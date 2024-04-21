«Кардифф» хочет взыскать с «Нанта» 122,2 млн евро из-за гибели Салы. Исследование показало, что с форвардом валлийцы остались бы в АПЛ с вероятностью 54,2%

«Кардифф» намерен получить у «Нанта» компенсацию за вылет из АПЛ в 2019 году.

L’Equipe передает, что валлийцы предъявят французскому клубу требование о выплате 120,2 млн евро. Они представят соответствующие документы в Коммерческий суд Нанта в понедельник.

Разбирательства связаны с гибелью форварда , приобретенного « » у «Нанта» и погибшего на пути в Великобританию 21 января 2019 года.

Клуб из Уэльса опирается на подготовленное Analytics FC исследование, указывающее, что шанс клуба остаться в АПЛ в том случае, если бы аргентинец все же смог за него выступать, составил бы 54,2%. Исходя из этого, «Кардифф» рассчитал сумму ущерба за прошедшее время и намерен взыскать деньги с «Нанта».

Сумма состоит из 52,9 млн евро в качестве потерь от вылета и 67,3 млн евро в связи со снижением стоимости клуба. А еще 2 млн «Кардифф» хочет получить отдельно – за «ущерб репутации».

Прошлой весной сообщалось, что валлийцы будут требовать 112 млн евро в качестве компенсации. Теперь эта сумма была уточнена.

112 млн евро требует «Кардифф» у «Нанта» из-за катастрофы самолета Салы. Считает, что с аргентинцем остались бы в АПЛ