Фонсека и Лопетеги – фавориты на пост тренера «Милана». Еще рассматривают Гальярдо и Гальтье, Златан хочет пригласить ван Боммела

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Стало известно, кто может сменить Стефано Пиоли на посту тренера «Милана».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, владелец клуба Джерри Кардинале уже принял окончательное решение об отставке Пиоли по завершении сезона. Тренера уволят даже в случае победы над «Интером» в предстоящем дерби.

Главные кандидаты на освобождающийся пост – тренер «Лилля» Паулу Фонсека и Хулен Лопетеги, ранее работавший в сборной Испании, «Реале» и «Вулверхэмптоне».

Также «Милан» рассматривает вариант с приглашением тренера «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, который известен по работе с «Ривер Плейтом», или Кристофа Гальтье, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Духайль».

Tuttosport сообщает, что Златан Ибрагимович, сейчас выполняющий роль советника в «Милане», заинтересован в приглашении Марка ван Боммела, который выступал за клуб с зимы 2011-го до лета 2012-го, а сейчас работает в «Антверпене». 

Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22.

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34 комментария
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Ни один из кандидатов не айс! Пусть в серии А ищут тренера....
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Ни один из кандидатов даже "на бумаге" не выглядит вариантом который лучше Пиоли. Смысл такой замены? Если и менять Пиоли, то нужен человек который явно сильнее него как тренер
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🤯
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Больше интересно, кто ухватит самого Пиоли после увольнения.
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И это при свободных Сарри и Конте.
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Ответ PIT-BUL
Конте к нам не поедит
вот и хорошо
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Ответ Игорь Новиков
С такими кандидатами лучше Пиоли оставить)
на рынке в целом нет хороших кандидатов, кроме Конте. Ливерпуль, Бавария и Барселона со своим статусом и деньгами не могут определиться с тренером, а Милану в этом вопросе точно будет сложнее
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Ответ Maksat Kerimow
.
ни один из них не будет лучше, чем Пиоли
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С такими кандидатами лучше Пиоли оставить)
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Конте, который ждет Милан: 🗿🗿🗿
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советник из Ибры пока не очень, надеюсь, не прислушаются.
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Златан бы лучше со свои другом Моттой пообщался. Хотя Галтье выглядит неплохим вариантом. Всё-таки чемпионом Франции стали с Лиллем, а в ПСЖ попал с Месси, Неймаром и Мбаппе. С ними тренерскую команду особо не построишь.
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Ответ NastyNay
Ни один из кандидатов даже "на бумаге" не выглядит вариантом который лучше Пиоли. Смысл такой замены? Если и менять Пиоли, то нужен человек который явно сильнее него как тренер
Я за увольнение Пиоли, но что за кандидаты. Бред какой то. Антверпен серьезно?😂😂😂 Да уж топище, Златан видать под чем то. Лупетеги вообще ноль. Менять надо на того кто лучше. И почему не взять Итальяно того же
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Ответ Футбол, хоккей итд
Ни один из кандидатов не айс! Пусть в серии А ищут тренера....
А что не так с Фонсекой или Галтье ?
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Ответ Футбол, хоккей итд
Ни один из кандидатов не айс! Пусть в серии А ищут тренера....
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Ответ Игорь Новиков
Согласен. Можно было бы еще Де Дзерби попробовать. Но интересен ли ему Милан после АПЛ и в свете других возможных вариантов?
Мне кажется Де Дзерби сейчас никто не уговорит работать обратно в Италии. В Англии лучше условия для футбола, который он ставит. И к тому же никто из итальянских клубов не станет платить 10-15 млн отступных прописанных в его контракте
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Ответ <Inter>
на рынке в целом нет хороших кандидатов, кроме Конте. Ливерпуль, Бавария и Барселона со своим статусом и деньгами не могут определиться с тренером, а Милану в этом вопросе точно будет сложнее
Согласен. Можно было бы еще Де Дзерби попробовать. Но интересен ли ему Милан после АПЛ и в свете других возможных вариантов?
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Серьезные люди. Вопрос в возможностях.
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Ответ NastyNay
Ни один из кандидатов даже "на бумаге" не выглядит вариантом который лучше Пиоли. Смысл такой замены? Если и менять Пиоли, то нужен человек который явно сильнее него как тренер
А кем был Пиоли,когда его позвали? Пожарником,ноунеймом,которого постоянно выгоняли отовсюду спустя пол-сезона. Так что ему даже больше повезло,чем Милану,что такой клуб столько лет тренировал.
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Ответ Darren&K
Я за увольнение Пиоли, но что за кандидаты. Бред какой то. Антверпен серьезно?😂😂😂 Да уж топище, Златан видать под чем то. Лупетеги вообще ноль. Менять надо на того кто лучше. И почему не взять Итальяно того же
Итальяно? А он лучше Пиоли? Чего добился как тренер? У Пиоли достижений и то больше.
Если Милан хочет выйти на какой то уровень выше, то тренер нужен с опытом работы в топ клубе и который добивался чего то на высоком уровне. Например, Конте
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Тупо накидали разных вариантов)
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Ответ Pucheslav
А что не так с Фонсекой или Галтье ?
Оба без яиц...))👎
Раздевалку потеряют, а если учесть, что Ибра в Милане советник, то он одним взглядом сломает их психику.
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Пиоли - чемпион.
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Златан хочет пригласить Златана
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А как же Абаскаль?
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Ответ d.xoxlov
Больше интересно, кто ухватит самого Пиоли после увольнения.
Юве?
Наполи?
Лацио?
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А я знаю что Милан хочет пригласить Черчесова. Мне Златан по секрету сказал
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Я очень на "Юве" думаю. Мотта с дорогим составом – это пальцем в небо.
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А ведь недавно писали, что кто угодно лишь бы сняли Пиоли. А сейчас уже варианты не нравятся
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О Фонсеке уже писал своё мнение.
Ван Боммеля помню по ПСВ, для Милана , что тот, что другой -провал!
Странно, что никто из европейских грандов ещё не позвал Гальярдо.
В Аргентине он показал себя сильным тренером.
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