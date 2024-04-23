Лопетеги и Фонсека – главные кандидаты на замену Пиоли в «Милане». Также предусмотрен альтернативный вариант от Ибрагимовича (La Gazzetta dello Sport)

«Милан» находится в поисках главного тренера.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, « » ищет замену Стефано Пиоли.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера называются , который также имеет крупное предложение от « », но отдает предпочтение работе с «россонери», и , чей контракт с « » истекает этим летом. В пользу португальца говорит тот факт, что он знаком с итальянским чемпионатом по временам работы в «Роме».

Также возможен альтернативный вариант, который выдвинет , советник владельца итальянского клуба Джерри Кардинале.

TuttoMercatoWeb, в свою очередь, называет имена Кристофа Гальтье и Марсело Гальярдо, однако их большие контракты с «Аль-Духайлем» и «Аль-Иттихадом» соответственно делают переговоры с ними крайне затруднительными.