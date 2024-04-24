Харри Магуайр: «В ворота «МЮ» назначили 5-6 спорных пенальти за последнее время. Это было неприятно и стоило нам многих очков»

Харри Магуайр считает, что в ворота «Манчестер Юнайтед» слишком часто ставят пенальти.

«За последние месяц или два в наши ворота назначили несколько спорных пенальти. Если их не назначали судьи в поле, то это делал ВАР.

Я говорю не об одном или двух пенальти, их, наверное, было пять или шесть. Это было неприятно и стоило нам многих очков, но, с другой стороны, мы должны правильно выполнять базовые установки и лучше защищаться, чтобы доводить дело до конца», – сказал защитник « ».

Тен Хаг о 2:2 с «Борнмутом»: «Знаем, что должны побеждать. «МЮ» потерял слишком много очков в последних матчах. В наши ворота назначили 3 спорных пенальти за 4 игры»