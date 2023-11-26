«МЮ» первым в АПЛ провел 500 сухих матчей. У «Челси» – 476, у «Ливерпуля» – 460

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Арсенал рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» – первый в истории АПЛ по числу сухих матчей.

Команда Эрика тен Хага сегодня разгромила «Эвертон» (3:0) в 13-м туре чемпионата.

Манкунианцы провели 500-ю игру без пропущенных голов с момента создания АПЛ. Прежде никому не удавалось достичь такой отметки.

Больше 400 сухих игр только у «МЮ», «Челси» (476), «Ливерпуля» (460) и «Арсенала» (456).

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава Мельников
🦍🦍
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бенисио Дель Пьеро
Все уже соскучились по позитивным рекордам МЮ
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
МЮ в этом сезоне на втором месте по сухим матчам уступая только Арсеналу. И это после убогого начала сезона)
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ Руслан1313
Где Мансити?
В Чемпионшипе барахтался, и снова обратно. Откуда им до рекордов
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
Что-то не видно комментов про Де Хеа, которые были в топе после пары неудачных матчей.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ответ Утя Ваткин
Ну Онана сегодня хорошо сыграл. Всегда бы так.
Он давно уже спасает стабильно . Матчи надо прост осмотреть .
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Mekanych Red Devil
Что-то не видно комментов про Де Хеа, которые были в топе после пары неудачных матчей.
Ну нет вариантов заработать плюсики, вот и не видно))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ Mr. Angel
он топ 5 по этому показателю
По барахтанью.в Чемпионшипе? 😀
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MU4evainmyheart!!!
Все благодаря багажу САФа.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romaroman26
Ответ Лилу Мира
болею за Ливер , но могу сказать так что Онане до ДДХ когда он был на пике как до Луны
онана отличный вратарь, сегодня лучший в составе был
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Street Fighter
На первом же
Неа, у Арсенала 6 сухарей, а у МЮ 5. Это у Онаны больше всех сухих матчей среди киперов АПЛ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Где Мансити?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Ну Онана сегодня хорошо сыграл. Всегда бы так.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вертуальный
Вот чем можно поздравить МЮ ещё записать в рекорды это единственная команда на данный момент не игравший в ничью 😂почему постов на рекорд нету
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лилу Мира
болею за Ливер , но могу сказать так что Онане до ДДХ когда он был на пике как до Луны
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Angel
Ответ А.В. Бубнов
В Чемпионшипе барахтался, и снова обратно. Откуда им до рекордов
он топ 5 по этому показателю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ QWertY
МЮ в этом сезоне на втором месте по сухим матчам уступая только Арсеналу. И это после убогого начала сезона)
На первом же
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ rigobersong
Онана гений!:)
Всегда это говорил)-
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liverpool_YNWA
Ответ Lavinka
Он давно уже спасает стабильно . Матчи надо прост осмотреть .
он в принципе перешел в МЮ недавно ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ответ Liverpool_YNWA
он в принципе перешел в МЮ недавно ))
Имеется ввиду с тех пор как перешёл естественно .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Ответ Mekanych Red Devil
Что-то не видно комментов про Де Хеа, которые были в топе после пары неудачных матчей.
Верните Давида!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Ответ QWertY
Ну нет вариантов заработать плюсики, вот и не видно))
Некий Златан-Ибра ещё не наплакал про дыхею?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Angel
Ответ А.В. Бубнов
По барахтанью.в Чемпионшипе? 😀
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ Mr. Angel
Комментарий удален модератором
https://m.youtube.com/watch?time_continue=3&v=H0NT3iqRyTs&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2Fvideo-player%2F0x167bb19119b%2Fpages-common%2Fyoutube%2Fyoutube.html&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
И не приписывай свои особенности другим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хасан Мустафоев
Ответ Руслан1313
Где Мансити?
Ман Сити даже близко не стоить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Назло рекордам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий