго терпения хватит? Потом как прорвет...и как говорил профессор Билл Хансен: "Андрей, там было много новых слов..."
Если ему руководство клуба аналогичный вопрос задало, то он бы так же ответил?