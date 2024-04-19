Ривалдо: «Не думаю, что Гвардиола вернется в «Барсу» в ближайшее время. У него все хорошо в Англии»

Ривалдо не думает, что Пеп Гвардиола вернется в «Барсу» в ближайшее время.

«Я не думаю, что Гвардиола вернется в «Барселону» в ближайшее время. Полагаю, единственный реальный шанс – это когда он захочет вернуться домой и наслаждаться семейной жизнью, что проще для него в Барселоне, и в то же время сможет тренировать команду.

Так что сегодня все зависит от него, но, думаю, в следующем сезоне будет тяжело такое устроить. У него все хорошо в Англии, а возвращение также будет зависеть от финансового состояния клуба и от того, смогут ли они привлечь игроков для Гвардиолы», – написал экс-игрок «Барсы» в колонке для Betfair.