Лопетеги и Фонсека – главные кандидаты на замену Пиоли в «Милане». Также предусмотрен альтернативный вариант от Ибрагимовича (La Gazzetta dello Sport)

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«Милан» находится в поисках главного тренера.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Милан» ищет замену Стефано Пиоли.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера называются Хулен Лопетеги, который также имеет крупное предложение от «Вест Хэма», но отдает предпочтение работе с «россонери», и Паулу Фонсека, чей контракт с «Лиллем» истекает этим летом. В пользу португальца говорит тот факт, что он знаком с итальянским чемпионатом по временам работы в «Роме».

Также возможен альтернативный вариант, который выдвинет Златан Ибрагимович, советник владельца итальянского клуба Джерри Кардинале.

TuttoMercatoWeb, в свою очередь, называет имена Кристофа Гальтье и Марсело Гальярдо, однако их большие контракты с «Аль-Духайлем» и «Аль-Иттихадом» соответственно делают переговоры с ними крайне затруднительными.

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17 комментариев
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Альтернативный вариант от Ибрагимовича - Ибрагимович.
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ну какой еще Лопитеги- они там угорают, что ли 🤦‍♂️
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Лопетеги это ржака конечно будет
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Что за бред, нужно Мотту любыми способами подписывать !
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Ибра тренер Милана я бы на это посмотрел 😁
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И Лопетеги и Фонсека это будет ошибкой
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Главная задача Милана на остаток сезона это завоевать 2 место и победить Ювентус, все ...
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Тяжело Милану будет с Ювентусом без Тео и Калабрии, хотя бы вничью сыграть ...
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Дайте певоли поработать,на втором месте же Милан,как говорит Аллегрова-наша задача это попасть в ЛЧ,певоли тоже со своей задачей справился.
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Ответ Мохнатый55
Альтернативный вариант от Ибрагимовича - Ибрагимович.
Футбольный Бог Ибра
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Ответ Альварес 10
Что за бред, нужно Мотту любыми способами подписывать !
Ювентус забронировал
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Ответ <Inter>
Ювентус забронировал
А что Аллегри уже аут ?
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Ответ Альварес 10
А что Аллегри уже аут ?
Да. А Мотта ин
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