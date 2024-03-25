«ПСЖ» хочет получить часть подписного бонуса Мбаппе после его перехода в «Реал» (The Athletic)
Килиан Мбаппе может выплатить «ПСЖ» часть подписного бонуса в новом клубе.
Как сообщает The Athletic, парижский клуб ожидает, что Мбаппе компенсирует часть убытков в случае ухода свободным агентом этим летом. «ПСЖ» планирует достичь с форвардом соглашения, по которому он выплатит клубу часть подписного бонуса.
Ранее Мбаппе также отказался от бонуса за лояльность в размере 80 млн евро.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Мбаппе считается «Реал», однако на данный момент информация о соглашении с мадридцами не подтверждена.
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Нет, я понимаю что ценность права и этики в мире немного снизилась, но все таки хочется спросить, у того кто придумал идею про "возмещение убытков в случае ухода свободным агентом этим летом" и тех кто ее транслирует ничего там не жмет нигде и нигде не икается?
В контракте есть что нибудь про отъем чужого подписного бонуса ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Bosman_ruling