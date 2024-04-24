Харри Магуайр: «Вокруг «МЮ» всегда царит шумиха – из-за тренера или игроков. Главное – сохранять концентрацию, мы еще можем много добиться в этом сезоне»

Харри Магуайр высказался о шуме вокруг «Манчестер Юнайтед».

«Я нахожусь в этом клубе достаточно долго, чтобы знать, что вокруг него всегда царит шумиха, будь то из-за тренера или игроков. Игроки находятся под огромным давлением, и когда мы проигрываем матчи или играем неудачно, тренер тоже оказывается под давлением.

Мы все знаем, что главное – сохранять концентрацию, придерживаться целей на сезон и держаться вместе. Мы верим, что в этом сезоне мы все еще можем добиться многого.

Нам предстоит сыграть в финале Кубка Англии, сразиться в матчах Премьер-лиги, и мы участвуем в этом вместе. Тренер, игроки, болельщики, персонал – мы все хотим одного и того же – добиться успеха», – сказал защитник « ».