Сборные попросили УЕФА перенести дедлайн подачи составов на Евро с 7 июня. Англия и Шотландия хотят успеть оценить состояние игроков после товарищеских матчей

УЕФА попросили перенести крайний срок утверждения составов на Евро-2024.

Составы команд для участия в турнире должны быть представлены до полуночи пятницы, 7 июня.

Тем не менее некоторые страны попросили отложить крайний срок из-за того, что последние товарищеские матчи их сборных завершится всего за пару часов до дедлайна. Их обеспокоенность вызывает тот факт, что на оценку состояния игроков в случае возможных травм останется слишком мало времени.

В частности, это касается сборных , которая в этот день примет Исландию на «Уэмбли», и Шотландии, которая встретится с Финляндией на «Хэмпден Парк» в то же время.

Однако маловероятно, что УЕФА перенесет крайний срок, поскольку в их правилах указано, что окончательные составы должны быть зарегистрированы за семь дней до начала турнира, который откроется матчем против Шотландии 14 июня.

Действующими правилами УЕФА также предусмотрено, что игроки могут быть заменены в составах в любое время вплоть до матча открытия турнира при наличии медицинских доказательств травмы, не позволяющей им играть.

Еще один ключевой вопрос, который обсудит на следующей неделе, – сколько игроков будет допущено в состав на матч. Некоторые тренеры команд-участниц нынешнего Евро поддержали идею увеличить состав с 23 до 26 человек, как это было во время последнего чемпионате в 2021 году, а также чемпионата мира в Катаре в 2022 году.