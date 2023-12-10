«Ливерпуль» забил победный гол после 90-й минуты в 43-й раз, обновив рекорд АПЛ. При Клоппе 17 таких мячей
«Ливерпуль» забил победный гол после 90-й минуты в 43-й раз, обновив рекорд АПЛ.
В субботу «красные» вырвали три очка в матче с «Кристал Пэлас» (2:1) на 91-й минуте благодаря мячу хавбека Харви Эллиотта.
Всего при главном тренере Юргене Клоппе у мерсисайдцев 17 голов в добавленное время (40%) в Премьер-лиге.
Второе место по этому показателю в истории турнира занимает «Арсенал» с 32 мячами.
В топ-5 также входят «Тоттенхэм» (31), «Манчестер Юнайтед» (29) и «Челси» – 26 голов после 90-й минуты.
Как «Ливерпуль» вырвал победу – не понял даже Клопп. Вообще не били в створ до 76-й
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Мерсисайдцы тоже круто камбэчили в финале ЛЧ, при этом по статистике мы видим, насколько чаще по сравнению с МЮ был продемонстрирован характер и воля к победе.