Почеттино о шансах «Челси» на еврокубки: «Если играть так же, как с «Арсеналом», то не будем этого заслуживать»
Маурисио Почеттино оценил шансы «Челси» на выход в еврокубки.
«Синие» потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 0:5 в в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.
«Сейчас трудно смотреть в будущее, потому что после этой игры мы чувствуем разочарование. Сложно говорить о целях.
Если мы будем играть так же, как в субботу [против «Манчестер Сити»] – хорошо. Но если мы будем играть так же, как сегодня, то будем ли мы заслуживать выхода в еврокубки? Я думаю, что нет», – сказал главный тренер «Челси».
ТТХ вроде был ничего при нём,а вот с остальными просто глобальные вопросы