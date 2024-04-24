Почеттино о 0:5 от «Арсенала»: «Челси» был слишком мягким после первого гола, а после третьего – сдался. Мы были неспособны сопротивляться – вот в чем проблема»

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» сдался в ходе матча с «Арсеналом».

«Челси» проиграл со счетом 0:5 в матче 29-го тура .

«Это не так и сложно объяснить. Все видели, что мы не бились с самого начала матча.

После того, как мы пропустили, думаю, что команда была слишком мягкой. Я очень разочарован началом матча, потому что у нас должна была быть энергия.

В перерыве мы говорили о том, чтобы начать по-другому второй тайм. Но мы начали очень плохо. Мы сдались, когда пропустили третий гол. Игрокам было тяжело вплоть до конца матча.

Мы очень хорошо сыграли против «Манчестер Сити» – это был фантастический матч. Но спустя три дня мы не боролись. Возможно, мы не до конца восстановились.

Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться – вот в чем проблема.

« » – очень хорошая команда. Но я думаю, что мы позволили им играть.

Мы предоставили им все возможности играть и создавать моменты», – сказал главный тренер « » .