Юран сказал 6 слов во флэш-интервью после 1:3 от «Оренбурга». Перед игрой тренер «Пари НН» заявил, что теперь «будет кратко» – это реакция на бан
Сергей Юран сказал 6 слов во флэш-интервью после поражения от «Оренбурга».
В воскресенье «Пари НН» проиграл на выезде со счетом 1:3 в 24-м туре Мир РПЛ.
«Проанализируем. Готовимся к двум домашним играм», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
Перед игрой главный тренер «Пари НН» также был краток в эфире «Матч ТВ»: «Сейчас будет у меня кратко. Мы готовы, мы приехали. Спасибо».
Ранее КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно по итогам игры 23‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4) за резкое высказывание в подтрибунке после встречи.
«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов
зная Юрана... не три буквы но тоже неплохо