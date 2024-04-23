Лопетеги и Фонсека – главные кандидаты на замену Пиоли в «Милане». Также предусмотрен альтернативный вариант от Ибрагимовича (La Gazzetta dello Sport)
«Милан» находится в поисках главного тренера.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Милан» ищет замену Стефано Пиоли.
Среди возможных кандидатов на пост главного тренера называются Хулен Лопетеги, который также имеет крупное предложение от «Вест Хэма», но отдает предпочтение работе с «россонери», и Паулу Фонсека, чей контракт с «Лиллем» истекает этим летом. В пользу португальца говорит тот факт, что он знаком с итальянским чемпионатом по временам работы в «Роме».
Также возможен альтернативный вариант, который выдвинет Златан Ибрагимович, советник владельца итальянского клуба Джерри Кардинале.
TuttoMercatoWeb, в свою очередь, называет имена Кристофа Гальтье и Марсело Гальярдо, однако их большие контракты с «Аль-Духайлем» и «Аль-Иттихадом» соответственно делают переговоры с ними крайне затруднительными.