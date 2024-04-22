Кин об «МЮ»: «Не вижу характера у этой команды – они будто боятся побеждать. Они меня почти раздражают»

Рой Кин считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.

Вчера «МЮ» обыграл «Ковентри» (3:3, пенальти – 4:2) и вышел в финал Кубка Англии. Во 2-м тайме манкунианцы пропустили три гола подряд при счете 3:0 в свою пользу.

« в интервью после матча сказал: «Мы показали отличный характер». Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.

Очевидно, они очень качественные [игроки], но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.

Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», – сказал бывший капитан « ».

Рой Кин: «Ковентри» выглядел как команда АПЛ, а «МЮ» – как команда Чемпионшипа»

0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!