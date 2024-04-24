Почеттино о 0:5 от «Арсенала»: «Челси» был слишком мягким после первого гола, а после третьего – сдался. Мы были неспособны сопротивляться – вот в чем проблема»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» сдался в ходе матча с «Арсеналом».

«Челси» проиграл со счетом 0:5 в матче 29-го тура АПЛ.

«Это не так и сложно объяснить. Все видели, что мы не бились с самого начала матча.

После того, как мы пропустили, думаю, что команда была слишком мягкой. Я очень разочарован началом матча, потому что у нас должна была быть энергия.

В перерыве мы говорили о том, чтобы начать по-другому второй тайм. Но мы начали очень плохо. Мы сдались, когда пропустили третий гол. Игрокам было тяжело вплоть до конца матча.

Мы очень хорошо сыграли против «Манчестер Сити» – это был фантастический матч. Но спустя три дня мы не боролись. Возможно, мы не до конца восстановились.

Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться – вот в чем проблема.

«Арсенал» – очень хорошая команда. Но я думаю, что мы позволили им играть.

Мы предоставили им все возможности играть и создавать моменты», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

18 комментариев
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Я всё понимаю, думаю, что дни Почеттино после такого порева сочтены, но вы гляньте на сегодняшний состав Челси, это же реально уровень Пэласа или Вулверхэмптона, если не сказать хуже. Без Палмера, которого по какой-то случайности купили, в данном составе тупо ни одной суперзвезды. В рамке серб из МЛС, вынимающий в среднем по 2 гола, редко играющий на ноль и среди худших по многим метрикам. На флангах обороны бездарь Кукурелья, хуже которого левого защитника за всю историю клуба наверное не было, и вчерашний юниор Гилкрист. В центре обороны два бывших защитника Монако, не блиставшие даже в Лиге 1. В середине поля жутко переоцененный хламарь одного сезона Кайседо и классный парень Галлахер, который много пашет и борется, но в футбол играет средне. И как рядом с такими футболистами прогрессировать талантливому Энцо, тоже не понятно. А нападение это что-то с чем-то, достаточно назвать фамилии: Мудрик, Джексон и Мадуэке... Это даже не Пэлас, это прошлогодний вылетевший Саутгемптон. Первый всё делает невпопад, второй порет как Вернер, помноженный на Мората, третий тупой как пробка. Ну и на что было рассчитывать с таким подбором исполнителей? Вот банально вспомните команду, которая победила в ЛЧ: Силва, Рюдигер, Аспи, Кристенсен, Джеймс, Чиллуэл, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Маунт (ещё тот), Хавертц, Жиру... Это даже не небо и земля, это космос и преисподняя.
+13
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+13
Первая причина это ты
А вторая все твои решения
Третья причина это Боули
Четвёртая причина это куча трансферов
Пятая причина это ожидания болельщиков Челси
Которые видят смерть своего клуба с миллиардными тратами
+10
-3
+7
Хоть Черчесова позовите, всяко будет сильнее этого Поча
+6
-1
+5
С год прошло, как у меня он опал
С год прошло, как почеттиной я стал
Больше титулы мне не нужны
Мне не снятся победные сны

Я, для борьбы за кубок — бревно
К этой мысли привык я давно
Даже Мудрик меня не берёт
Не встаёт у меня целый год

Группа Сектор Газа, специально для мягкого Маурисио Почеттино, с наилучшими пожеланиями убираться из клуба. С уважением.
+3
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+2
Они плохо забивают.
Они не защищаются, постоянно пропускают в самых разных ситуациях.
Они не контролируют центр поля.
Они не могут разыгрывать стандарты.
Они плохи на стандартах соперника.
Позиционная атака отсутствует.
У них достаточно спокойный календарь (еврокубков нет), но они устают к концу любого матча.
Футболисты вылетают всё время.
В следующем году еврокубков тоже не будет.
У них нет характера для того, чтобы брать важные матчи.
У них не было постоянного пенальтиста, пока ситуация не взорвалась.
У них капитаном может быть любая малолетка, ведь играют они на уровне u12.
Они сливают кубки, проигрывая финалы и полуфиналы в ситуациях, где их можно брать.
Ни один футболист не развился благодаря тренерским идеям.
Сильные стороны некоторых игроков не используются совсем.
Никакого совсем молодняка в основу не пробилось.

Почеттино нужно дать время, он это заслужил.
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а зачем тогда ты нужен, если твои игроки сдаются и не готовы даже сопротивляться?
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"Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться – вот в чем проблема."

Так у тебя у самого в карьере особо нет примеров, чтобы твои команды бились до свистка.Что ты хочешь от игроков, если ты их такими делаешь?

Все твои успехи это как Маудэке удачно качнул Далота или Моура плюнул куда-то в сторону ворот.Несгибаемый характер, это последняя аналогия, которая приходит на ум, когда речь идет про ТТХ-ПСЖ Поча
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Раз мягкий - Виагру активируйте..
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Мягким ? а что лимоны забыл дома ?)!
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"Челси был слишком мягким после первого гола, после третьего - сдался, а четвёртый гол был забит из офсайда, судья сломал нам игру"
Почеттино
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В сотый раз напишу - Поч физрук. Причем посредственный, но весьма переоцененный.
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Если в команде играют такие бревна как Джексон, то это естественно. Пробить мимо ворот, когда перед тобой только вратарь. Это же надо иметь такое "мастерство".
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Судья сломал нам игру - 3 и 5 гол были забиты из офсайда. Что-то мне это напоминает)))
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Это все последствия прихода Боули в клуб, странные закупки, с каждым разом приход все более слабого тренера, желание побыть Тедом Лассо и заставить АПЛ приспособиться к себе, а не адаптироваться к реалиям лиги)

За 2 года Челси из одного из топов АПЛ превратился в полное посмешище, и может упасть даже ниже, чем это сделал Манчестер Юнайтед после Фэрги)
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Походу команда Палмера
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Ответ Shuller18
Я всё понимаю, думаю, что дни Почеттино после такого порева сочтены, но вы гляньте на сегодняшний состав Челси, это же реально уровень Пэласа или Вулверхэмптона, если не сказать хуже. Без Палмера, которого по какой-то случайности купили, в данном составе тупо ни одной суперзвезды. В рамке серб из МЛС, вынимающий в среднем по 2 гола, редко играющий на ноль и среди худших по многим метрикам. На флангах обороны бездарь Кукурелья, хуже которого левого защитника за всю историю клуба наверное не было, и вчерашний юниор Гилкрист. В центре обороны два бывших защитника Монако, не блиставшие даже в Лиге 1. В середине поля жутко переоцененный хламарь одного сезона Кайседо и классный парень Галлахер, который много пашет и борется, но в футбол играет средне. И как рядом с такими футболистами прогрессировать талантливому Энцо, тоже не понятно. А нападение это что-то с чем-то, достаточно назвать фамилии: Мудрик, Джексон и Мадуэке... Это даже не Пэлас, это прошлогодний вылетевший Саутгемптон. Первый всё делает невпопад, второй порет как Вернер, помноженный на Мората, третий тупой как пробка. Ну и на что было рассчитывать с таким подбором исполнителей? Вот банально вспомните команду, которая победила в ЛЧ: Силва, Рюдигер, Аспи, Кристенсен, Джеймс, Чиллуэл, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Маунт (ещё тот), Хавертц, Жиру... Это даже не небо и земля, это космос и преисподняя.
" Вот банально вспомните команду, которая победила в ЛЧ"

Тем не менее, подними по тегам, что про ту команду здесь писали в каментах до назначения Тухеля.Всех продать, всех разогнать, тормоз Жоржиньо, привозила Рюдигер, деревяный бегунок Маунт.

Вот что говорил "тренер" Лэмпард незадолго до своей отставки и большинство болельщиков ему поддакивали

"Возможно, большой проблемой оказалась попытка отреагировать на ожидания. В прошлом году – вероятно, топ-6 или топ-8. Изменения, которые произошли, возможно, привели к тому, что мы потеряли ход, мы не можем найти скорость прессинга, которая была у нас в прошлом году.

Ожидания должны быть от следующей недели, следующей игры, следующей тренировки"
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