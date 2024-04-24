Почеттино о шансах «Челси» на еврокубки: «Если играть так же, как с «Арсеналом», то не будем этого заслуживать»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Арсенал Маурисио Почеттино Лига конференций УЕФА Футбол

Маурисио Почеттино оценил шансы «Челси» на выход в еврокубки.

«Синие» потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 0:5 в в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.

«Сейчас трудно смотреть в будущее, потому что после этой игры мы чувствуем разочарование. Сложно говорить о целях.

Если мы будем играть так же, как в субботу [против «Манчестер Сити»] – хорошо. Но если мы будем играть так же, как сегодня, то будем ли мы заслуживать выхода в еврокубки? Я думаю, что нет», – сказал главный тренер «Челси». 

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15 комментариев
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Челси уже играет в хоккей - 6:0, 0:5...
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Борьба с МЮ будет жесткой.
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Ответ Marcus-light
Борьба с МЮ будет жесткой.
Троллинг годный
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Игра Челси это просто полный позор, и это при тратах в миллиард на трансферы 🤦‍♂️
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Челси в кхл!
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Опять должун и зовур исчезли. Бедны после голов Палмера только вернулись на сайт по своими никами.
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то бишь, с МС пороли моменты и проиграли это норм, с Арсеналом вообще ничего не показали и проиграли - это плохо) результат то по факту одинаковый
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Стиль Поча мне не понятен 🤔 в какой футбол должны играть его команды ?
ТТХ вроде был ничего при нём,а вот с остальными просто глобальные вопросы
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Ещё игры с АВ, ТТХ. Жесть. Меня больше интересует возможность найти статью или новость о том, когда и кто вернётся из раненых? Лазарет просто переполнен. Лавиа живой вообще? А Джеймс сколько может лечиться? Или Нкунку куда пропал? Фофана за год уже наверное успел залечить всё или как?
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Шансы на борьбу с МЮ за чемпионшип
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Арсенал полностью доминировал над Челси!
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Ответ Pitkin
Челси уже играет в хоккей - 6:0, 0:5...
на траве
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Ответ Qarasik
Надеюсь синий бестрофейник никогда не вылезет из этого кризиса и будет болтаться в десяточке до скончания веков. Карма)
Боже, сколько же обиженных на Челси тут сидит. 😆
+2
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