«Спартак» после увольнения Абаскаля сыграл вничью с «Зенитом» и разгромил «Ростов». Дальше – ЦСКА

«Спартак» не проигрывает после увольнения Гильермо Абаскаля.

Красно-белые под руководством сегодня разгромили «Ростов» в гостях в 25-м туре Мир – 5:1.

13 апреля московский клуб потерпел поражение от «Сочи» и уволил испанского специалиста. С тех пор у « » выездная ничья с « » (0:0) в Фонбет Кубке России и победа над « » в чемпионате.

25 апреля команда встретится с ЦСКА.