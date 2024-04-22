Палмер вряд ли сыграет против «Арсенала». Лучший бомбардир «Челси» заболел

Коул Палмер, скорее всего, пропустит лондонское дерби.

Лучший бомбардир «Челси» заболел и вряд ли успеет восстановиться.

«Посмотрим завтра утром. Но я не верю в то, что он сможет сыграть. Даже если завтра он будет в порядке, возможно, он будет не в том состоянии, чтобы выйти на поле.

Мы надеемся, что он оправится и сможет сыграть», – сказал главный тренер «синих» .

В текущем сезоне Палмер забил 20 голов в и делит первое место в списке бомбардиров лиги с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити».

Матч « » – «Челси» состоится 23 апреля.

Палмер удачно разменял «Сити» на «Челси». У Пепа он мог стать вторым Грилишем (без обид)