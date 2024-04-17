Вероятность проведения игр лиг Европы в США выросла – ФИФА пришла к мировому соглашению с компанией, пытавшейся организовать матч «Барсы» с «Жироной» в Америке

Возможность проведения матчей европейских лиг в США стала более реалистичной.

The Athletic передает, что Relevent Sports (промоутерская компания, основанная владельцем клубом НФЛ «Майами» Стивеном Россом), откажется от разбирательств с ФИФА в рамках антимонопольного иска, ответчиком по которому также выступает Федерация футбола США. Об этом говорится в решении окружного суда на Манхэттене, опубликованном 8 апреля.

Relevent Sports свыше десяти лет занимается организацией товарищеских матчей европейских клубов в Америке и продает медиаправа на еврокубки в этом регионе. Также компания в 2018-м заключила с 15-летнее соглашение на трансляцию матчей Ла Лиги, а затем договорилась о непосредственном показе с ESPN – этот договор рассчитан на 8 лет и 1,4 млрд долларов. Вскоре организация получила еще 600 млн долларов от продажи ТВ-прав в Мексике и Центральной Америке.

В 2018 году Relevent Sports попыталась организовать игру Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, что вызвало беспокойство со стороны ФИФА и Федерации футбола США. Совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны. Такой же финал ждал идею проведения матча лиги Эквадора в США в 2019-м.

Relevent Sports подала на ФИФА и Федерацию футбола США в суд, указав на то, что они вступили в сговор и тем самым нарушили американское антимонопольное законодательство. Разбирательства продолжались на протяжении нескольких лет, и лишь на прошлой неделе было объявлено о мировом соглашении, детали которого, впрочем, не разглашаются. Следует подчеркнуть, что сделка не касается федерации – она остается ответчиком.

При этом генеральный директор Relevent Sports Дэнни Силлман заявил, что ФИФА «рассмотрит возможность внесения изменений в существующие правила относительно того, могут ли игры проводиться за пределами домашней территории лиги».

Источники The Athletic отмечают, что внутри ФИФА набирают силу реформаторские взгляды, а лидеры организации изучают возможность расширения влияния игры, в том числе и в первую очередь имея в виду и Северную Америку. С этим может быть связано и решение прийти к соглашению с Relevent Sports.

Из разговоров с ведущими футбольными руководителями на прошлой неделе также делается вывод, что решение суда ЕС по Суперлиге тоже косвенно повлияло на спор Relevent с ФИФА. Хотя Relevent Sports не предлагает организацию новых соревнований, компания использует схожие аргументы и ставит под вопрос то, что руководящие органы футбола имеют право одновременно выступать в качестве организаторов, регуляторов и промоутеров. ФИФА, возможно, опасается дальнейшего давления через судебную систему и необходимости раскрытия неудобных фактов.

Сроки пересмотра ФИФА своих правил не называются, но Relevent Sports ясно дала понять, что стремится к быстрому разрешению проблемы.

Ситуация также может затронуть мексиканские и южноамериканские клубы, которые могут увидеть огромный потенциал в проведении единичных игр в США.

При этом The Athletic отмечает, что как минимум в Европе подобные идеи наверняка столкнутся с противодействием. Английские и немецкие фанаты, скорее всего, будут протестовать, а политики попробуют на этом сыграть. Также предстоит убедить , которая не заинтересована в дополнительной конкуренции на территории континента (ее глава Дон Гарбер входит в Комитет заинтересованных сторон ФИФА).