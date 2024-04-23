Почеттино об отсутствии Палмера: «Хороший вызов для партнеров – показать, что это «Челси», а не ФК «Коул Палмер»
Маурисио Почеттино пошутил о значении Коула Палмера для «Челси» в этом сезоне.
Ранее стало известно, что Коул Палмер, скорее всего, пропустит сегодняшний выездной матч с «Арсеналом» в рамках 29-го тура АПЛ из-за болезни.
«Это хороший вызов, учитывая, что Палмер будет недоступен. Это хороший вызов для его партнеров по команде. Если я был бы партнером Коула Палмера на его или схожей позиции, я был бы мотивирован, чтобы завтра выйти на поле и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не ФК «Коул Палмер».
Нет, это хороший пример для них – почему у него все получается, и почему они не могут делать то же самое. Они не завидуют. Им нужна та же таблетка, что мы даем Палмеру! Это шутка! Они спрашивают: «Что вы делаете с Палмером, мы хотим того же», – сказал главный тренер «Челси».
В текущем сезоне Палмер забил 20 голов в АПЛ и делит первое место в списке бомбардиров лиги с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити». Он является лучшим бомбардиром «Челси» в нынешнем сезоне.
Немало звезд раскрыл для АПЛ Маурисио.
Прогресс любого игрока на 90% всегда зависит он него самого. И лишь на 10% от работы тренерского штаба и поддержки главного тренера.
Если игрок откровенно средний - ни один гениальный тренер не сможет вылепить из него сильного игрока, даже при всем желании.
И если игрок подзабивает на свой прогресс, решает что и так достаточно - тут тоже тренер будет зачастую бессилен.
Поэтому никогда не стоит слишком хвалить тренера за прогресс игрока - его заслуга в этом очень маленькая.
Тренера стоит хвалить за поставленную командную игру, за нахождение лучшей позиции для игрока и т. п. А прогресс или регресс игроков почти полностью зависит от них самих.
Понятное дело, что у Палмера огромный талант, но его еще нужно реализовать на поле.
Я уже не первый раз слышу мнение, что Поч физрук, игроки сами раскрылись и всякое такое. Мол и в Тоттенхэме ему повезло с Кейном, Соном, Алли, Эриксеном, а в Сотоне с Мане, Лалланой и так далее.
Но вот недавно смотрел интервью Деле, где он говорит, что Поч для него как отец, и его игра в прайме во многом заслуга Поча, так как он нашел к нему подход и заставил поверить в себя.
Напомню, что у Алли проблемы с психикой, и из-за ненависти к отцу он даже фамилию на футболке не пишет, а бегает под именем. А тут он называет бывшего тренера отцом.
Возможно Почу не хватает диктаторских качеств, чтобы собирать трофеи пачками, но с молодыми он всегда находил язык и делал из них звезд.
Сам Палмер недавно говорил, что ему очень нравится работать с Почем.
Я не знаю как в целом оценивать его работу сейчас, но за Палмера и Гюсто спасибо, они выглядят как готовые топ игроки в свои 20-21.