«МЮ» первым в АПЛ провел 500 сухих матчей. У «Челси» – 476, у «Ливерпуля» – 460

«Манчестер Юнайтед» – первый в истории АПЛ по числу сухих матчей.

Команда сегодня разгромила « » (3:0) в 13-м туре чемпионата.

Манкунианцы провели 500-ю игру без пропущенных голов с момента создания . Прежде никому не удавалось достичь такой отметки.

Больше 400 сухих игр только у « », «Челси» (476), « » (460) и «Арсенала» (456).

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