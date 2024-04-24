«Бавария» и Рангник могут оформить соглашение на этой неделе (Bild)

«Бавария» может договориться с Ральфом Рангником в ближайшее время.

По информации Bild, в минувшие выходные представители «Баварии» встретились с 65-летним специалистом, возглавляющим сборную Австрии. Стороны обсудили детали возможного сотрудничества.

С тех пор Рангник активно размышляет о переходе в мюнхенский клуб. Соглашение может быть оформлено уже на этой неделе, если все пойдет по плану. Ральф является фаворитом на пост тренера «Баварии».

Рангник хочет получить контроль над трансферами «Баварии» в случае назначения