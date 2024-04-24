Футболистка «Барсы» Бонмати – Пепу об игре в команде мальчиков: «Видеть девушку, которая хотела играть в футбол, было в новинку для моих партнеров. Я виню не их, а общество того времени»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига женский футбол Пеп Гвардиола Айтана Бонмати Футбол

Обладательница «Золотого мяча» вспомнила, как в детстве играла в футбол с мальчиками.

Айтана Бонмати побеседовала с Пепом Гвардиолой в рамках проекта Aitana Bonmatí Conca. Документальный фильм, посвященный карьере футболистки, вышел на канале TV-3

«У меня было сложное детство, потому что я была единственной девочкой в команде мальчиков. Видеть победительницу и амбициозную девушку, которая хотела играть в футбол, было в новинку для моих товарищей по команде.

Я не виню их, я виню общество того времени», – сказала футболистка «Барселоны».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мать-природу еще обвини, что наделила мужчин большей силой и ловкостью.
+12
-3
+9
Может, и было в новинку, но стыд испанский стыд наверняка испытывали, когда видели игру этой амбициозной победительницы
+4
0
+4
винит общество того времени.... я не в курсе, может она в 5-6 лет играла, но уже лет в 12 её там переломали бы к 20-ой минуте
+3
-1
+2
Так то женская Барселона посильнее мужской будет.
+4
-2
+2
То, что я это читаю на спортсе, я не виню их, я вини общество этого времени.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий