Ривалдо: «Не думаю, что Гвардиола вернется в «Барсу» в ближайшее время. У него все хорошо в Англии»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Ривалдо Пеп Гвардиола Футбол

Ривалдо не думает, что Пеп Гвардиола вернется в «Барсу» в ближайшее время.

«Я не думаю, что Гвардиола вернется в «Барселону» в ближайшее время. Полагаю, единственный реальный шанс – это когда он захочет вернуться домой и наслаждаться семейной жизнью, что проще для него в Барселоне, и в то же время сможет тренировать команду.

Так что сегодня все зависит от него, но, думаю, в следующем сезоне будет тяжело такое устроить. У него все хорошо в Англии, а возвращение также будет зависеть от финансового состояния клуба и от того, смогут ли они привлечь игроков для Гвардиолы», – написал экс-игрок «Барсы» в колонке для Betfair.

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6 комментариев
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Конечно не вернётся. Зачем ему работать с нищебродами если арабы ему покупают лучших игроков мира? Может на старости когда Барса будет в сложной ситуации и его пригласят для спасение ситуации с местным молодняком.
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Пеп успеет закончить карьеру тренера, пока рассмотрят дело о финансовых нарушениях МанСити, поэтому торопиться ему некуда
+2
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Если Пеп проигрыши от "Брентфорда" в прошлом сезоне не забыл и в этом по особому на них был настроен, то поражение от "Реала" заставляет надеяться, что в "Сити" ему пока есть чем заняться!
+1
0
+1
Через год в Юве

Затем в сборной

После, возвращение блудного сына. Лет через 7- 10 ждите
+2
-2
0
Есть ощущение что возвращения не случится вообще
0
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