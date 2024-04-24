Почеттино о шансах «Челси» на еврокубки: «Если играть так же, как с «Арсеналом», то не будем этого заслуживать»

Маурисио Почеттино оценил шансы «Челси» на выход в еврокубки.

«Синие» потерпели поражение от « » со счетом 0:5 в в перенесенном матче 29-го тура .

«Сейчас трудно смотреть в будущее, потому что после этой игры мы чувствуем разочарование. Сложно говорить о целях.

Если мы будем играть так же, как в субботу [против «Манчестер Сити»] – хорошо. Но если мы будем играть так же, как сегодня, то будем ли мы заслуживать выхода в еврокубки? Я думаю, что нет», – сказал главный тренер « ».