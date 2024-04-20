Женская «Барса» впервые за 5 лет проиграла дома – «Челси» в 1/2 финала ЛЧ. Это первое поражение «блауграны» в сезоне
Женская «Барселона» уступила на своем поле впервые за 5 лет.
Это случилось в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Победный гол на счету Эрины Катберт на 40-й минуте.
Каталонская команда не проигрывала на домашнем поле с февраля 2019 года – тогда уступили «Спортингу» из Уэльвы в чемпионате Испании.
Кроме того, впервые с апреля 2022 года «Барселона» закончила матч без забитых мячей. Последний раз такое случалось против «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов (0:2).
Также это первое поражение команды в этом сезоне во всех соревнованиях. До встречи с «Челси», который тренирует Эмма Хейс, у «Барселоны» в 37 матчах было 35 побед и две ничьих.
Не сказать, что Челси доминировал, но в центре поля играли очень уверенно, лишили Барсу владения, поэтому к трети Челси футболисткам Бырсы было уже сложно было добираться.
Свой гол Челси забили красиво, после неразберихи в штрафной Барсы. Отрезок в несколько минут до гола у Челси был лучший в матче, потом они уже от счета играли.
Ну и концовке тоже Барса несколько хороших моментов не реализовала.
В обшем, девчонки не впечатлили, в прошлогоднем финале ЛЧ и на кубке мира явно лучше играли, вчера были какие-то то медленные все и некреативные. Больше всего в негативном плате удивили Паралуэлло и Бонмати, от них большего ожидал.
В концовке у Барсы вышла девочка 17-летняя, по игра Гави напомнила - по тому, как двигает мяч, вступает в единоборства, понравилась в общем.
В ответном матче шансы, конечно, есть, если нормально играть, а не как вчера с 0 ударов в створ.
Еще был момент очень бесячий. Нападающий Барсы бьет по воротам, попадает в голову защитнику Челси, та, естественно, падает, судья останавливает игру. При этом мяч после отскока от головы игрока Челси оказался во владении Барсы, но судья почему-то после оказания помощи игроку Челси, мяч вернул Челси. С этого у меня нормально так подгорело. Был бы Хави на месте тренера женской Барсы, еготточно бы удалили за реакцию.