Сергей Юран: «Не будет пресс‑конференции: есть год условно, любое слово могут посчитать некорректным. Извините»

Сергей Юран объяснил, почему очень кратко общается с журналистами.

После поражения от « » со счетом 1:4 в 25-м туре Мир РПЛ главный тренер « » во флэш-интервью произнес всего 4 слова.

«Хотел бы сразу извиниться. Не будет пресс‑конференции: есть год условно, любое слово могут посчитать некорректным.

Чтобы не обижать людей, не буду ничего говорить. Я с большим уважением к вам отношусь. Поэтому по игре… Проанализируем игру и будем готовиться к следующей. Еще раз извините», – сказал Юран.

Напомним, после поражения со счетом 1:3 от «Оренбурга» в предыдущем туре Юран сказал 6 слов. Перед тем матчем он заявил, что теперь «будет кратко».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов