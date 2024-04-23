Артета о тратах «Челси»: «В последние 20 лет история АПЛ связана с расходами клубов. «Челси» заслуживает быть гораздо выше – с таким составом и тренером у них все получится, уверен»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Кубок английской лиги Маурисио Почеттино деньги Тодд Боули Футбол

Микель Артета высказался о тратах «Челси» на футболистов.

Сегодня «Арсенал» примет «Челси» в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.

– «Челси» потратил более 1 миллиарда фунтов при Тодде Боули. Как вы думаете, приведет ли это к процветанию клуба?

– Я убежден, что так и будет. С таким составом и тренером у них все получится. Если посмотреть на историю АПЛ в последние 20 лет, то можно увидеть явную взаимосвязь между событиями в лиге и тем, кто потратил больше всех.

Они заслуживают гораздо более высоких позиций в лиге, если посмотреть на то, чего они достигли и как играют. Они вышли в финал [Кубка английской лиги], дошли до полуфинала [Кубка Англии] и могли бы пройти дальше. Думаю, Маурисио [Почеттино] проделал поистине впечатляющую работу, и я уверен, что он поможет команде добиться успеха, – сказал главный тренер «Арсенала».

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9 комментариев
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По конспектам учителя - хвалит команду, с которой ближайшая игра)
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А сам думает: Хоть бы не поменяли этого лузера)
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Добряк Артета) Намного приятнее читать, когда так высказываются о сопернике, чем нелепый трешток
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С такими тратами Челси должен быть выше не только в АПЛ, но и побеждать в Еврокубках.
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Ответ Cyle Rayner
Этот Лузер вывел донный Тоттенхэм а финал лч, Днортета себя показал против слабейшей Баварии последних 10 лет
Финал ЛЧ — это такой трофей? По факту, Артета в первый же неполноценный сезон в Арсенале добился большего, чем Поч в Тоттенхэме
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С такими тратами Челси должен быть выше не только в АПЛ, но и побеждать в Еврокубках.
Так Челси и побеждал в еврокубках, а потому пришёл боули
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Ответ Grime Font
Так Челси и побеждал в еврокубках, а потому пришёл боули
Артета говорит про 1 млрд фунтов при Боули, про бывшие кубки в тексте нет ни слова.
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