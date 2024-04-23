Почеттино об отсутствии Палмера: «Хороший вызов для партнеров – показать, что это «Челси», а не ФК «Коул Палмер»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино ахахаха Коул Палмер Здоровье Футбол

Маурисио Почеттино пошутил о значении Коула Палмера для «Челси» в этом сезоне.

Ранее стало известно, что Коул Палмер, скорее всего, пропустит сегодняшний выездной матч с «Арсеналом» в рамках 29-го тура АПЛ из-за болезни. 

«Это хороший вызов, учитывая, что Палмер будет недоступен. Это хороший вызов для его партнеров по команде. Если я был бы партнером Коула Палмера на его или схожей позиции, я был бы мотивирован, чтобы завтра выйти на поле и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не ФК «Коул Палмер».

Нет, это хороший пример для них – почему у него все получается, и почему они не могут делать то же самое. Они не завидуют. Им нужна та же таблетка, что мы даем Палмеру! Это шутка! Они спрашивают: «Что вы делаете с Палмером, мы хотим того же», – сказал главный тренер «Челси».

В текущем сезоне Палмер забил 20 голов в АПЛ и делит первое место в списке бомбардиров лиги с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити». Он является лучшим бомбардиром «Челси» в нынешнем сезоне. 

 

 

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15 комментариев
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Почу можно сказать спасибо хотя бы за феноменальный прогресс Палмера и Гюсто в этом сезоне.
Немало звезд раскрыл для АПЛ Маурисио.
+16
-2
+14
Не дай бог пенку дадут. Джексон и компания же поножовщину устроят прям на поле
+8
0
+8
Ответ Artuom Batishev
Почему тогда только этих двоих? А может дело не в тренере, может Поч тут не при чем, конкретно эти игроки отдают все силы для своего прогресса (а остальные лентяи или просто напросто середняки)? Прогресс любого игрока на 90% всегда зависит он него самого. И лишь на 10% от работы тренерского штаба и поддержки главного тренера. Если игрок откровенно средний - ни один гениальный тренер не сможет вылепить из него сильного игрока, даже при всем желании. И если игрок подзабивает на свой прогресс, решает что и так достаточно - тут тоже тренер будет зачастую бессилен. Поэтому никогда не стоит слишком хвалить тренера за прогресс игрока - его заслуга в этом очень маленькая. Тренера стоит хвалить за поставленную командную игру, за нахождение лучшей позиции для игрока и т. п. А прогресс или регресс игроков почти полностью зависит от них самих.
Не согласен, без доверия и поддержки тренерского штаба ни один футболист не раскроется
+8
-1
+7
Коул Палмер идеальный персонаж для продолжения сериала Твин Пикс.
+3
0
+3
ФК "Коул Палмер" посильнее ФК "Челси".
+2
0
+2
Ответ Proper Chels
Почу можно сказать спасибо хотя бы за феноменальный прогресс Палмера и Гюсто в этом сезоне. Немало звезд раскрыл для АПЛ Маурисио.
Почему тогда только этих двоих? А может дело не в тренере, может Поч тут не при чем, конкретно эти игроки отдают все силы для своего прогресса (а остальные лентяи или просто напросто середняки)?

Прогресс любого игрока на 90% всегда зависит он него самого. И лишь на 10% от работы тренерского штаба и поддержки главного тренера.

Если игрок откровенно средний - ни один гениальный тренер не сможет вылепить из него сильного игрока, даже при всем желании.

И если игрок подзабивает на свой прогресс, решает что и так достаточно - тут тоже тренер будет зачастую бессилен.

Поэтому никогда не стоит слишком хвалить тренера за прогресс игрока - его заслуга в этом очень маленькая.

Тренера стоит хвалить за поставленную командную игру, за нахождение лучшей позиции для игрока и т. п. А прогресс или регресс игроков почти полностью зависит от них самих.
+7
-5
+2
Ответ Artuom Batishev
Почему тогда только этих двоих? А может дело не в тренере, может Поч тут не при чем, конкретно эти игроки отдают все силы для своего прогресса (а остальные лентяи или просто напросто середняки)? Прогресс любого игрока на 90% всегда зависит он него самого. И лишь на 10% от работы тренерского штаба и поддержки главного тренера. Если игрок откровенно средний - ни один гениальный тренер не сможет вылепить из него сильного игрока, даже при всем желании. И если игрок подзабивает на свой прогресс, решает что и так достаточно - тут тоже тренер будет зачастую бессилен. Поэтому никогда не стоит слишком хвалить тренера за прогресс игрока - его заслуга в этом очень маленькая. Тренера стоит хвалить за поставленную командную игру, за нахождение лучшей позиции для игрока и т. п. А прогресс или регресс игроков почти полностью зависит от них самих.
Поч дает свободу и уверенность таким молодым игрокам, как Палмер.
Понятное дело, что у Палмера огромный талант, но его еще нужно реализовать на поле.
Я уже не первый раз слышу мнение, что Поч физрук, игроки сами раскрылись и всякое такое. Мол и в Тоттенхэме ему повезло с Кейном, Соном, Алли, Эриксеном, а в Сотоне с Мане, Лалланой и так далее.

Но вот недавно смотрел интервью Деле, где он говорит, что Поч для него как отец, и его игра в прайме во многом заслуга Поча, так как он нашел к нему подход и заставил поверить в себя.
Напомню, что у Алли проблемы с психикой, и из-за ненависти к отцу он даже фамилию на футболке не пишет, а бегает под именем. А тут он называет бывшего тренера отцом.

Возможно Почу не хватает диктаторских качеств, чтобы собирать трофеи пачками, но с молодыми он всегда находил язык и делал из них звезд.
Сам Палмер недавно говорил, что ему очень нравится работать с Почем.

Я не знаю как в целом оценивать его работу сейчас, но за Палмера и Гюсто спасибо, они выглядят как готовые топ игроки в свои 20-21.
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+2
Хороший вызов для Джексона пробить пенальти!
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Ответ Knife707
7:0 Арсенал
не 7:0, к 6:0 было, в тысячном матче Венгера в АПЛ
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-1
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Ответ Рома Политов
Не согласен, без доверия и поддержки тренерского штаба ни один футболист не раскроется
Гюсто спрогрессировал не из за доверия, а из за того, что Джеймс вечно в лазарете. При здоровом Джеймсе Гюсто бы никто никогда не увидел в старте
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Ответ Dauren Ussenov
Челси - чемпион по подножкам зазнавшимся претендентам. П2 - жадно. Х2 - легко.
Поставлю 100 на синих
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Коул Палмер идеальный персонаж для продолжения сериала Твин Пикс.
Бывшего тренера Ноттингема Стива Купера тоже надо подтянуть
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