«ПСЖ» хочет получить часть подписного бонуса Мбаппе после его перехода в «Реал» (The Athletic)

Килиан Мбаппе может выплатить «ПСЖ» часть подписного бонуса в новом клубе.

Как сообщает The Athletic, парижский клуб ожидает, что Мбаппе компенсирует часть убытков в случае ухода свободным агентом этим летом. « » планирует достичь с форвардом соглашения, по которому он выплатит клубу часть подписного бонуса.

Ранее Мбаппе также отказался от бонуса за лояльность в размере 80 млн евро.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Мбаппе считается « », однако на данный момент информация о соглашении с мадридцами не подтверждена.

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