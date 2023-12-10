«Ливерпуль» забил победный гол после 90-й минуты в 43-й раз, обновив рекорд АПЛ. При Клоппе 17 таких мячей

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Тоттенхэм рекорды Футбол

«Ливерпуль» забил победный гол после 90-й минуты в 43-й раз, обновив рекорд АПЛ.

В субботу «красные» вырвали три очка в матче с «Кристал Пэлас» (2:1) на 91-й минуте благодаря мячу хавбека Харви Эллиотта.

Всего при главном тренере Юргене Клоппе у мерсисайдцев 17 голов в добавленное время (40%) в Премьер-лиге.

Второе место по этому показателю в истории турнира занимает «Арсенал» с 32 мячами.

В топ-5 также входят «Тоттенхэм» (31), «Манчестер Юнайтед» (29) и «Челси» – 26 голов после 90-й минуты.

Как «Ливерпуль» вырвал победу – не понял даже Клопп. Вообще не били в створ до 76-й 

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4 комментария
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А Ферги тайм сколько там имеет в активе таких голов интересно….
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Когда Эллиот забил, сразу вспомнил, как много говорят про Ферги-тайм (хотя МЮ даже в тройку не входит по голам после 90-й минуты) и ничего про Ливерпуль.
Мерсисайдцы тоже круто камбэчили в финале ЛЧ, при этом по статистике мы видим, насколько чаще по сравнению с МЮ был продемонстрирован характер и воля к победе.
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