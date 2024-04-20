Женская «Барса» впервые за 5 лет проиграла дома – «Челси» в 1/2 финала ЛЧ. Это первое поражение «блауграны» в сезоне

Женская «Барселона» уступила на своем поле впервые за 5 лет.

Это случилось в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Победный гол на счету Эрины Катберт на 40-й минуте.

Каталонская команда не проигрывала на домашнем поле с февраля 2019 года – тогда уступили «Спортингу» из Уэльвы в чемпионате Испании.

Кроме того, впервые с апреля 2022 года «Барселона» закончила матч без забитых мячей. Последний раз такое случалось против «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов (0:2).

Также это первое поражение команды в этом сезоне во всех соревнованиях. До встречи с «Челси», который тренирует Эмма Хейс, у «Барселоны» в 37 матчах было 35 побед и две ничьих.