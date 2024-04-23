Артета о тратах «Челси»: «В последние 20 лет история АПЛ связана с расходами клубов. «Челси» заслуживает быть гораздо выше – с таким составом и тренером у них все получится, уверен»

Микель Артета высказался о тратах «Челси» на футболистов.

Сегодня «Арсенал» примет «Челси» в перенесенном матче 29-го тура .

– « » потратил более 1 миллиарда фунтов при . Как вы думаете, приведет ли это к процветанию клуба?

– Я убежден, что так и будет. С таким составом и тренером у них все получится. Если посмотреть на историю АПЛ в последние 20 лет, то можно увидеть явную взаимосвязь между событиями в лиге и тем, кто потратил больше всех.

Они заслуживают гораздо более высоких позиций в лиге, если посмотреть на то, чего они достигли и как играют. Они вышли в финал [Кубка английской лиги], дошли до полуфинала [Кубка Англии] и могли бы пройти дальше. Думаю, [Почеттино] проделал поистине впечатляющую работу, и я уверен, что он поможет команде добиться успеха, – сказал главный тренер « ».