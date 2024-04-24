Харри Магуайр: «Вокруг «МЮ» всегда царит шумиха – из-за тренера или игроков. Главное – сохранять концентрацию, мы еще можем много добиться в этом сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр высказался о шуме вокруг «Манчестер Юнайтед».

«Я нахожусь в этом клубе достаточно долго, чтобы знать, что вокруг него всегда царит шумиха, будь то из-за тренера или игроков. Игроки находятся под огромным давлением, и когда мы проигрываем матчи или играем неудачно, тренер тоже оказывается под давлением.

Мы все знаем, что главное – сохранять концентрацию, придерживаться целей на сезон и держаться вместе. Мы верим, что в этом сезоне мы все еще можем добиться многого.

Нам предстоит сыграть в финале Кубка Англии, сразиться в матчах Премьер-лиги, и мы участвуем в этом вместе. Тренер, игроки, болельщики, персонал – мы все хотим одного и того же – добиться успеха», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев
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Мага очнись уже вы обосрались в этом сезоне по полной программе
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Многого - это чего?
Правда интересно. Не проиграть разгромно в финале кубка?
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Чудом прошли Ковентри это уже успех 🏆💪
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Ответ Mykytka
Многого - это чего? Правда интересно. Не проиграть разгромно в финале кубка?
Мож ещё и Ливерпуль где-то проиграет, для маню и фанатов каждое поражение ЛФК - трофей
Сезон успешный, зачем зона ЛЧ, есть другие радости 😂
+5
-1
+4
Ответ Евгений Сидоров
Кто-нибудь скажите Магваю что "шумиха", как он выразился, это не норма. У других топов АПЛ нет такой атмосферы вокруг клуба и такого бардака чуть не во всех сферах и он просто не знает что бывает по другому.
МЮ - клуб побратим Спартака, со всеми вытекающими
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+2
Один в один Спартак, даже говорят одинаково
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Кто-нибудь скажите Магваю что "шумиха", как он выразился, это не норма. У других топов АПЛ нет такой атмосферы вокруг клуба и такого бардака чуть не во всех сферах и он просто не знает что бывает по другому.
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Надеюсь он верит в то, что говорит
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Хорошо бы в клубе организовать коллективный просмотр х/ф "Юнайтед". Может задумались бы какой клуб они представляют.
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Лысый физрук превратил маню в посмешище. Сейчас его поддерживают только месифилы
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у них какая то своя реальность
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Хорошие холодильники шумихи не поднимают. Но он прав, главное - сохранять фреон.
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Ответ Mykytka
Многого - это чего? Правда интересно. Не проиграть разгромно в финале кубка?
А представьте, если выиграют?)
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Ответ Jan Paskel
МЮ - клуб побратим Спартака, со всеми вытекающими
Вытекающими из…🎅🏿
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