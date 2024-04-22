Кин об «МЮ»: «Не вижу характера у этой команды – они будто боятся побеждать. Они меня почти раздражают»
Рой Кин считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.
Вчера «МЮ» обыграл «Ковентри» (3:3, пенальти – 4:2) и вышел в финал Кубка Англии. Во 2-м тайме манкунианцы пропустили три гола подряд при счете 3:0 в свою пользу.
«Магуайр в интервью после матча сказал: «Мы показали отличный характер». Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.
Очевидно, они очень качественные [игроки], но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.
Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».
Рой Кин: «Ковентри» выглядел как команда АПЛ, а «МЮ» – как команда Чемпионшипа»
0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!
Отличный характер показал Ковентри а вы просто отскочили 😂
они были сильнее в последние 15 мин.
Я прекрасно понимаю, что Кин никогда интеллектом не блистал, как и большинство болел Юнайтед, но как так можно безжалостно передёргивать факты? Игроки столько раз спасали Ж 7Хага, что уже сложно сосчитать. Именно что на характере, а единственный раз, когда команда вывезла всю игру, это был Челси. Но тогда МакТом после игры ясно дал понять, почему. Потому что 7Хаг не нагружал их перед игрой, как он жто делает обычно.
Игроки банально не вывозят методов работы ЭтХ, но по версии глупого Кина у них нет характера. А то, что все ломаются от таких нагрузок, хотя играют вообще раз в неделю, это пофиг, вообще не аргумент
Ну не может быть просто так неприкасаемым игрок, полностью потерявший форму как и место в составе сб Англии
Логика на нуле?
И да, ты не это написал, надо еще раз подумать, если сможешь)
Гол от брентфорда на 99
Гол от Фулхема на 97
Гол от Волков на 95
Гол от НФ на 82
Камбеки против МЮ в ЛЧ
И вишенка на торте - 1 удар против Баварии, когда нужна была только победа
Чего про эти матчи не написал?
Или это неудобная информация под твои выводы?))
Ты случайно не другой матч смотрел? )
По идее за такую игру и результаты его должны уволить, но на это нет денег если только он сам не уйдёт.
Хорошо что с этого лета системщики начнут делами рулить.