Тен Хаг о праздновании Антони: «Его спровоцировали – вы увидели только его реакцию, но ему не стоило так делать. Мы полностью доминировали 70 минут, надо отдать должное «Ковентри» за их камбэк»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Харри Магуайр Эрик тен Хаг Антони Футбол

Эрик тен Хаг объяснил поведение Антони после победы «МЮ» над «Ковентри».

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

«Вы видели реакцию Харри Магуайра (защитник после игры пожал руки игрокам «Ковентри» – Sports)?

Его [Антони] спровоцировали, и он отреагировал. Вы не видели провокацию, а только его реакцию. Но ему не стоило этого делать.

Я видел [поведение] Харри Магуайра и других игроков сразу после матча. Мы должны отдать должное «Ковентри» и отметить их камбэк. Мы полностью доминировали 70 минут матча, и счет 3:0, должно быть, означал, что исход игры решен, но они здорово ответили», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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27 комментариев
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Ох уж этот злейший конкурент Ковентри, спровоцировал великого футболиста Антони. Понимаю.
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По такой логике и Санчо провоцировали класть болт на тренировки и наехать на тренера в интервью.
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Райт, забив третий гол, ушко своё болелам МЮ подставлял
Антони подставил ушко Райту после серии пенальти
Рядовая ситуация
Один выпендрился, второй это сделал после фиаско первого

Очень много обсуждения рядовой ситуации
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+7
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо на фоне Спиннера просто Бог! В Боруссии обрёл себя и крутит позвонки противникам на своём фланге на уровне ЛЧ и Бундеслиги.
Ну ка статку обрёвшего себя в Дортмунде Санчо сюда !
+10
-3
+7
Ответ Marcus-light
По такой логике и Санчо провоцировали класть болт на тренировки и наехать на тренера в интервью.
Санчо на фоне Спиннера просто Бог! В Боруссии обрёл себя и крутит позвонки противникам на своём фланге на уровне ЛЧ и Бундеслиги.
+11
-6
+5
Ответ Wekil Halylow
Дайте Тен Хагу работат (болелшик Арсенала)
Болелшика Арсэнала видна сразу
+8
-5
+3
Не понимаю, зачем болельщикам Ковентри надо было провоцировать игрока, весьма успешно отыгравшего за их команду.
+3
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+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Она лучше, что м у Спиннера, это раз, а во вторых он шикарен по всевозможным метрикам)
Так ты приводи данные-то точные, раз они шикарные такие
Или сейчас снова сольешься на что-то другое?
Тебя попросили статистику, она у тебя не главная - давай метрики шикарные тогда
+4
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Видел таблицу по ожидаемым и реальным позициям в таблице АПЛ, и если все соотносится с реальным положением дел, что сверху, что внизу турнирной таблицы, то две команды удивили: Челси, который должен быть 5-6, что в принципе близко и так, но вот МЮ по ожидаемым должен бороться за выживание с Эвертоном. Количество допущенных ударов по воротам Онана, которого модно критиковать, лишь доказывает сей факт.
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У меня не получилось - нет шикарных метрик по Санчо
Можешь подсказать где искал хотя бы? Посмотрел хускоред, опту - нет там ничего шикарного
Или ты все сказу продолжаешь сочинять?
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Видел таблицу по ожидаемым и реальным позициям в таблице АПЛ, и если все соотносится с реальным положением дел, что сверху, что внизу турнирной таблицы, то две команды удивили: Челси, который должен быть 5-6, что в принципе близко и так, но вот МЮ по ожидаемым должен бороться за выживание с Эвертоном. Количество допущенных ударов по воротам Онана, которого модно критиковать, лишь доказывает сей факт.
эвертон по ожидаемым должен быть в середине таблицы
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Видел таблицу по ожидаемым и реальным позициям в таблице АПЛ, и если все соотносится с реальным положением дел, что сверху, что внизу турнирной таблицы, то две команды удивили: Челси, который должен быть 5-6, что в принципе близко и так, но вот МЮ по ожидаемым должен бороться за выживание с Эвертоном. Количество допущенных ударов по воротам Онана, которого модно критиковать, лишь доказывает сей факт.
Ваши ожидания - ваши проблемы (с)
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Ответ Nickolay Lyskov
Метрики работают только в случае с Онаной, в случае с Санчо они не имеют смысла.
Спасибо что в полуфинале ЛЧ, а МЮ позориться от игры к игре при ЭТХ
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Ответ Lavinka
Ну ка статку обрёвшего себя в Дортмунде Санчо сюда !
Она лучше, что м у Спиннера, это раз, а во вторых он шикарен по всевозможным метрикам)
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Ответ QWertY
Болелшика Арсэнала видна сразу
🤣🤣🤣
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Мне не нравятся комментарии главного тренера моей команды в последнее время. Если до февраля еще можно было оправдать внешними факторами, то сейчас просто лютая ахинея какая-то
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Он видимо говорил что стоит дороже чем весь Ковентри :))
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Жаль что Ковентри не победил в серию пенальти было бы круто для болельщиков Мю
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Ну когда аутсайлдер-середняк МЮ делает сенсацию:
Сначала ведёт 0-3, а затем в итоге выбивает 8-ю команду чемпионшипа, то конечно эмоции будут как у Антони. Надо с пониманием относиться, а не критиковать
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выгнать из МЮ 7хаг и его друзей на уй
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