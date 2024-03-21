Лапорта не завидует «Реалу» из-за Мбаппе: «Это не подарок, цифры в его контракте нарушат атмосферу в раздевалке. Нужно будет продать кого-то из игроков – двое не смогут играть на одной позиции»

Жоан Лапорта считает, что у «Реала» возникнут проблемы с приходом Килиана Мбаппе.

– Вы завидуете « » из-за ?

– Вовсе нет, ничуть. К тому же я не знаю, сделают они это [подпишут Мбаппе] или нет. Посмотрим.

– У вас есть информация?

– Нет, у меня есть интуиция. Тут возникнет проблема – [если придет Мбаппе], нужно будет продать кого-то из игроков, не так ли? Потому что они не смогут играть вдвоем на одной позиции, и, кроме того, они оба очень известные игроки.

И если говорить о цифрах, которые будут [в его контракте], то это нарушит атмосферу в раздевалке. Это не подарок, – сказал президент «Барселоны».