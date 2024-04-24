«Бавария» и Рангник могут оформить соглашение на этой неделе (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу возможные трансферы Ральф Рангник Футбол

«Бавария» может договориться с Ральфом Рангником в ближайшее время.

По информации Bild, в минувшие выходные представители «Баварии» встретились с 65-летним специалистом, возглавляющим сборную Австрии. Стороны обсудили детали возможного сотрудничества.

С тех пор Рангник активно размышляет о переходе в мюнхенский клуб. Соглашение может быть оформлено уже на этой неделе, если все пойдет по плану. Ральф является фаворитом на пост тренера «Баварии».

Рангник хочет получить контроль над трансферами «Баварии» в случае назначения

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9 комментариев
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Бедный Кейн...)
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Через год будут и Тухеля добрым словом вспоминать.
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Мне кажется это фиаско. И то что Нагель не пошел в Баварию, и Алонсо в Байере остался, говорит о том что в футбольных кругах известно видимо больше о глубине кризиса Баварии. Как бы не повторилась ситуация с Ювентусом, похожие клубы гегемоны
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Ответ Михо
Мне кажется это фиаско. И то что Нагель не пошел в Баварию, и Алонсо в Байере остался, говорит о том что в футбольных кругах известно видимо больше о глубине кризиса Баварии. Как бы не повторилась ситуация с Ювентусом, похожие клубы гегемоны
вряд ли подобное возможно на самом деле, ибо Бундеслиги пляшет фактически вокруг Баварии и Бавария может закупать за копейке лучших футболистов всех прямых конкурентов (что собственно и делают годами), фактически ручная лига, у Ювентуса такой ситуации в Серии А явно не было. По поводу отказов "тренеров", ну Алонсо очевидно не пошел в Баварию потому что ему хочется больше в Реал Мадрид, поэтому перейди он этим летом в Баварию он бы себе усложнил на ближайшие 3-4 года этот переход в Мадрид, по поводу Нагельсманна - мужика слили и поступили максимально некрасиво, видимо у него есть гордыня и какие-то принципы, его понять можно, это как жить с девушкой, у вас плюс-минус всё хорошо, но как-то вечером она приходит домой и заявляет что уходит к другому мужику и чтоб ты собирал вещи и убирался, а через год тебе пишет смс "что делаешь? скучал?", нужно быть полным идиотом чтоб вернуться
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Пришел хоронить
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С Австрией получается пока что. Хорошее назначение для Баварии. Покажет Байеру, что такое гегенпрессинг
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Агенты и пиарщики Рангника, а так же он сам - это какие-то гении.

Это одна из самых невероятных и потрясающих мошеннических схем в истории спорта. Эти ребята могли бы работать политтехнологами и усадить на какой-нибудь великий престол хоть лабрадора, но они не вредят обычным людям.

Они просто разводят идиотов-руководителей футбольных клубов на миллионы евро.

Потрясающие черти.
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Бестрофейник Кейн + Бестрофейник Рангник = Требл. Так вижу. Минус на минус должен давать плюс всё-таки
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