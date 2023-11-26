«МЮ» первым в АПЛ провел 500 сухих матчей. У «Челси» – 476, у «Ливерпуля» – 460
«Манчестер Юнайтед» – первый в истории АПЛ по числу сухих матчей.
Команда Эрика тен Хага сегодня разгромила «Эвертон» (3:0) в 13-м туре чемпионата.
Манкунианцы провели 500-ю игру без пропущенных голов с момента создания АПЛ. Прежде никому не удавалось достичь такой отметки.
Больше 400 сухих игр только у «МЮ», «Челси» (476), «Ливерпуля» (460) и «Арсенала» (456).
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