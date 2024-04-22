Роналд де Бур об ошибках Канселу: «Он думает, что главное – это то, что ты делаешь с мячом. Но ты же защитник, черт возьми» 

Роналд де Бур раскритиковал игру Жоау Канселу в матче с «Реалом» (2:3).

«Теперь я знаю, почему Пепу [ ] не нравится Канселу. Этот человек играет в какой-то свой футбол и думает, что главное – это то, что ты делаешь с мячом. Но ты же защитник, черт возьми», – сказал экс-игрок «Барселоны».

«Это безумие, что Канселу до сих пор совершает одни и те же ошибки в 29 лет», – добавил экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван .

Канселу провалился в важнейший момент. Очень обидно