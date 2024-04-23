Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао: прогноз на матч 27.04.2024, Ла Лига

Матч за чемпионское звание состоялся в Примере в прошлом туре, вряд ли теперь после победы над «Барселоной» мадридский «Реал» упустит титул. Но борьба за гарантированное место в Лиге чемпионов продолжается. На будущий год от Испании в модернизированном турнире точно примут участие четыре команды. Вполне возможно, к ним добавится пятая. Тут либо надежда на то, что «Реал» выиграет европейский турнир, либо благодаря очкам в таблице коэффициентов УЕФА Испания получит пятое место. Но пока все это вилами по воде, а на выходе мы имеем интереснейший поединок одноклубников. Столичный «Атлетико» опережает «Атлетик» на три очка и в случае победы сделает серьезную заявку на четвертое место. Догнать две каталонские команды «Барселону» и «Жирону» вряд ли будет возможно.

Интрига еще и в том, что в последнее время «матрасников» сильно лихорадит. Впрочем, такое состояние у них продолжается уже второй сезон. После победы над «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов получили в соперники дортмундскую «Боруссию», выиграли в первом матче, но проиграли в гостях, когда все было в руках команды Диего Симеоне. Затем последовало еще и поражение от скромного «Алавеса» в Примере. У команды Эрнесто Вальверде тоже наступил неожиданный спад, «Атлетик» не может выиграть три матча подряд. Поражение от мадридского «Реала» вполне объяснимо. Потом был финал Кубка Испании, завоеванный трофей, который, видимо, подействовал на команду усыпляюще. Затем две ничьи, и четвертое место сменилось на пятое. Будет очень обидно на финише упустить лигочемпионскую позицию. Матч состоится на стадионе Метрополитано, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТМ 2,5

Атлетико Мадрид

Будь это любая другая команда, но не «Атлетико», многие бы сейчас рассуждали о возможности отставки Диего Симеоне. А как иначе? За чемпионство она уже давно не борется, может упустить место в Лиге чемпионов на будущий год, в полуфинале Кубка Испании проиграла два матча все тому же «Атлетику». Выиграла у «Интера» в двухматчевом противостоянии, но дортмундской «Боруссии» уступила точно так же. Отличный матч дома, два быстрых гола, возможности увеличить счет, но пропущенный в ответ. В гостях смогли отыграться с 0 : 2, но все равно пропустили еще дважды. В отношении нерадзурри получилось, не себе, ни людям.

В чемпионате Испании остается легкий календарь. Из серьезных соперников только «Атлетик» да «Реал Сосьедад» в последнем туре. Остальные команды середняки или аутсайдеры. Но проблема в том, что аутсайдеры по весне становятся очень агрессивными, чтобы избежать вылета в Сегунду. На такого и нарвались «матрасники». «Алавес» наиграл по xG всего на 0,3 гола, но забил дважды. Подопечные Симеоне наиграли на один гол, но не забили ни одного. Конечно, тренерское место прочно остается за аргентинцем, нигде даже намека нет на разговоры об уходе. Команду он покинет, когда сам пожелает.

К тому же три года подряд без единого трофея больно бьют по амбициям. Теперь надежда на следующий сезон. Недавно появилась информация о продлении контракта с Антуаном Гризманном. Костяк остается прежним, несколько усилений по позициям, и «Атлетико» наверняка преобразится. К тому же подрастает молодежь, команда 19-летних досрочно выиграла чемпионат Испании в своем возрасте. Главное же очень нужна победа над Бильбао. Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

Примера. 21.04.2024, «Алавес» — «Атлетико» — 2 : 0

— «Атлетико» — : 0 Лига чемпионов. 16.04.2024, «Боруссия Дортмунд» — «Атлетико» — 4 : 2

— «Атлетико» — : 2 Примера. 13.04.2024, «Атлетико» — «Жирона» — 3 : 1

— «Жирона» — : 1 Лига чемпионов. 10.04.2024, «Атлетико» — «Боруссия Дортмунд» — 2 : 1

— «Боруссия Дортмунд» — : 1 Примера. 01.04.2024, «Вильярреал» — «Атлетико» — 1 : 2

Факты и цифры

«Атлетико» 11 раз становился чемпионом Испании, последняя победа состоялась в сезоне 2020-2021 года

В текущем чемпионате команда занимает 4 место, набрав 61 очко, в прошлом сезоне она финишировала третьей с 77 очками

Лучшим бомбардиром команды в чемпионате является нападающий Альваро Мората, на его счету 14 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует французский полузащитник Антуан Гризманн, на его счету 6 результативных передач

Атлетик Бильбао

«Атлетик» в нынешнем сезоне уже можно назвать победителем. Многие находятся в предвкушении открытия Олимпиады в Париже, которое на этот раз пройдет нетрадиционным способом. Спортивные делегации будут идти не на стадионе, а проходить на специальных катерах по Сене. Ожидаются сотни тысяч зрителей, чтобы посмотреть грандиозное шоу. Есть большие сомнения, что оно сравнится с тем, что происходило в Бильбао после победы «Атлетика» в Кубке Испании. Она состоялась спустя сорок лет после предыдущего подобного успеха.

Тогда зародилась традиция, что футболисты команды на специальной барже проходит по местной реке Нервион. На этот раз за ними наблюдали сотни тысяч поклонников не только на набережной, но и сопровождали на лодках на протяжении всего пути. Все же такие празднования носят и побочный эффект, тем более, когда в сезоне решены еще не все задачи. Случается похмелье, не в прямом, конечно, смысле. Отразилось оно в двух матчах чемпионата. Сначала ничья на своем поле с крепким «Вильярреалом». Причем гости весь второй тайм гости провели в меньшинстве, уступали в счете начиная с 66-й минуты, но на пятой компенсированной сравняли счет с пенальти.

В минувшую пятницу еще одна игра на своем поле, на этот раз против аутсайдера «Гранады», но результат оказался таким же. Оба забитых мяча оказались на счету футболистов «Атлетика». Сначала Иньяки Уильямс головой после углового срезал мяч в свои ворота, а затем Горка Гурусета поразил ворота гостей. В дальнейшем все многочисленные попытки подопечных Вальверде выйти вперед ни к чему не привели. Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

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Примера. 18.04.2024, «Атлетик Бильбао» — «Гранада» — 1 : 1

Примера. 14.04.2024, «Атлетик Бильбао» — «Вильярреал» — 1 : 1

Кубок Испании. 06.04.2024, «Атлетик Бильбао» —«Мальорка» — 1 : 1 (пен. 4 : 2)

—«Мальорка» — 1 : 1 (пен. : 2) Примера. 31.03.2024, «Реал Мадрид» — «Атлетик Бильбао» — 2 : 0

— «Атлетик Бильбао» — : 0 Примера. 16.03.2024, «Атлетик Бильбао» — «Алавес» — 2 : 0

Факты и цифры

«Атлетик» 8 раз выигрывал чемпионат Испании последний титул завоеван в сезоне 1983-1984 года, тогда команда оформила «золотой дубль»

Лучшим бомбардиром команды в чемпионате является нападающий Горка Гурусета, на его счету 14 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует Нико Уильямс, на его счету 8 результативных передач

Полузащитник Ойан Сансет самый недисциплинированный, у него одно прямое удаление и одно за две желтые карточки

История личных встреч Атлетико Мадрид и Атлетика Бильбао

Предстоящая игра команд будет 212-й по счету. Впервые они сыграли в 1921 году в рамках Кубка Испании в Бильбао. Хозяева выиграли в том матче со счетом 4 : 1. Интересно, что в этом турнире «Атлетик» чаще побеждал своих оппонентов. Во всех остальных побед больше на стороне столичной команды. В том числе и в самом знаковом поединке. В 2012 году команды играли в финале Лиги Европы, и мадридцы выиграли со счетом 3 : 0.

Победы «Атлетико Мадрид» — 92

Победы «Атлетика Бильбао» — 83

Ничьи — 36

Самая крупная победа «Атлетико Мадрид» — 5 : 0

Самая крупная победа «Атлетика Бильбао» — 6 : 0

Если взять отрезок из последних десяти поединков, то на счету басков шесть побед, одна ничья и три поражения. Все три последние встречи заакончились победой «Бильбао», в том числе, в полуфинале Суперкубка Испании в 2022 году. Более того, на счету мадридцев в этих десяти матчах лишь три забитых мяча. Результаты последних пяти поединков команд друг с другом перед вами.

Кубок Испании. 29.02.2024, «Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид» — 3 : 0

— «Атлетико Мадрид» — : 0 Кубок Испании. 07.02.2024, «Атлетико Мадрид» — «Атлетик Бильбао» — 0 : 1

— 0 : Примера. 16.12.2023, «Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид» — 2 : 0

— «Атлетико Мадрид» — : 0 Примера. 19.02.2023, «Атлетико Мадрид» — «Атлетик Бильбао» — 1 : 0

— «Атлетик Бильбао» — : 0 Примера. 15.10.2022, «Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао

Благодаря полуфинальным поединкам Кубка Испании команды в последнее время встречаются очень часто. В этом турнире общая победа басков была предрешена уже после матча в Мадриде, в Бильбао оказался удивительным только счет. В последнее время в поединках этих команд большое преимущество одной из них в счете редкость. В матче первого круга у «Бильбао» превзошел соперника и по моментам, и по ударам. Хозяева намеренно отдали мяч оппонентам, владея им лишь треть матча, но при этом остро контратаковали и могли забивать больше двух мячей. У «Атлетика» календарь впереди тоже не самый сложный, поэтому матч важен для обеих команд вдвойне. Букмекеры на стороне хозяев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Атлетико Мадрид» — 1,97

Ничья — 3,53

Победа «Атлетика Бильбао» — 3,98

Многое зависит от того, когда «Бильбао» вновь вернется на победный курс и станет показывать свою лучшую игру. Болельщики команды надеются, что это произойдет уже в Мадриде. Но и хозяевам никак нельзя проигрывать. Серия поражений от одноклубников сильно затянулась. В матче все может решить один гол. Забьет его команда Симеоне.

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