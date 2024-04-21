Юран сказал 4 слова во флэш-интервью после 1:4 от «Динамо». Он так реагирует на бан от КДК

Теги премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран снова сказал лишь несколько слов журналистам.

В воскресенье «Пари НН» дома проиграл «Динамо» (1:4) в 25-м туре Мир РПЛ.

– Сергей Николаевич, ваш комментарий по игре, что не получилось сегодня?

– Проанализируем. Готовимся к другой, – сказал главный тренер «Пари НН» Юран во флэш-интервью в эфире «Матч! Премьер».

Напомним, после поражения со счетом 1:3 от «Оренбурга» в предыдущем туре Юран сказал 6 слов. Перед тем матчем он заявил, что теперь «будет кратко».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

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54 комментария
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В среду будет 2
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Краткость-сестра Юрана.
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Ну хоть без мата обошёлся, хотя для него это сложно
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Я знаю три слова.....
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"Перед тем матчем он заявил, что теперь "будет кратко".
Надолго терпения хватит? Потом как прорвет...и как говорил профессор Билл Хансен: "Андрей, там было много новых слов..."
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А судя по результату - готовится в "Спартак"
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Ответ Psicho
Реально уже надоел. Это неуважение к болельщикам, которые тратят свое время и деньги на просмотр футбола. И послематчевые интервью являются составляющей этого продукта. Если ему руководство клуба аналогичный вопрос задало, то он бы так же ответил?
Да его в Химках видел, этого грубияна. Деревянными торговал!
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Ответ Oliver Kromwel
Ну хоть без мата обошёлся, хотя для него это сложно
без мата сложно всем..
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Юран:-" Мы лохи! Идём в стойло!"
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Повторил четыре раза "Димооон"?
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На что обиделся-то? На то, что беспочвенное хамство ему аж условную дисквалификацию дали?)
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Реально уже надоел. Это неуважение к болельщикам, которые тратят свое время и деньги на просмотр футбола. И послематчевые интервью являются составляющей этого продукта.
Если ему руководство клуба аналогичный вопрос задало, то он бы так же ответил?
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Я бы таких персонажей как Юран, Евсеев при всём уважении как к хорошим в прошлом футболистам, пожизненно от тренерства отстранял. Поднадоело уже это хамство в сторону журналистов и болельщиков, не смешно уже. Вернётся желание общаться, пожалуйста экспертами на Матч ТВ.
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Жаль, что кампания: "Юран в Спартак" не остановится, ни после разгромных поражений, ни после его фирменных "интервью"
+3
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Гончаренко: мой п---юк
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четыре слова на букву Х
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Мрак. Жуть.
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*... Проанализируем (1). Готовимся (2) к другой (3)...* Где четвертое СЛОВО?
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Ответ antoxaspam
В среду будет 2
Пошел на *** - три слова
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А где новость про игры которые идут в РПЛ сегодня , счёт , кто забил …? Эй sports , детские блогеры ! Где on-line результаты
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Ответ Psicho
Реально уже надоел. Это неуважение к болельщикам, которые тратят свое время и деньги на просмотр футбола. И послематчевые интервью являются составляющей этого продукта. Если ему руководство клуба аналогичный вопрос задало, то он бы так же ответил?
На то . что платят болельщики он и наговорил 4 слова, а на то, что платит государство он промолчал.
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Барсик с характером
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Ответ lus
"Перед тем матчем он заявил, что теперь "будет кратко". Надолго терпения хватит? Потом как прорвет...и как говорил профессор Билл Хансен: "Андрей, там было много новых слов..."
Осенний марафон?
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Осенний марафон?
Точно, он самый. Эпизод с возвращением датского профессора после вытрезвителя в гостиницу.
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