«ПСЖ» хочет получить часть подписного бонуса Мбаппе после его перехода в «Реал» (The Athletic)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе может выплатить «ПСЖ» часть подписного бонуса в новом клубе.

Как сообщает The Athletic, парижский клуб ожидает, что Мбаппе компенсирует часть убытков в случае ухода свободным агентом этим летом. «ПСЖ» планирует достичь с форвардом соглашения, по которому он выплатит клубу часть подписного бонуса.

Ранее Мбаппе также отказался от бонуса за лояльность в размере 80 млн евро.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Мбаппе считается «Реал», однако на данный момент информация о соглашении с мадридцами не подтверждена.

Зарплата Мбаппе в «Реале», как вписаться в ФФП: главное о контракте Килиана

 

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29 комментариев
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А получат в итоге только за щеку)
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>>>убытков в случае ухода свободным агентом этим летом>>>

Нет, я понимаю что ценность права и этики в мире немного снизилась, но все таки хочется спросить, у того кто придумал идею про "возмещение убытков в случае ухода свободным агентом этим летом" и тех кто ее транслирует ничего там не жмет нигде и нигде не икается?
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Ответ a2wai
А получат в итоге только за щеку)
а на большее они и не заслуживают.
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(Много уважаемый) «ПСЖ» а не пошлика вы бы ##### Бонусы он уже от клуба точно не получит раз решил уйти. Свободным агентом! Может ему ещё в течение нескольких лет в Париж 50% зарплаты отстёгивать
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ПСЖ заключило контракт с Мбаппе - о каких убытках идёт речь?
В контракте есть что нибудь про отъем чужого подписного бонуса ?
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ПСЖ гении. Купили за 180 млн, отпускают бесплатно. Ведь могли за 200 млн продать в 2022
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Ответ akaAzazello
Сложно сказать, кто придумал - но правило Босмана в ЕС его отменило в 1995м https://en.wikipedia.org/wiki/Bosman_ruling
Я о том же.
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Это где то в контракте прописано, или ПСЖ просто хочет, никак не могу вразумить, если нет такого, с какой кстати он что то им должен с юридической точки зрения
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Ответ Николай Козлов
>>>убытков в случае ухода свободным агентом этим летом>>> Нет, я понимаю что ценность права и этики в мире немного снизилась, но все таки хочется спросить, у того кто придумал идею про "возмещение убытков в случае ухода свободным агентом этим летом" и тех кто ее транслирует ничего там не жмет нигде и нигде не икается?
Сложно сказать, кто придумал - но правило Босмана в ЕС его отменило в 1995м

https://en.wikipedia.org/wiki/Bosman_ruling
0
0
0
Ответ Николай Козлов
>>>убытков в случае ухода свободным агентом этим летом>>> Нет, я понимаю что ценность права и этики в мире немного снизилась, но все таки хочется спросить, у того кто придумал идею про "возмещение убытков в случае ухода свободным агентом этим летом" и тех кто ее транслирует ничего там не жмет нигде и нигде не икается?
Та не. Так, в одном месте слиплось немного. Но не сильно. Это ж Qatar Sports Investments ;)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты от всех адекватных пользователей спортса
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Ответ Val Smith
Очевидно же что по другим каналам он получит деньги через маму/брата и пр. клуб просто обходит ФФП. Смешно как закрывают глаза на ПСЖ с Сити и показательно наказывают клубы из середины и аутсайдеров.
Потому что катарский мешки отстегивают регулярно чтобы им ничего не было.
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Ответ Roman Popov
Это где то в контракте прописано, или ПСЖ просто хочет, никак не могу вразумить, если нет такого, с какой кстати он что то им должен с юридической точки зрения
это нигде не прописано, просто ПСЖ так хочет.
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Классика от ПСЖ - пытаются вести себя с позиции силы, находясь в коленно-локтевой
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выжимают как лимон
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А зп тоже перечислять надо будет в Катар?)
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ПСЖ планирует... ПСЖ пусть планирует кому они ещё хотят заплатить зарплатку в 100 миллионов. Клоуны блин.🤡🤡🤡
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Очевидно же что по другим каналам он получит деньги через маму/брата и пр. клуб просто обходит ФФП. Смешно как закрывают глаза на ПСЖ с Сити и показательно наказывают клубы из середины и аутсайдеров.
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