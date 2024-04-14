Юран сказал 6 слов во флэш-интервью после 1:3 от «Оренбурга». Перед игрой тренер «Пари НН» заявил, что теперь «будет кратко» – это реакция на бан

Сергей Юран сказал 6 слов во флэш-интервью после поражения от «Оренбурга».

В воскресенье « » проиграл на выезде со счетом 1:3 в 24-м туре Мир РПЛ.

«Проанализируем. Готовимся к двум домашним играм», – сказал в эфире « ».

Перед игрой главный тренер «Пари НН» также был краток в эфире «Матч ТВ»: «Сейчас будет у меня кратко. Мы готовы, мы приехали. Спасибо».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов