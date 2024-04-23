Двух игроков АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании (The Sun)

Теги премьер-лига Англия происшествия Футбол

Двух игроков АПЛ подозревают в изнасиловании.

Два 19-летних футболиста одного клуба Премьер-лиги были арестованы по подозрению в изнасиловании, сообщает The Sun. Одного из них задержали на стадионе.

Предполагается, что изнасилование произошло в прошлую пятницу. Жертва обратилась в полицию через несколько часов после инцидента.

«Один из игроков был на стадионе клуба. Прибыла полиция, которая хотела поговорить с ним. Его отвели в отдельную комнату на стадионе, где с ним поговорила полиция. Игрок покинул расположение клуба с другим человеком и был официально арестован полицией позже той ночью», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Этот игрок провел ночь в камере, а затем был допрошен. Второго подозреваемого арестовали на следующий день.

«Сотрудники полиции арестовали двух мужчин после сообщения об изнасиловании. 19-летний мужчина был арестован по подозрению в нападении и соучастии в изнасиловании. Второй 19-летний мужчина был арестован по подозрению в изнасиловании.

Оба мужчины были освобождены под залог», – сообщили в полиции.

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37 комментариев
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Ответ Go Go
У МЮ еще минус два игрока?
Там вся команда была изнасилована игроками Ковентри
+105
-8
+97
У МЮ еще минус два игрока?
+66
-8
+58
Самый лол, если это Гарначо и Коби Майну окажутся
+44
-4
+40
Если The Sun правильно пишет, что это игроки, заявленные за основу, то клубов с 2+ 19-ти летними игроками в составе 5: Ливерпуль, МЮ, Брайтон, Вулверхэмптон и Бернли. Одного игрока допросили на стадионе клуба в субботу. В субботу дома играл только Вулверхэмптон. В заявке на матч действительно был только один из потенциальных героев.
Но возможно все не так))
+18
0
+18
Может фрибеты тем кто угадает имена?
+14
0
+14
Пиняев - агенту: в АПЛ хорошо , а дома лучше
+11
-2
+9
У Промеса хоть статьи поприличнее )
+11
-2
+9
Ответ Go Go
У МЮ еще минус два игрока?
Тен Хаг: "Нет! Только не это!"
+10
-3
+7
Ответ Alex Slobodskikh
Самый лол, если это Гарначо и Коби Майну окажутся
МЮ играл в воскресенье, а задержание было в субботу
+6
0
+6
Ничему дураков история не учит
+8
-2
+6
интересно будут ли они оба черные
+6
-1
+5
Ответ Go Go
У МЮ еще минус два игрока?
у них не было в субботу игры
+5
0
+5
Верным путем идут английские шерлок хомсы!)
+3
0
+3
Ответ Егор Антипов
Если The Sun правильно пишет, что это игроки, заявленные за основу, то клубов с 2+ 19-ти летними игроками в составе 5: Ливерпуль, МЮ, Брайтон, Вулверхэмптон и Бернли. Одного игрока допросили на стадионе клуба в субботу. В субботу дома играл только Вулверхэмптон. В заявке на матч действительно был только один из потенциальных героев. Но возможно все не так))
Да скоро узнаем
+3
0
+3
Ответ Veles3101
интересно будут ли они оба черные
Будь культурнее, они не черные. Они не белые.
+2
0
+2
Ответ Alex Slobodskikh
Самый лол, если это Гарначо и Коби Майну окажутся
почему лол?
+1
0
+1
Один белый другой чёрный, два весёлых гуся
+2
-1
+1
МЮ играл в воскресенье но некоторым комметаторам на ветке невдомёк это .
+1
0
+1
Судя по всему арестовали на домашнем стадионе. Домашние игры были у Fulham/Villa/Palace/Wolves/Sheffield/Everton/Luton
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Колымят
0
0
0
Ну сейчас будет по легче узнать кто это, просто два футболиста синхронно не попадут в заявку на следующий тур АПЛ. Помню как долго гадали на счёт Сигурдсонна!
0
0
0
Палмер поэтому против Арсенала не вышел?
0
0
0
Английским футболистам больше не дают?
+1
-1
0
Ответ T622222
У Промеса хоть статьи поприличнее )
козырные)
+1
-1
0
Друг друга
0
0
0
Это всё из-за рассизма, Джанго ни в чем не виноват!
+4
-4
0
Ответ DoDidDone
Палмер поэтому против Арсенала не вышел?
Палмеру 21
0
0
0
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