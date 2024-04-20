Фонсека и Лопетеги – фавориты на пост тренера «Милана». Еще рассматривают Гальярдо и Гальтье, Златан хочет пригласить ван Боммела

Стало известно, кто может сменить Стефано Пиоли на посту тренера «Милана».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, владелец клуба уже принял окончательное решение об отставке Пиоли по завершении сезона. Тренера уволят даже в случае победы над «Интером» в предстоящем дерби.

Главные кандидаты на освобождающийся пост – тренер « » и , ранее работавший в сборной Испании, «Реале» и «Вулверхэмптоне».

Также « » рассматривает вариант с приглашением тренера «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, который известен по работе с «Ривер Плейтом», или Кристофа Гальтье, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Духайль».

Tuttosport сообщает, что Златан Ибрагимович, сейчас выполняющий роль советника в «Милане», заинтересован в приглашении Марка ван Боммела, который выступал за клуб с зимы 2011-го до лета 2012-го, а сейчас работает в «Антверпене».

Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22.