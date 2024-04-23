Почеттино об отсутствии Палмера: «Хороший вызов для партнеров – показать, что это «Челси», а не ФК «Коул Палмер»

Маурисио Почеттино пошутил о значении Коула Палмера для «Челси» в этом сезоне.

Ранее стало известно, что Коул Палмер, скорее всего, пропустит сегодняшний выездной матч с « » в рамках 29-го тура из-за болезни.

«Это хороший вызов, учитывая, что Палмер будет недоступен. Это хороший вызов для его партнеров по команде. Если я был бы партнером на его или схожей позиции, я был бы мотивирован, чтобы завтра выйти на поле и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не ФК «Коул Палмер».

Нет, это хороший пример для них – почему у него все получается, и почему они не могут делать то же самое. Они не завидуют. Им нужна та же таблетка, что мы даем Палмеру! Это шутка! Они спрашивают: «Что вы делаете с Палмером, мы хотим того же», – сказал главный тренер «Челси».

В текущем сезоне Палмер забил 20 голов в АПЛ и делит первое место в списке бомбардиров лиги с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити». Он является лучшим бомбардиром « » в нынешнем сезоне.