«Милан» рассматривает назначение Тедеско (La Gazzetta dello Sport)

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Доменико Тедеско может возглавить «Милан».

Ранее стало известно, что «Милан» уволит Стефано Пиоли по окончании сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «россонери» рассматривают вариант с назначением бывшего тренера «Спартака». Кандидатура Тедеско обсуждалась на встрече Джерри Кардинале, Джорджио Фурлани и Златана Ибрагимовича. В данный момент 38-летний специалист возглавляет сборную Бельгии.

Также в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духайль»).

Tuttosport добавляет, что «Милан» также следит за Сержиу Консейсау («Порту»), Марко Розе («Лейпциг») и Марком ван Боммелом («Антверпен»). 

Лопетеги и Фонсека – главные кандидаты на замену Пиоли в «Милане». Также предусмотрен альтернативный вариант от Ибрагимовича (La Gazzetta dello Sport)

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42 комментария
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че с лицом, ветераны Спартака?
+45
0
+45
Берите Абаскаля сразу
+29
-2
+27
Неотложку Мостовому
+24
0
+24
Ответ rusik krasav4ik
че с лицом, ветераны Спартака?
Он на бровке прыгает только. Чеканить не умеет или плох. У нас отечественные специалисты не хуже. Тот же Галактионов, Гунько, Таталалалалалаев
+21
0
+21
Они так Мостового до инфаркта доведут.
+20
0
+20
Ответ counsel
Берите Абаскаля сразу
Абаскаль в Челси говорят идет
+9
0
+9
Пиоли не заслужил увольнения - второе место, борьба в еврокубках, да и вообще первое чемпинство за десятилетие.
+10
-2
+8
Если на собеседовании начеканит полтинник, то добро пожаловать
+5
0
+5
Ответ f_stahel
Пиоли не заслужил увольнения - второе место, борьба в еврокубках, да и вообще первое чемпинство за десятилетие.
Глорам этого не объяснишь увы, также из Наполи слили Гарсию, хотя при нём Наполи в этом сезоне хоть в какой то нормальный футбол играл(на фоне провалов Маццари и унылой игры Кальцоны уж точно)
+4
-1
+3
Выиграет чемпионат, приятного просмотра
+1
0
+1
И Зарема гендиректор
+1
0
+1
Ответ Евгений Семенченко
по сборной Бельгии очень сомневаюсь.у них были прекрасные шансы при Мартинесе.сейчас игроки стали только старше и максимум это 1/4,как по мне,не дальше
Поживём увидим
+1
0
+1
В первый сезон будет норм, во втором станет не норм
+2
-1
+1
По сути Пиоли, держит команду в самом топе, на который она может рассчитывать на данный момент. Судя по всему, с игроками тоже полный контакт, со звездами типа Леао в частности. Вероятнее всего, есть разногласия с рук-вом, которые не выносят из избы, требования по покупкам, которых нет.
+1
0
+1
Что у них за жгучее желание избавиться от Пиоли? Работал бы себе и работал. Вроде тренер не входит в число токсичных как тот же Конте.
+1
0
+1
Ответ Евгений Семенченко
я так понимаю что руководство решило похоронить Милан? )))
А почему сразу похоронило?При нём сборная Бельгии имеет шансы хорошо себя проявить на Евро
+1
0
+1
Ответ cektor
как и "астон вилла с эмери" ...
ну по Унаи у меня своя точка зрения )))
0
0
0
Ответ Ole Gunor
По сути Пиоли, держит команду в самом топе, на который она может рассчитывать на данный момент. Судя по всему, с игроками тоже полный контакт, со звездами типа Леао в частности. Вероятнее всего, есть разногласия с рук-вом, которые не выносят из избы, требования по покупкам, которых нет.
Да фиг его знает что хочет этот Кардинале ...
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Ответ JonJones
Абаскаль в Челси говорят идет
Или в Баварию
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Ответ Конь Пальто
Или в Баварию
там уже Рангник место застолбил)))
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Ответ Евгений Семенченко
я так понимаю что руководство решило похоронить Милан? )))
как и "астон вилла с эмери" ...
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А почему сразу похоронило?При нём сборная Бельгии имеет шансы хорошо себя проявить на Евро
по сборной Бельгии очень сомневаюсь.у них были прекрасные шансы при Мартинесе.сейчас игроки стали только старше и максимум это 1/4,как по мне,не дальше
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Ответ Северный болельщик
Начнет играть
Тогда уже в ЛЕ когда вылетит из ЛЧ
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Ответ Balt
Что у них за жгучее желание избавиться от Пиоли? Работал бы себе и работал. Вроде тренер не входит в число токсичных как тот же Конте.
Согласен, я тоже непонимаю Кардинале чего он ещё хочет от такого состава
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Ответ Северный болельщик
В итоге, придет Абаскаль и выиграет Лигу Европы по старой традиции...
Милан будет играть в ЛЧ
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Ответ Альварес 10
Милан будет играть в ЛЧ
Начнет играть
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Мостовой: В руководстве Милана сидят бездари и не профессионалы
Куда они смотрят ведь он даже не играл в футбол?
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Тренер современной немецкой школы. Морально закален после цирка спартаковского. Топ-игроков успел потренировать в сборной Бельгии. Можно попробовать)
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Зарема узнает - потечёт как пробитый бензопровод.
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Это будет очень забавно
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