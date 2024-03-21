Лапорта не завидует «Реалу» из-за Мбаппе: «Это не подарок, цифры в его контракте нарушат атмосферу в раздевалке. Нужно будет продать кого-то из игроков – двое не смогут играть на одной позиции»
Жоан Лапорта считает, что у «Реала» возникнут проблемы с приходом Килиана Мбаппе.
– Вы завидуете «Мадриду» из-за Мбаппе?
– Вовсе нет, ничуть. К тому же я не знаю, сделают они это [подпишут Мбаппе] или нет. Посмотрим.
– У вас есть информация?
– Нет, у меня есть интуиция. Тут возникнет проблема – [если придет Мбаппе], нужно будет продать кого-то из игроков, не так ли? Потому что они не смогут играть вдвоем на одной позиции, и, кроме того, они оба очень известные игроки.
И если говорить о цифрах, которые будут [в его контракте], то это нарушит атмосферу в раздевалке. Это не подарок, – сказал президент «Барселоны».
Нормальный ответ на вопрос про Мбаппе. "я не завидую, у нас есть свои топовые игроки. Один Ямаль чего стоит".
Оч многое себе позволяет, 0 этики
Если человек — суперзвезда, то и получает он как суперзвезда. Да, он поступил не лучшим образом, не отказавшись от задержек по зарплате, но это его выбор и его законные деньги.
Он на постоянной основе ещё не встречался с такими командами, далеко не факт, что он будет много забивать.