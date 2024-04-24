Футболистка «Барсы» Бонмати – Пепу об игре в команде мальчиков: «Видеть девушку, которая хотела играть в футбол, было в новинку для моих партнеров. Я виню не их, а общество того времени»
Обладательница «Золотого мяча» вспомнила, как в детстве играла в футбол с мальчиками.
Айтана Бонмати побеседовала с Пепом Гвардиолой в рамках проекта Aitana Bonmatí Conca. Документальный фильм, посвященный карьере футболистки, вышел на канале TV-3
«У меня было сложное детство, потому что я была единственной девочкой в команде мальчиков. Видеть победительницу и амбициозную девушку, которая хотела играть в футбол, было в новинку для моих товарищей по команде.
Я не виню их, я виню общество того времени», – сказала футболистка «Барселоны».