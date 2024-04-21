Юран сказал 4 слова во флэш-интервью после 1:4 от «Динамо». Он так реагирует на бан от КДК

Сергей Юран снова сказал лишь несколько слов журналистам.

В воскресенье «Пари НН» дома проиграл « » (1:4) в 25-м туре Мир РПЛ.

– Сергей Николаевич, ваш комментарий по игре, что не получилось сегодня?

– Проанализируем. Готовимся к другой, – сказал главный тренер « » Юран во флэш-интервью в эфире « ! Премьер».

Напомним, после поражения со счетом 1:3 от «Оренбурга» в предыдущем туре Юран сказал 6 слов. Перед тем матчем он заявил, что теперь «будет кратко».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов