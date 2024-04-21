Сергей Юран: «Не будет пресс‑конференции: есть год условно, любое слово могут посчитать некорректным. Извините»
Сергей Юран объяснил, почему очень кратко общается с журналистами.
После поражения от «Динамо» со счетом 1:4 в 25-м туре Мир РПЛ главный тренер «Пари НН» во флэш-интервью произнес всего 4 слова.
«Хотел бы сразу извиниться. Не будет пресс‑конференции: есть год условно, любое слово могут посчитать некорректным.
Чтобы не обижать людей, не буду ничего говорить. Я с большим уважением к вам отношусь. Поэтому по игре… Проанализируем игру и будем готовиться к следующей. Еще раз извините», – сказал Юран.
Напомним, после поражения со счетом 1:3 от «Оренбурга» в предыдущем туре Юран сказал 6 слов. Перед тем матчем он заявил, что теперь «будет кратко».
Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.
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Силён.
Послематчевые интервью это вообще бред. Люди на эмоциях, могут всякого наговорить. А их ещё за это и наказать могут.
В футболе первичен футбол. А не ответы на зачастую идиотские и провокационные вопросы.
милостивый государь... извольте...
моё почтение... разрешите откланяться...
честь имею...
Неужели так скуден словарный запас, что лучше молчать, чем говорить? Юран, похоже, безнадёжен.