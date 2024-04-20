«Арсенал» забил 22 гола на выезде в АПЛ, не пропустив ни одного. Это рекорд лиги

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Вулверхэмптон рекорды Футбол

«Арсенал» не пропускает в выездных матчах АПЛ с февраля.

Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу над «Вулверхэмптоном» в гостях – 2:0.

В шести последних выездных матчах чемпионата «Арсенал» забил 22 гола и не пропустил ни одного. На этом отрезке «канониры» сыграли с «Вест Хэмом» (6:0), «Бернли» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (6:0), «Манчестер Сити» (0:0), «Брайтоном» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (2:0). 

22 забитых гола на выезде при нуле пропущенных – лучший показатель в истории АПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Челси», который забил 20 голов подряд, не пропустив ни одного, в период с сентября по декабрь 2008 года. 

Последний гол на выезде в рамках АПЛ «Арсенал» пропустил 30 января – в игре с «Ноттингем Форест» (2:1).

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7 комментариев
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Болею за Арсенал 22 года, 19 из них - валидол, очень тяжело смотреть их.
+23
-1
+22
Молодцы
+2
0
+2
Ответ Jkov
Смотри,что бы эта мёртвая Бавария и Реал пройдёт
Да не должна. Она Арсенал с трудом прошла и то с помощью судей, которые явные пенальти и угловые не видят)
+2
0
+2
Ответ Khmc
Болею за Арсенал 22 года, 19 из них - валидол, очень тяжело смотреть их.
Точно 100%👍🏼
+2
0
+2
Ответ Khmc
Болею за Арсенал 22 года, 19 из них - валидол, очень тяжело смотреть их.
Таков путь.
+2
0
+2
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Смотри,что бы эта мёртвая Бавария и Реал пройдёт
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Зато дома очки раздаем😁
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