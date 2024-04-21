Личка об РПЛ: «Зенит» вряд ли проиграет три матча. Надо попробовать поймать ошибку «Краснодара», дождаться, когда они потеряют очки»

Марцел Личка оценил перспективы «Динамо» на остаток сезона.

– Какое место по результатам чемпионата вы оцените позитивно?

– Надо признать, « » достаточно опытный соперник. Они должны три матча проиграть, мы – все выиграть. Надо сказать честно, что это вряд ли произойдет.

Поэтому нам надо смотреть только на свою игру, чтобы мы остались на третьем месте, попробовать поймать ошибку « », дождаться, когда они потеряют очки.

И ставить большой акцент на кубковую игру со « ». В этой игре нет фаворита, все 50 на 50. Поэтому я рад, что мы отреагировали на наши поражения в сегодняшнем матче. Не надо брать на себя лишнее давление, – заявил главный тренер « ».

Сегодня бело-голубые одержали выездную победу над «Пари НН» (4:1) в 25‑м туре МИР . Набрав 41 очко, московская команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.