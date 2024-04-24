«Милан» рассматривает назначение Тедеско (La Gazzetta dello Sport)

Доменико Тедеско может возглавить «Милан».

Ранее стало известно, что «Милан» уволит по окончании сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «россонери» рассматривают вариант с назначением бывшего тренера «Спартака». Кандидатура Тедеско обсуждалась на встрече , Джорджио Фурлани и . В данный момент 38-летний специалист возглавляет сборную .

Также в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются Марсело Гальярдо (« ») и Кристоф Гальтье («Аль-Духайль»).

Tuttosport добавляет, что «Милан» также следит за Сержиу Консейсау («Порту»), Марко Розе («Лейпциг») и Марком ван Боммелом («Антверпен»).

Лопетеги и Фонсека – главные кандидаты на замену Пиоли в «Милане». Также предусмотрен альтернативный вариант от Ибрагимовича (La Gazzetta dello Sport)