Харри Магуайр: «В ворота «МЮ» назначили 5-6 спорных пенальти за последнее время. Это было неприятно и стоило нам многих очков»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Харри Магуайр видеоповторы Футбол

Харри Магуайр считает, что в ворота «Манчестер Юнайтед» слишком часто ставят пенальти.

«За последние месяц или два в наши ворота назначили несколько спорных пенальти. Если их не назначали судьи в поле, то это делал ВАР. 

Я говорю не об одном или двух пенальти, их, наверное, было пять или шесть. Это было неприятно и стоило нам многих очков, но, с другой стороны, мы должны правильно выполнять базовые установки и лучше защищаться, чтобы доводить дело до конца», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед». 

Тен Хаг о 2:2 с «Борнмутом»: «Знаем, что должны побеждать. «МЮ» потерял слишком много очков в последних матчах. В наши ворота назначили 3 спорных пенальти за 4 игры»

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
особенно после дополнительного времени с ковентри ,я вообще не понял, почему нам 5 раз били, хотя время уже вышло ...
+37
-1
+36
Так бы бодались с Сити, Ливерпулем и Арсеналом за золото
+22
-2
+20
Ответ Kot Malder
"Судья сломал нам игру..."
"5 и 6 голы были забиты из явного офсайда"
+8
-1
+7
За два месяца: 4 пенальти.
Два пенальти с Челси, один с Ливерпулем, один с Ковентри.
Какие из них спорные?
+5
-1
+4
В ворота Манчестер Юнайтед не засчитали гол из-за подозрительно спорного офсайда в матче с Ковентри. Видимо, финал МанСити-МанЮ лучше для бизнеса.
+4
-1
+3
"Судья сломал нам игру..."
+3
-1
+2
Ответ Антон Савельев
особенно после дополнительного времени с ковентри ,я вообще не понял, почему нам 5 раз били, хотя время уже вышло ...
🤣🤣🤣
+2
0
+2
Только в матче с Ковентри шесть пенальти было.
+2
0
+2
А вот в ворота Барсы назначили первый пенальти за 32 матча… в прошедшем туре Ла Лиги и такой скандал на весь мир подняли… просят переигровку)
Представьте, что было бы, если бы Барсу так судили?

😁
+3
-2
+1
Самое смешное состоит в том, что дырявая оборона МЮ на 4 месте по пропущенным в АПЛ сейчас
+1
0
+1
По моему левая пенка была только в матче с ливером
+1
0
+1
Причём тут судьи?У дьяволов игры в этом сезоне вообще никакой нет, победы вырываются часто не благодаря усилиям лидеров, а вопреки логики самой игры, например 1 тур с волками, там такой судейский п&&д&ц был, что даже вспоминать больно....
+1
0
+1
Было дело
0
0
0
но у вас нет клубного тв =/
0
0
0
Но пенальти после финального свистка переплюнет всё
+1
-1
0
Играть надо! А не бздеть
0
0
0
МЮ закончит сезон на 7 месте и без ЛЧ позор 👎
0
0
0
И примерно раза в два больше не назначили ))
0
0
0
Аа так вот в чем проблема
0
0
0
Ответ Jazzzz
В ворота Манчестер Юнайтед не засчитали гол из-за подозрительно спорного офсайда в матче с Ковентри. Видимо, финал МанСити-МанЮ лучше для бизнеса.
Как болельщик МЮ, подтверждаю
+2
-2
0
Ответ Jazzzz
В ворота Манчестер Юнайтед не засчитали гол из-за подозрительно спорного офсайда в матче с Ковентри. Видимо, финал МанСити-МанЮ лучше для бизнеса.
Тогда уж им проще было не назначать пенальти на 90+5 минуте, чем верить, что Юнайтед в серии пенальти победит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий