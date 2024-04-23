Рангник – третий вариант «Баварии» после Алонсо и Нагельсманна. Клуб ведет конкретные переговоры с Ральфом

Теги Бавария Хаби Алонсо бундеслига Германия Ральф Рангник Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» и Ральф Рангник ведут переговоры.

Мюнхенский клуб ведет конкретные переговоры с главным тренером сборной Австрии, об этом пишет журналист Керри Хау.

«Бавария» использует третий вариант в своем плане после того, как клубу не удалось договориться с Хаби Алонсо, который остался в «Байере» и Юлианом Нагельсманном, который продлил контракт со сборной Германии.

9 комментариев
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Цорна не забудьте
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Рангник без кучи советников с планшетами футбол Ковача им поставит, им бы веселого Роджера из Бенфики пригласить там и динамика и совершенствование молодняка
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Гиздоль - четвертый вариант
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В чем проблема Флика вернуть? Единственный нормальный вариант.
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"Я тебя пододил, я тебя и убью"(с) Хеннес и Румминеге
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Да как
Кааааак он это делает
Что ты такое
Почему
Зачем
Почему он не десятый в списке а третий? Я не понимаю
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вот будет смешно если он возглавит , и чет нормальное сделает. тогда можно говорить ,что реально дело не в тренерах МЮ
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Все конкуренты Баварии молятся, чтобы они договорились!
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Ответ Kahn01
Цорна не забудьте
и Гиздоля (Г- через П))
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