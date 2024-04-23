Фердинанд о праздновании Антони: «Прикладывать руки к ушам – я понимаю это, когда ты играешь против большой команды, но это «Ковентри». Кто-то должен был сказать ему: «Здесь это не приветствуется»

Рио Фердинанд раскритиковал Антони и «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

Бывший защитник « » раскритиковал поведение бразильца, написав в твиттере: «Антони вчера.... Стыдно! Здесь [в «МЮ»] такое не приветствуется»

Он продолжил критиковать Антони на своем YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE, заявив, что празднование вингера отражает нынешние проблемы «Юнайтед».

«Это вопрос понимания ситуации, того, где ты находишься. Это « ». Прикладывать руки к ушам – да, я понимаю это, когда ты играешь против большой команды или когда это была действительно напряженная игра, в которой ты принял важное участие. Я это понимаю, но это же было не так.

Я просто чувствую, что у нас команда, которая большую часть времени не понимает, на каком этапе находится, и не способна справляться с любой ситуацией в игре. Мы все были там, так же упускали победу, но нужно как-то управлять ситуацией.

Хотелось бы, чтобы в момент, когда он сделал это, [старшие игроки] сразу же сказали ему: «Эй, не делай так... Нам повезло, что мы прошли дальше, это позор, что мы все еще здесь».

Я был бы опустошен, мне было бы стыдно, если бы не было разговора с кем-то из старших игроков, например, с [Рэшфордом], который понимает «Юнайтед», вырос там. Или с , который носит капитанскую повязку. У Харри огромный опыт. Кто-то из них...

Также Люк Шоу. Кто-то из этих парней должен был схватить Антони и сказать: «Слушай, здесь это не приветствуется», – сказал Фердинанд.