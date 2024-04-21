Сергей Юран: «Не будет пресс‑конференции: есть год условно, любое слово могут посчитать некорректным. Извините»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва Сергей Юран КДК РФС Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран объяснил, почему очень кратко общается с журналистами.

После поражения от «Динамо» со счетом 1:4 в 25-м туре Мир РПЛ главный тренер «Пари НН» во флэш-интервью произнес всего 4 слова.

«Хотел бы сразу извиниться. Не будет пресс‑конференции: есть год условно, любое слово могут посчитать некорректным.

Чтобы не обижать людей, не буду ничего говорить. Я с большим уважением к вам отношусь. Поэтому по игре… Проанализируем игру и будем готовиться к следующей. Еще раз извините», – сказал Юран.

Напомним, после поражения со счетом 1:3 от «Оренбурга» в предыдущем туре Юран сказал 6 слов. Перед тем матчем он заявил, что теперь «будет кратко».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.

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15 комментариев
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Так у нас в целом в стране такая ситуация. Как куннилингус - одно неосторожное движение языком и ты в опе ))
+35
-10
+25
Ответ Overkiller
Так у нас в целом в стране такая ситуация. Как куннилингус - одно неосторожное движение языком и ты в опе ))
Какие образы))))
+22
-1
+21
Ну норм. Обиженку включил. Огребем с ним кучу троллинга. Нужно ли наступать на те же грабли...
+10
-5
+5
Тебя скоро выкинут, так что пресс-конференций в любом случае не будет.
+7
-3
+4
Один (Юран) все никак не повзраслеет и ведет себя на уровне 7-летнего, другие (журналисты) из этого игру делают, слова считают. Даже в этой новости нормальная цитата, куда больше 4 или 6 слов.
+4
-2
+2
Заставь …… Богу молится он лоб расшибет
+2
0
+2
Ответ Overkiller
Так у нас в целом в стране такая ситуация. Как куннилингус - одно неосторожное движение языком и ты в опе ))
Спец в оном в рамках страны?.
Силён.
+4
-2
+2
Учись молчать у Гончаренко !
+3
-2
+1
Всё правильно. Формально выполнил правила по общению с прессой, и норм.

Послематчевые интервью это вообще бред. Люди на эмоциях, могут всякого наговорить. А их ещё за это и наказать могут.

В футболе первичен футбол. А не ответы на зачастую идиотские и провокационные вопросы.
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Некорректно извинился. Лови год дисквы.
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Ответ Андрей Валерьевич
Какие образы))))
Главное не попасть в просак..
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извините... пожалуйста... будьте любезны...
милостивый государь... извольте...
моё почтение... разрешите откланяться...
честь имею...
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Я не понял, теперь интервью давать не будет, из-за того, что год условно нужно держать себя в рамках?
Неужели так скуден словарный запас, что лучше молчать, чем говорить? Юран, похоже, безнадёжен.
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Ответ Patriot
Главное не попасть в просак..
Жмурки вспомнились)
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