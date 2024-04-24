Почеттино о 0:5 от «Арсенала»: «Челси» был слишком мягким после первого гола, а после третьего – сдался. Мы были неспособны сопротивляться – вот в чем проблема»
Маурисио Почеттино считает, что «Челси» сдался в ходе матча с «Арсеналом».
«Челси» проиграл со счетом 0:5 в матче 29-го тура АПЛ.
«Это не так и сложно объяснить. Все видели, что мы не бились с самого начала матча.
После того, как мы пропустили, думаю, что команда была слишком мягкой. Я очень разочарован началом матча, потому что у нас должна была быть энергия.
В перерыве мы говорили о том, чтобы начать по-другому второй тайм. Но мы начали очень плохо. Мы сдались, когда пропустили третий гол. Игрокам было тяжело вплоть до конца матча.
Мы очень хорошо сыграли против «Манчестер Сити» – это был фантастический матч. Но спустя три дня мы не боролись. Возможно, мы не до конца восстановились.
Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться – вот в чем проблема.
«Арсенал» – очень хорошая команда. Но я думаю, что мы позволили им играть.
Мы предоставили им все возможности играть и создавать моменты», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
А вторая все твои решения
Третья причина это Боули
Четвёртая причина это куча трансферов
Пятая причина это ожидания болельщиков Челси
Которые видят смерть своего клуба с миллиардными тратами
С год прошло, как почеттиной я стал
Больше титулы мне не нужны
Мне не снятся победные сны
Я, для борьбы за кубок — бревно
К этой мысли привык я давно
Даже Мудрик меня не берёт
Не встаёт у меня целый год
Группа Сектор Газа, специально для мягкого Маурисио Почеттино, с наилучшими пожеланиями убираться из клуба. С уважением.
Они не защищаются, постоянно пропускают в самых разных ситуациях.
Они не контролируют центр поля.
Они не могут разыгрывать стандарты.
Они плохи на стандартах соперника.
Позиционная атака отсутствует.
У них достаточно спокойный календарь (еврокубков нет), но они устают к концу любого матча.
Футболисты вылетают всё время.
В следующем году еврокубков тоже не будет.
У них нет характера для того, чтобы брать важные матчи.
У них не было постоянного пенальтиста, пока ситуация не взорвалась.
У них капитаном может быть любая малолетка, ведь играют они на уровне u12.
Они сливают кубки, проигрывая финалы и полуфиналы в ситуациях, где их можно брать.
Ни один футболист не развился благодаря тренерским идеям.
Сильные стороны некоторых игроков не используются совсем.
Никакого совсем молодняка в основу не пробилось.
Почеттино нужно дать время, он это заслужил.
Так у тебя у самого в карьере особо нет примеров, чтобы твои команды бились до свистка.Что ты хочешь от игроков, если ты их такими делаешь?
Все твои успехи это как Маудэке удачно качнул Далота или Моура плюнул куда-то в сторону ворот.Несгибаемый характер, это последняя аналогия, которая приходит на ум, когда речь идет про ТТХ-ПСЖ Поча
Почеттино
За 2 года Челси из одного из топов АПЛ превратился в полное посмешище, и может упасть даже ниже, чем это сделал Манчестер Юнайтед после Фэрги)
Тем не менее, подними по тегам, что про ту команду здесь писали в каментах до назначения Тухеля.Всех продать, всех разогнать, тормоз Жоржиньо, привозила Рюдигер, деревяный бегунок Маунт.
Вот что говорил "тренер" Лэмпард незадолго до своей отставки и большинство болельщиков ему поддакивали
"Возможно, большой проблемой оказалась попытка отреагировать на ожидания. В прошлом году – вероятно, топ-6 или топ-8. Изменения, которые произошли, возможно, привели к тому, что мы потеряли ход, мы не можем найти скорость прессинга, которая была у нас в прошлом году.
Ожидания должны быть от следующей недели, следующей игры, следующей тренировки"