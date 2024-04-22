Кин об «МЮ»: «Не вижу характера у этой команды – они будто боятся побеждать. Они меня почти раздражают»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри чемпионшип Харри Магуайр Футбол

Рой Кин считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.

Вчера «МЮ» обыграл «Ковентри» (3:3, пенальти – 4:2) и вышел в финал Кубка Англии. Во 2-м тайме манкунианцы пропустили три гола подряд при счете 3:0 в свою пользу.

«Магуайр в интервью после матча сказал: «Мы показали отличный характер». Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.

Очевидно, они очень качественные [игроки], но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.

Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».

Рой Кин: «Ковентри» выглядел как команда АПЛ, а «МЮ» – как команда Чемпионшипа»

0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!

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31 комментарий
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«Магуайр в интервью после матча сказал: «Мы показали отличный характер»

Отличный характер показал Ковентри а вы просто отскочили 😂
+58
-3
+55
Зато букмекеры от них просто в восторге
+23
0
+23
Попал в точку Рой, почти не нравится.
+11
0
+11
Ответ Cristiano Ronaldo
По игре, Ковентри в разы был сильнее МЮ
зачем передёргивать?
они были сильнее в последние 15 мин.
+10
-1
+9
Его они почти раздражают, а меня уже конкретно бесят
+7
0
+7
3-2 с Форест, когда летели 0-2, 2-1 с Брентфордом ч голами после 90-й минуты. 3-2 с Виллой после 0-2 в первом тайме. 4-3 с волками, когда победный мяч воткнули на 7 добавленной. 4-3 с Ливерпулем... У этой команды нет характера? У игроков его нет?

Я прекрасно понимаю, что Кин никогда интеллектом не блистал, как и большинство болел Юнайтед, но как так можно безжалостно передёргивать факты? Игроки столько раз спасали Ж 7Хага, что уже сложно сосчитать. Именно что на характере, а единственный раз, когда команда вывезла всю игру, это был Челси. Но тогда МакТом после игры ясно дал понять, почему. Потому что 7Хаг не нагружал их перед игрой, как он жто делает обычно.

Игроки банально не вывозят методов работы ЭтХ, но по версии глупого Кина у них нет характера. А то, что все ломаются от таких нагрузок, хотя играют вообще раз в неделю, это пофиг, вообще не аргумент
+7
-2
+5
Ответ Willy Kambwala
У тренера нет характера посадить Рашфорда в глубокий запас, остальные видят что ему сходит всё с рук и соответственно тоже меньше выкладываются, стараются. Не знаю чего он боится, может у него в контракте условие было от Глейзеров что Рашфорда как воспитанника нельзя надолго сажать, он же типа самый распиаренный в МЮ, больше всех футболок продаётся его, иначе никак не объяснить я не могу это, невозможно быть настолько слепым
У меня тоже такая мысль временами проскакивает.
Ну не может быть просто так неприкасаемым игрок, полностью потерявший форму как и место в составе сб Англии
+4
0
+4
А может тен Хаг- это Хитман 47 уже на пенсии... И ему дали последнее задание- ликвидировать МЮ. А он хочет сделать это медленно, на полном стэлсе, чтобы получить побольше вознаграждение?
+3
0
+3
У тренера нет характера посадить Рашфорда в глубокий запас, остальные видят что ему сходит всё с рук и соответственно тоже меньше выкладываются, стараются. Не знаю чего он боится, может у него в контракте условие было от Глейзеров что Рашфорда как воспитанника нельзя надолго сажать, он же типа самый распиаренный в МЮ, больше всех футболок продаётся его, иначе никак не объяснить я не могу это, невозможно быть настолько слепым
+3
0
+3
Собирают деньги на летнюю трансферную кампанию посредством выигрышей в букмекерской конторе
+2
-1
+1
И меня
+1
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Рой Кин в мыслях: "ноги бы вам сломать за такую игру"
+1
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+1
Ответ AR Hongover
Я об этом написал. Читать научись
Зачем ты мне ответил, если ч не умею читать?
Логика на нуле?
И да, ты не это написал, надо еще раз подумать, если сможешь)
+1
0
+1
Ответ AR Hongover
3-2 с Форест, когда летели 0-2, 2-1 с Брентфордом ч голами после 90-й минуты. 3-2 с Виллой после 0-2 в первом тайме. 4-3 с волками, когда победный мяч воткнули на 7 добавленной. 4-3 с Ливерпулем... У этой команды нет характера? У игроков его нет? Я прекрасно понимаю, что Кин никогда интеллектом не блистал, как и большинство болел Юнайтед, но как так можно безжалостно передёргивать факты? Игроки столько раз спасали Ж 7Хага, что уже сложно сосчитать. Именно что на характере, а единственный раз, когда команда вывезла всю игру, это был Челси. Но тогда МакТом после игры ясно дал понять, почему. Потому что 7Хаг не нагружал их перед игрой, как он жто делает обычно. Игроки банально не вывозят методов работы ЭтХ, но по версии глупого Кина у них нет характера. А то, что все ломаются от таких нагрузок, хотя играют вообще раз в неделю, это пофиг, вообще не аргумент
Двушка от Челси после 90 минуты
Гол от брентфорда на 99
Гол от Фулхема на 97
Гол от Волков на 95
Гол от НФ на 82
Камбеки против МЮ в ЛЧ
И вишенка на торте - 1 удар против Баварии, когда нужна была только победа
Чего про эти матчи не написал?
Или это неудобная информация под твои выводы?))
+1
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Ответ Cristiano Ronaldo
Свои голы не забили, а от соперника пропустили. По совокупности моментов, они вчистую переиграли МЮ.
нда..
Ты случайно не другой матч смотрел? )
+2
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+1
Ответ QWertY
Кстати, команда реально показывает характер, та же победа над Ливером и почти что камбэк против Челси тому доказательство. Тут по большей части дело в тактике -она убогая, ведь не спроста у МЮ больше всех допущенных ударов в топ 5 лиг. Я с радостью буду обсирать игроков, но объективно говоря они не хуже тех же игроков Виллы, НЬюкасла и Брайтона
так получается что проблема исключительно в тренере?
+2
-1
+1
Ответ Dred
так получается что проблема исключительно в тренере?
Не только, но в том числе
+1
0
+1
Ответ Willy Kambwala
У тренера нет характера посадить Рашфорда в глубокий запас, остальные видят что ему сходит всё с рук и соответственно тоже меньше выкладываются, стараются. Не знаю чего он боится, может у него в контракте условие было от Глейзеров что Рашфорда как воспитанника нельзя надолго сажать, он же типа самый распиаренный в МЮ, больше всех футболок продаётся его, иначе никак не объяснить я не могу это, невозможно быть настолько слепым
Ну может на тренировках Реш пашет , а вот Санчо не пахал не там не там. Депутат хитрый понял что достаточно пахать на тренировках этого достаточно что играть
0
0
0
Ответ QWertY
Кстати, команда реально показывает характер, та же победа над Ливером и почти что камбэк против Челси тому доказательство. Тут по большей части дело в тактике -она убогая, ведь не спроста у МЮ больше всех допущенных ударов в топ 5 лиг. Я с радостью буду обсирать игроков, но объективно говоря они не хуже тех же игроков Виллы, НЬюкасла и Брайтона
Почти что камбэк, вот это характер!
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0
Ответ Dred
так получается что проблема исключительно в тренере?
Не знаю, наверное не только в тренере, но и Эрик такой себе вариант. Время и деньги у него были, результаты очень слабые.
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Ответ QWertY
Не только, но в том числе
ТХ супер везучий.
По идее за такую игру и результаты его должны уволить, но на это нет денег если только он сам не уйдёт.
Хорошо что с этого лета системщики начнут делами рулить.
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Ответ Cristiano Ronaldo
К сожалению, тот самый
ну ок тогда ;)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Они были сильнее весь матч и должны были побеждать, ещё в основное время.
как они были сильнее весь матч, если 3-0 летели?
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Ответ Dred
зачем передёргивать? они были сильнее в последние 15 мин.
Они были сильнее весь матч и должны были побеждать, ещё в основное время.
0
0
0
Кстати, команда реально показывает характер, та же победа над Ливером и почти что камбэк против Челси тому доказательство. Тут по большей части дело в тактике -она убогая, ведь не спроста у МЮ больше всех допущенных ударов в топ 5 лиг. Я с радостью буду обсирать игроков, но объективно говоря они не хуже тех же игроков Виллы, НЬюкасла и Брайтона
+2
-2
0
Ответ Yobo
«Магуайр в интервью после матча сказал: «Мы показали отличный характер» Отличный характер показал Ковентри а вы просто отскочили 😂
По игре, Ковентри в разы был сильнее МЮ
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Они тебя почти боятся…
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