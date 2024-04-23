Тен Хаг о праздновании Антони: «Его спровоцировали – вы увидели только его реакцию, но ему не стоило так делать. Мы полностью доминировали 70 минут, надо отдать должное «Ковентри» за их камбэк»

Эрик тен Хаг объяснил поведение Антони после победы «МЮ» над «Ковентри».

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с « » в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

«Вы видели реакцию (защитник после игры пожал руки игрокам «Ковентри» – Sports)?

Его [ ] спровоцировали, и он отреагировал. Вы не видели провокацию, а только его реакцию. Но ему не стоило этого делать.

Я видел [поведение] Харри Магуайра и других игроков сразу после матча. Мы должны отдать должное «Ковентри» и отметить их камбэк. Мы полностью доминировали 70 минут матча, и счет 3:0, должно быть, означал, что исход игры решен, но они здорово ответили», – сказал главный тренер « ».