«Спартак» после увольнения Абаскаля сыграл вничью с «Зенитом» и разгромил «Ростов». Дальше – ЦСКА

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» не проигрывает после увольнения Гильермо Абаскаля.

Красно-белые под руководством Владимира Слишковича сегодня разгромили «Ростов» в гостях в 25-м туре Мир РПЛ – 5:1.

13 апреля московский клуб потерпел поражение от «Сочи» и уволил испанского специалиста. С тех пор у «Спартака» выездная ничья с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России и победа над «Ростовом» в чемпионате.

25 апреля команда встретится с ЦСКА.

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105 комментариев
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Оставляем этого лысого шарлатана))
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-7
+58
Ответ a_sofa_knight
Оставляем этого лысого шарлатана))
Эта победа исключительно заслуга Черданцева))
+48
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Ответ a_sofa_knight
Оставляем этого лысого шарлатана))
Как минимум Медину оживить выйдет не у каждого)
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Всех Спартачей с заслуженной красивой победой!
+35
-12
+23
Походу Абаскаль запрещал играть "Спартаку" в футбол
+26
-4
+22
Ну это уже Слишкович)
+22
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+19
Ответ Sosamba
Хах. Ростов размазан. Наконец-то годы мучений с рыжим клоуном подошли к концу, и теперь настало время возрождения великого клуба. По этому сезону выигрываем кубок, где с таким же счетом в финале будет повержен Зенит, а в следующем, возвращаем кубок РПЛ в Москву. Вперед Спартак!
Вы закусывайте, закусывайте!
+26
-8
+18
Песьяков и Лещук бесплатно заправляются на Лукойл))
+15
0
+15
Чернанцев с 3-1 - прекрасен!)
+15
-1
+14
Ответ Peter Parker
Та самая безнадега Абаскаля, когда после одной победы ты выходишь на 4 место и все еще борешься за кубок. Да-да, как же все плохо было и как же хорошо сейчас
Четвёртое место, потому что тренеры Локо и ЦСКА на уровне Абаскаля. Что сделаешь если донный Федотов проигрывает Ахмату, которому даже Балтика 7 ку кладёт? 😁 Очень слабое выступление у всех больших клубов в этом году, кроме Краснодара и Зенита.
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+11
всех болельщиков Спартака с победой!!!
+10
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Посмотрите ка наши парни улыбаются впервые в этом году! Ждем самый важный против заклятых 🟥◻️🏆✌️
+11
-3
+8
НУ НАКОНЕЦ-ТО ХОРОШАЯ ИГРА! ОТЛИЧНЫЙ СОСТАВ ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ! ПОЯВИЛИСЬ СТЕНОЧКИ!ЗАБЕГАНИЯ! РЕБЯТА Я ВАС ЛЮБЛЮ!
+9
-2
+7
Порадовала то, что наконец-то начали выпускать молодых! Рощин с дебютом!
+8
-1
+7
Та самая безнадега Абаскаля, когда после одной победы ты выходишь на 4 место и все еще борешься за кубок. Да-да, как же все плохо было и как же хорошо сейчас
+10
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+6
Вернулись чтобы править,всех с новым циклом
+19
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+6
С победой, красно- белые!
+9
-3
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Слишкович слишком хорош для Спартака. Поэтому пригласим кого-нибудь другого.
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поздравляю Владимира Слишковича!!! Успехов в следующих матчах.
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Спартак Карпину пятачок нарисовал.
+5
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+4
Ответ Sosamba
Пошли минусы, от болельщиков бледно-голубых, конечно, выигрывали РПЛ без конкуренции, теперь , когда Спартак возвращается затряслись коленки
Слишком жирно)
+3
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Команда успокоилась и это радует
+3
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+3
Изнурительное,самоуничтожающее испытание от менеджеров Спартака "рыжим" прекратилось и стали происходить чудеса😉Спартак с заслуженной победой!
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Причем ничья с Зенитом вывела Спартак в полуфинал!
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Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
Вообще нет. Спартак играл так, как никогда в этом сезоне, с новой схемой. А Ростов все тот же.
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+2
Ответ Миша Нович
Песьяков и Лещук бесплатно заправляются на Лукойл))
Это 6 из 5, 11 из 10 😀
+2
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В общем, игроки Ростова не хотят отпускать Карпина в Спартак, а игроки Спартака очень не хотят Черчесова)
+2
0
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Спартак Лучшая Команда России
+4
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У этого Слишковича получается наладить игру! Продолжай в том же духе (спартаковском)!!!
+3
-1
+2
Что это было? Одни не могли, другие помогли....
+1
0
+1
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