Фонсека и Лопетеги – фавориты на пост тренера «Милана». Еще рассматривают Гальярдо и Гальтье, Златан хочет пригласить ван Боммела
Стало известно, кто может сменить Стефано Пиоли на посту тренера «Милана».
Как пишет La Gazzetta dello Sport, владелец клуба Джерри Кардинале уже принял окончательное решение об отставке Пиоли по завершении сезона. Тренера уволят даже в случае победы над «Интером» в предстоящем дерби.
Главные кандидаты на освобождающийся пост – тренер «Лилля» Паулу Фонсека и Хулен Лопетеги, ранее работавший в сборной Испании, «Реале» и «Вулверхэмптоне».
Также «Милан» рассматривает вариант с приглашением тренера «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, который известен по работе с «Ривер Плейтом», или Кристофа Гальтье, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Духайль».
Tuttosport сообщает, что Златан Ибрагимович, сейчас выполняющий роль советника в «Милане», заинтересован в приглашении Марка ван Боммела, который выступал за клуб с зимы 2011-го до лета 2012-го, а сейчас работает в «Антверпене».
Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22.
Если Милан хочет выйти на какой то уровень выше, то тренер нужен с опытом работы в топ клубе и который добивался чего то на высоком уровне. Например, Конте
Раздевалку потеряют, а если учесть, что Ибра в Милане советник, то он одним взглядом сломает их психику.
Наполи?
Лацио?
Ван Боммеля помню по ПСВ, для Милана , что тот, что другой -провал!
Странно, что никто из европейских грандов ещё не позвал Гальярдо.
В Аргентине он показал себя сильным тренером.