Личка об РПЛ: «Зенит» вряд ли проиграет три матча. Надо попробовать поймать ошибку «Краснодара», дождаться, когда они потеряют очки»
Марцел Личка оценил перспективы «Динамо» на остаток сезона.
– Какое место по результатам чемпионата вы оцените позитивно?
– Надо признать, «Зенит» достаточно опытный соперник. Они должны три матча проиграть, мы – все выиграть. Надо сказать честно, что это вряд ли произойдет.
Поэтому нам надо смотреть только на свою игру, чтобы мы остались на третьем месте, попробовать поймать ошибку «Краснодара», дождаться, когда они потеряют очки.
И ставить большой акцент на кубковую игру со «Спартаком». В этой игре нет фаворита, все 50 на 50. Поэтому я рад, что мы отреагировали на наши поражения в сегодняшнем матче. Не надо брать на себя лишнее давление, – заявил главный тренер «Динамо».
Сегодня бело-голубые одержали выездную победу над «Пари НН» (4:1) в 25‑м туре МИР РПЛ. Набрав 41 очко, московская команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.