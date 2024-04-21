«Спартак» после увольнения Абаскаля сыграл вничью с «Зенитом» и разгромил «Ростов». Дальше – ЦСКА
«Спартак» не проигрывает после увольнения Гильермо Абаскаля.
Красно-белые под руководством Владимира Слишковича сегодня разгромили «Ростов» в гостях в 25-м туре Мир РПЛ – 5:1.
13 апреля московский клуб потерпел поражение от «Сочи» и уволил испанского специалиста. С тех пор у «Спартака» выездная ничья с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России и победа над «Ростовом» в чемпионате.
25 апреля команда встретится с ЦСКА.