Палмер вряд ли сыграет против «Арсенала». Лучший бомбардир «Челси» заболел

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал травмы Маурисио Почеттино Коул Палмер Здоровье Футбол

Коул Палмер, скорее всего, пропустит лондонское дерби.

Лучший бомбардир «Челси» заболел и вряд ли успеет восстановиться.

«Посмотрим завтра утром. Но я не верю в то, что он сможет сыграть. Даже если завтра он будет в порядке, возможно, он будет не в том состоянии, чтобы выйти на поле.

Мы надеемся, что он оправится и сможет сыграть», – сказал главный тренер «синих» Маурисио Почеттино.

В текущем сезоне Палмер забил 20 голов в АПЛ и делит первое место в списке бомбардиров лиги с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити».

Матч «Арсенал» – «Челси» состоится 23 апреля.

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13 комментариев
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перемёрз
+21
-2
+19
Ответ OldRedWhite
В последней игре , выйдя на замену, был просто ужасен Ваш Мудрик , а ему ещё все стандарты доверяли )
У некоторых людей туго с иронией.
+12
-1
+11
Оправдывает прозвище Соld - простуда)
+4
-1
+3
Ничего, Мудрик затащит своими фирменными навесами в штрафную за шиворот.
+5
-3
+2
это плохая новость
+2
0
+2
Главное, чтобы новый Дрогба был в строю, иначе у Челси будут шансы
+1
0
+1
Ответ Roma Tarasych
перемёрз
мне нравится его празднования.
Думаю, раньше него никто так не делал
+1
-1
0
Ответ Акер
Ничего, Мудрик затащит своими фирменными навесами в штрафную за шиворот.
В последней игре , выйдя на замену, был просто ужасен Ваш Мудрик , а ему ещё все стандарты доверяли )
+3
-3
0
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