«Арсенал» забил 22 гола на выезде в АПЛ, не пропустив ни одного. Это рекорд лиги

«Арсенал» не пропускает в выездных матчах АПЛ с февраля.

Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу над « » в гостях – 2:0.

В шести последних выездных матчах чемпионата « » забил 22 гола и не пропустил ни одного. На этом отрезке «канониры» сыграли с «Вест Хэмом» (6:0), «Бернли» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (6:0), «Манчестер Сити» (0:0), «Брайтоном» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (2:0).

22 забитых гола на выезде при нуле пропущенных – лучший показатель в истории . Предыдущий рекорд принадлежал « », который забил 20 голов подряд, не пропустив ни одного, в период с сентября по декабрь 2008 года.

Последний гол на выезде в рамках АПЛ «Арсенал» пропустил 30 января – в игре с «Ноттингем Форест» (2:1).