Фердинанд о праздновании Антони: «Прикладывать руки к ушам – я понимаю это, когда ты играешь против большой команды, но это «Ковентри». Кто-то должен был сказать ему: «Здесь это не приветствуется»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Харри Магуайр Люк Шоу Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Антони Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал Антони и «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал поведение бразильца, написав в твиттере: «Антони вчера.... Стыдно! Здесь [в «МЮ»] такое не приветствуется»

Он продолжил критиковать Антони на своем YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE, заявив, что празднование вингера отражает нынешние проблемы «Юнайтед».

«Это вопрос понимания ситуации, того, где ты находишься. Это «Ковентри». Прикладывать руки к ушам – да, я понимаю это, когда ты играешь против большой команды или когда это была действительно напряженная игра, в которой ты принял важное участие. Я это понимаю, но это же было не так.

Я просто чувствую, что у нас команда, которая большую часть времени не понимает, на каком этапе находится, и не способна справляться с любой ситуацией в игре. Мы все были там, так же упускали победу, но нужно как-то управлять ситуацией. 

Хотелось бы, чтобы в момент, когда он сделал это, [старшие игроки] сразу же сказали ему: «Эй, не делай так... Нам повезло, что мы прошли дальше, это позор, что мы все еще здесь».

Я был бы опустошен, мне было бы стыдно, если бы не было разговора с кем-то из старших игроков, например, с Маркусом [Рэшфордом], который понимает «Юнайтед», вырос там. Или с Бруну Фернандешом, который носит капитанскую повязку. У Харри Магуайра огромный опыт. Кто-то из них...

Также Люк Шоу. Кто-то из этих парней должен был схватить Антони и сказать: «Слушай, здесь это не приветствуется», – сказал Фердинанд.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Антони типичный выродок фавеллы на которого упало счастье играть за великий клуб. Причем так провокационно он ведет себя постоянно.
+27
0
+27
Ну так великий Ковентри то еле обыграли. Понятно чувак радуется
+10
0
+10
Ответ Axs Men
Согласен с этим, почему кто то ,что то должен делать, что бы другим нравилось. Он показал себя каким он есть, зачем прятать своё нутро
Вы пропустили слово "гнилое". После "своё".
+4
0
+4
Вы бы еще видели как он свой гол Ньюпорту из четвертой лиги праздновал
+3
0
+3
А ведь недавно Родриго рассказывал, как в предсезонке забил гол и начал праздновать, хотя команда проигрывала. А потом в раздевалке ему прямо сказали, что не нужно так делать, когда команда проигрывает. У Юнайтед явно нет таких людей в раздевалке и это печально.
+2
0
+2
Когда забиваешь раз в год
+1
0
+1
Факт, ещё и пляски Тен Хага с Мартинесом и Антони когда выиграли КАЛ вызывали такой же фэйспалм
+3
-2
+1
Когда то Антони встретит люлей хороших и сразу перестанет вести себя так дерзко
+1
0
+1
юнайтед уже не тот
+1
-1
0
Рио, он твои слова, как бы это иронично ни звучало, крутил вертел
0
0
0
По фактам
0
0
0
Каждый футболист , который понимает, что его снимают камеры , считает себя кинозвездой сейчас и работает на камеру , на рекламные контракты) а если это бразилец это дабл кил
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий