Роналд де Бур об ошибках Канселу: «Он думает, что главное – это то, что ты делаешь с мячом. Но ты же защитник, черт возьми»
Роналд де Бур раскритиковал игру Жоау Канселу в матче с «Реалом» (2:3).
«Теперь я знаю, почему Пепу [Гвардиола] не нравится Канселу. Этот человек играет в какой-то свой футбол и думает, что главное – это то, что ты делаешь с мячом. Но ты же защитник, черт возьми», – сказал экс-игрок «Барселоны».
«Это безумие, что Канселу до сих пор совершает одни и те же ошибки в 29 лет», – добавил экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен.
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Не уверен что его действия в атаке перевешивают его файлы в обороне
Поэтому в МС и Баварии он оказался не нужен
В схеме Индзаги идеально бровку закроет
Просто атакующего вингера засунули на позицию латтераля и теперь он вроде как номинально защитник , но от этого он не перестал иметь дыры в оборонительных навыках.
Топ матчи показали его слабые стороны, и они слишком весомые, чтобы его выкупать.
В любом случае навыки отбора мяча у него заведомо сильнее чем у Канселу были .
Пеп вроде поругался с Канселу. А Зина все-таки не дотягивает уровень, чтобы играть в старте Манси.
Канселу просто разорвали.