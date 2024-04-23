Тен Хаг о праздновании Антони: «Его спровоцировали – вы увидели только его реакцию, но ему не стоило так делать. Мы полностью доминировали 70 минут, надо отдать должное «Ковентри» за их камбэк»
Эрик тен Хаг объяснил поведение Антони после победы «МЮ» над «Ковентри».
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).
После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».
«Вы видели реакцию Харри Магуайра (защитник после игры пожал руки игрокам «Ковентри» – Sports)?
Его [Антони] спровоцировали, и он отреагировал. Вы не видели провокацию, а только его реакцию. Но ему не стоило этого делать.
Я видел [поведение] Харри Магуайра и других игроков сразу после матча. Мы должны отдать должное «Ковентри» и отметить их камбэк. Мы полностью доминировали 70 минут матча, и счет 3:0, должно быть, означал, что исход игры решен, но они здорово ответили», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Антони подставил ушко Райту после серии пенальти
Рядовая ситуация
Один выпендрился, второй это сделал после фиаско первого
Очень много обсуждения рядовой ситуации
Или сейчас снова сольешься на что-то другое?
Тебя попросили статистику, она у тебя не главная - давай метрики шикарные тогда
Можешь подсказать где искал хотя бы? Посмотрел хускоред, опту - нет там ничего шикарного
Или ты все сказу продолжаешь сочинять?
Сначала ведёт 0-3, а затем в итоге выбивает 8-ю команду чемпионшипа, то конечно эмоции будут как у Антони. Надо с пониманием относиться, а не критиковать