Роналд де Бур об ошибках Канселу: «Он думает, что главное – это то, что ты делаешь с мячом. Но ты же защитник, черт возьми» 

Теги Марко ван Бастен Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Роналд де Бур Жоау Канселу Класико Футбол

Роналд де Бур раскритиковал игру Жоау Канселу в матче с «Реалом» (2:3).

«Теперь я знаю, почему Пепу [Гвардиола] не нравится Канселу. Этот человек играет в какой-то свой футбол и думает, что главное – это то, что ты делаешь с мячом. Но ты же защитник, черт возьми», – сказал экс-игрок «Барселоны».

«Это безумие, что Канселу до сих пор совершает одни и те же ошибки в 29 лет», – добавил экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен.

Канселу провалился в важнейший момент. Очень обидно

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38 комментариев
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Канселу чем-то напоминает Трента. Он больше про игру вперед, чем про какую-то защиту.
+75
-7
+68
За неделю 3 результативных ошибки
Пенальти с ПСЖ, и 2 ошибки на Васкесе с Реалом
Не уверен что его действия в атаке перевешивают его файлы в обороне
Поэтому в МС и Баварии он оказался не нужен
+62
0
+62
Не зря же он нигде надолго не задерживался
+33
-1
+32
Ответ corazon blanco
Канселу чем-то напоминает Трента. Он больше про игру вперед, чем про какую-то защиту.
Так и есть, ему бы в Интер вернуться)
В схеме Индзаги идеально бровку закроет
+25
-1
+24
Ответ melmi
За неделю 3 результативных ошибки Пенальти с ПСЖ, и 2 ошибки на Васкесе с Реалом Не уверен что его действия в атаке перевешивают его файлы в обороне Поэтому в МС и Баварии он оказался не нужен
Первый гол ПСЖ тоже его косяк, Дембеле на дальней не удержал, точно как вчера Васкес забивал
+23
0
+23
Первый гол можно конечно списать на нелепую случайность, но то как он выключился из такой важной игры при втором голе - это ни в какие ворота не лезет (кроме каталонских)
+11
-1
+10
Ответ Олег Петровв
Уже лет двадцать всем плевать на игру в обороне крайних защитников.
Ну да! И именно поэтому из Сити убрали Зину и Конселу! Проваливающийся защитник никому не нужен, не важно он край или центр. Даже Холодильник сейчас старается не проваливаться и не забивать в свои!
+8
-1
+7
Так Канселу изначально вингер вообще , что вы все от него хотите )
Просто атакующего вингера засунули на позицию латтераля и теперь он вроде как номинально защитник , но от этого он не перестал иметь дыры в оборонительных навыках.
+6
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Канселу: "Но я всё же крайний защитник")
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Вот и ответ почему Пеп убрал его из Сити! Правда это многим и ранее было понятно!
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Ответ a.sh.s.
Вчера по его глазам было видно он был потерянным.
Либо физически устал, либо морально. Барселона это просто психологические карусели.
+5
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Это тебе не Мальорки и Альмерии накручивать.

Топ матчи показали его слабые стороны, и они слишком весомые, чтобы его выкупать.
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Может быть не в тему. Но это касается и Дэвиса, именно поэтому если Мадрид приоберет канадца, то однозначно нужно оставлять Менди.
+3
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Ответ Адам Алмарз
Кама универсал, он не оборонительный полузащитник и никогда им не был, вот Тчуамени был.
Кама именно что опорник изначально . Брали его из Ренна именно опорником . То что он атлетичный быстрый и с хорошей культурой обращения с мячом не делает его Модричем или Кроосом , он все еще опорник , просто намного более широкого спектра чем мы привыкли видеть от традиционных опорников .
В любом случае навыки отбора мяча у него заведомо сильнее чем у Канселу были .
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Ответ Адам Алмарз
Камавинга вообще полузащитник, а ЛЗ играет и не уверен что хуже Канселу.
Кама оборонительный полузащитник изначально , который еще и одарен физически , поэтому он органично может закрыть позицию экстренно . Но в целом он все равно не ЛЗ , и вчерашний матч это показал наглядно.
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Ответ Abu Ibrahim
Как раз они Думфриса продают
Денег только все равно не будет на него)
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Ответ Адам Алмарз
Камавинга вообще полузащитник, а ЛЗ играет и не уверен что хуже Канселу.
Так Камавинга опорник,он умеет в отбор и оборону
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Ответ Brigande
Так Канселу изначально вингер вообще , что вы все от него хотите ) Просто атакующего вингера засунули на позицию латтераля и теперь он вроде как номинально защитник , но от этого он не перестал иметь дыры в оборонительных навыках.
Камавинга вообще полузащитник, а ЛЗ играет и не уверен что хуже Канселу.
+1
0
+1
Ответ Brigande
Так Канселу изначально вингер вообще , что вы все от него хотите ) Просто атакующего вингера засунули на позицию латтераля и теперь он вроде как номинально защитник , но от этого он не перестал иметь дыры в оборонительных навыках.
Васкес же играет.
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Канселу обычный гастролёр, клубов сменил чуть ли не больше чем Ибра и нигде не закрепился
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Ответ corazon blanco
Канселу чем-то напоминает Трента. Он больше про игру вперед, чем про какую-то защиту.
Вчера по его глазам было видно он был потерянным.
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
А ныть ее фанам еще сложнее)
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У меня у одного спортс вылетает на новости с Беллингемом(?
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Ответ alexmixer9
Так и есть, ему бы в Интер вернуться) В схеме Индзаги идеально бровку закроет
Как раз они Думфриса продают
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Ответ Nikuz
Ну да! И именно поэтому из Сити убрали Зину и Конселу! Проваливающийся защитник никому не нужен, не важно он край или центр. Даже Холодильник сейчас старается не проваливаться и не забивать в свои!
Холодильник центральный. А крайние - это Альфонсо Дэвисы и Тренты, которых хвалят за забеги, а оборона приложится.
Пеп вроде поругался с Канселу. А Зина все-таки не дотягивает уровень, чтобы играть в старте Манси.
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Ответ Nikuz
Ну да! И именно поэтому из Сити убрали Зину и Конселу! Проваливающийся защитник никому не нужен, не важно он край или центр. Даже Холодильник сейчас старается не проваливаться и не забивать в свои!
Так Зинченко искусственно сделали защитником. Его подписал брат Гвардиолы и Пеп чтобы не палиться пытался хоть как-то оправдать его подписание впихнул его на самую нейтральную позицию чтоб картину не портил. Зинченко скорее 10, чем ЛЗ.
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Он правый защитник, хотя защитник конечно он еще тот, но все же, а его пихают везде - как он может стабильно что-то показывать??? Пеп делал то же самое! Его купили именно правовым защитником в Сити! Справа когда играл в начале сезона, показывал не плохой уровень!
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Васкес профи. Игрового времени не много, но в отличной форме. Здорово подменил Карвахаля на этой неделе. С Сити уверенно вышел в концовке + пеналь. С Барсой вообще лучший.
Канселу просто разорвали.
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Как же правы, эти две легенды мирового футбола!
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Ответ Brigande
Кама оборонительный полузащитник изначально , который еще и одарен физически , поэтому он органично может закрыть позицию экстренно . Но в целом он все равно не ЛЗ , и вчерашний матч это показал наглядно.
Кама универсал, он не оборонительный полузащитник и никогда им не был, вот Тчуамени был.
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