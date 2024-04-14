Юран сказал 6 слов во флэш-интервью после 1:3 от «Оренбурга». Перед игрой тренер «Пари НН» заявил, что теперь «будет кратко» – это реакция на бан

Теги премьер-лига Россия телевидение Сергей Юран Оренбург Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран сказал 6 слов во флэш-интервью после поражения от «Оренбурга».

В воскресенье «Пари НН» проиграл на выезде со счетом 1:3 в 24-м туре Мир РПЛ.

«Проанализируем. Готовимся к двум домашним играм», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Перед игрой главный тренер «Пари НН» также был краток в эфире «Матч ТВ»: «Сейчас будет у меня кратко. Мы готовы, мы приехали. Спасибо».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

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9 комментариев
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Он знает три слова
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Эллочка людоедка
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шесть слов...
зная Юрана... не три буквы но тоже неплохо
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Барсик явно не в духе😾
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Тяжело давать ёмкое интервью без мата
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А журнашлюшки наделись на очередной плач Юрана после поражения.
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Это 5 слов)))
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Ответ Гвискар
Он знает три слова
три матерных слова
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Ответ Гвискар
Он знает три слова
чо ты смеёсся? в цирке что ли?
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