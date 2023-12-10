«Ливерпуль» забил победный гол после 90-й минуты в 43-й раз, обновив рекорд АПЛ. При Клоппе 17 таких мячей

«Ливерпуль» забил победный гол после 90-й минуты в 43-й раз, обновив рекорд АПЛ.

В субботу «красные» вырвали три очка в матче с «Кристал Пэлас» (2:1) на 91-й минуте благодаря мячу хавбека Харви Эллиотта.

Всего при главном тренере у мерсисайдцев 17 голов в добавленное время (40%) в Премьер-лиге.

Второе место по этому показателю в истории турнира занимает « » с 32 мячами.

В топ-5 также входят « » (31), « » (29) и « » – 26 голов после 90-й минуты.

Как «Ливерпуль» вырвал победу – не понял даже Клопп. Вообще не били в створ до 76-й

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