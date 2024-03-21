Лапорта не завидует «Реалу» из-за Мбаппе: «Это не подарок, цифры в его контракте нарушат атмосферу в раздевалке. Нужно будет продать кого-то из игроков – двое не смогут играть на одной позиции»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Килиан Мбаппе деньги Футбол

Жоан Лапорта считает, что у «Реала» возникнут проблемы с приходом Килиана Мбаппе.

– Вы завидуете «Мадриду» из-за Мбаппе?

– Вовсе нет, ничуть. К тому же я не знаю, сделают они это [подпишут Мбаппе] или нет. Посмотрим.

– У вас есть информация?

– Нет, у меня есть интуиция. Тут возникнет проблема – [если придет Мбаппе], нужно будет продать кого-то из игроков, не так ли? Потому что они не смогут играть вдвоем на одной позиции, и, кроме того, они оба очень известные игроки.

И если говорить о цифрах, которые будут [в его контракте], то это нарушит атмосферу в раздевалке. Это не подарок, – сказал президент «Барселоны».

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62 комментария
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При всей ненависти к Реалу, которая тут лезет из всех щелей, но кто может представить, чтобы Перес отвечал на вопросы про Барсу, ещё и в нелициприятном тоне?

Нормальный ответ на вопрос про Мбаппе. "я не завидую, у нас есть свои топовые игроки. Один Ямаль чего стоит".
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Ну у барсы хороший опыт в таких делах. Десяток лет платили заоблачные деньги одному аргу, до сих пор разгребают.
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Что по делу? Месси получил за 5 лет контракта, подписанного в 17 году, 500 лямов. Это что-то другое? Еще и своих корефанов посадил на безумные зарплаты
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ну вопрос идиотский,но ответ еще хуже) чуть-чуть жалко его...это тебе не барса твоя,чтоб бесплатно кого-то подписать-нужно четверых продовать😁
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Цифры в контракте Месси разрушили аж саму Барселону)))
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Ответ Astret
Ну у барсы хороший опыт в таких делах. Десяток лет платили заоблачные деньги одному аргу, до сих пор разгребают.
они до сих пор ему платят, а не просто разгребают))
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Лапорта:«Я не плачу, просто что-то в глаз попало 🥺»
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Сказал президент клуба, чей бюджет до сих пор доит одна маленькая легенда с сине-гранатовым ДНК.
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будет считать голы, которые Мбаппе будет забивать твоей барсе
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Да ладно Месси, у Лёвы вторая по величине зарплата во всей ЛЛ прямо сейчас. Но, "для раздевалки" это, видимо, вообще не проблема.
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Ответ Иван Шаров
А вот зачем это каждый раз писать в комментариях? А представь барсу без Месси? Другое дело, что старое руководство в финансах ни о чём было... Глупо крайним игрока делать
Барселона норм брендом была и без месси, так что, фигня совет) а вот кем бы был месси, если бы его не лечили от болезни и не платили за его гормональную терапию?
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Ответ EmilKB24
При всей ненависти к Реалу, которая тут лезет из всех щелей, но кто может представить, чтобы Перес отвечал на вопросы про Барсу, ещё и в нелициприятном тоне? Нормальный ответ на вопрос про Мбаппе. "я не завидую, у нас есть свои топовые игроки. Один Ямаль чего стоит".
Лапорта колхозник/провинциал
Оч многое себе позволяет, 0 этики
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Колит - это заболевание толстой кишки.
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Об этих проблемах я знаю не по наслышке. Ведь у нас на балансе не только оставшийся от Бармалея де Йонг с 38 млн в год, но и купленный мной в долг Левандовский с 27 млн - добавил Лапорта
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Ответ EmilKB24
При всей ненависти к Реалу, которая тут лезет из всех щелей, но кто может представить, чтобы Перес отвечал на вопросы про Барсу, ещё и в нелициприятном тоне? Нормальный ответ на вопрос про Мбаппе. "я не завидую, у нас есть свои топовые игроки. Один Ямаль чего стоит".
Пузатый понимает что Ямаль очередной распиаренный табурет с лесопилки,поэтому и не упомянул бегунка)
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Ахаха, Лапорта говорит про завышенные зарплаты🤣
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Ответ Astret
Ну у барсы хороший опыт в таких делах. Десяток лет платили заоблачные деньги одному аргу, до сих пор разгребают.
Вы умалчиваете о том, сколько они с него заработали, а там тоже суммы астрономические.

Если человек — суперзвезда, то и получает он как суперзвезда. Да, он поступил не лучшим образом, не отказавшись от задержек по зарплате, но это его выбор и его законные деньги.
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В Барсе сейчас Левандовский пенсионер за бешенную зп ходит. Тоже не завидное положение
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Сказал Лапорта и заплакал.
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За своим клубом следи лучше бездарь, тебя волновать не должно, кого и за сколько мы берём, это выбор нашего умного руководства, а не твой.
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Ответ Serkan_Ballboy
Что по делу? Месси получил за 5 лет контракта, подписанного в 17 году, 500 лямов. Это что-то другое? Еще и своих корефанов посадил на безумные зарплаты
А безумные зарплаты в Барсе чем-то хорошим разве обернулись? Да и вроде не Жоан за эти ответственен
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Какой же он жалкий)
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Ответ 44ndfwwgbr
Интересно, как будут совмещаться Мбаппе и Винисиус на поле. 🤨
Очень просто , если не путать теплое с мягким. Вини доказал что он не нападающий ,но он лучший левый вингер в мире . Ну и ответ на вопрос - как могут вместе играть лучший левый вингер и лучший левый нападающий - ПРОСТО И ЭЛЕМЕНТАРНО ! К тому же у Вини есть ОГРОМНЫЙ плюс , он не жадный и всегда ищет партнёров чтобы отдать голевую передачу на Родриго, Белингема и Браима.
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Ответ Serkan_Ballboy
Барселона норм брендом была и без месси, так что, фигня совет) а вот кем бы был месси, если бы его не лечили от болезни и не платили за его гормональную терапию?
Глупенький, Месси был главным активом барсы для рекламы, имиджа, лучший игрок в истории. А ты этот бред пишешь...
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Винисиуса и продадут
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Ответ Astret
Ну у барсы хороший опыт в таких делах. Десяток лет платили заоблачные деньги одному аргу, до сих пор разгребают.
Завидно?
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Ответ Санек Ккк
мбаппе 9ку будет заигрывать
Не оптимальная для него позиция. Он сам это говорил.
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Ответ nagibbb
будет считать голы, которые Мбаппе будет забивать твоей барсе
Да там уже нормально набралось)
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Ответ Ryan_Getzlaf
О да, Мбаппе будет очень сложно против этих оборонительных испанцев)) он прекрасно забивает всем и всегда, хватит бредить
Ну да))

Он на постоянной основе ещё не встречался с такими командами, далеко не факт, что он будет много забивать.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Странно спрашивать президента Барсы о составе, атмосфере в раздевалке и покупках своего главного конкурента Реала.
Более странно на это отвечать.
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