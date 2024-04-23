Рангник – третий вариант «Баварии» после Алонсо и Нагельсманна. Клуб ведет конкретные переговоры с Ральфом

«Бавария» и Ральф Рангник ведут переговоры.

Мюнхенский клуб ведет конкретные переговоры с главным тренером сборной Австрии, об этом пишет журналист Керри Хау.

«Бавария» использует третий вариант в своем плане после того, как клубу не удалось договориться с Хаби Алонсо, который остался в «Байере» и Юлианом Нагельсманном, который продлил контракт со сборной Германии.