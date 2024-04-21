«Кардифф» хочет взыскать с «Нанта» 122,2 млн евро из-за гибели Салы. Исследование показало, что с форвардом валлийцы остались бы в АПЛ с вероятностью 54,2%

Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес происшествия Кардифф Сити чемпионшип Эмилиано Сала деньги Футбол

«Кардифф» намерен получить у «Нанта» компенсацию за вылет из АПЛ в 2019 году.

L’Equipe передает, что валлийцы предъявят французскому клубу требование о выплате 120,2 млн евро. Они представят соответствующие документы в Коммерческий суд Нанта в понедельник.

Разбирательства связаны с гибелью форварда Эмилиано Салы, приобретенного «Кардиффом» у «Нанта» и погибшего на пути в Великобританию 21 января 2019 года.

Клуб из Уэльса опирается на подготовленное Analytics FC исследование, указывающее, что шанс клуба остаться в АПЛ в том случае, если бы аргентинец все же смог за него выступать, составил бы 54,2%. Исходя из этого, «Кардифф» рассчитал сумму ущерба за прошедшее время и намерен взыскать деньги с «Нанта».

Сумма состоит из 52,9 млн евро в качестве потерь от вылета и 67,3 млн евро в связи со снижением стоимости клуба. А еще 2 млн «Кардифф» хочет получить отдельно – за «ущерб репутации».

Прошлой весной сообщалось, что валлийцы будут требовать 112 млн евро в качестве компенсации. Теперь эта сумма была уточнена.

112 млн евро требует «Кардифф» у «Нанта» из-за катастрофы самолета Салы. Считает, что с аргентинцем остались бы в АПЛ

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21 комментарий
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Черчесов Смолову:
- Знаешь, я тут провёл исследование, так вот: если бы ты забил тот пенальти, я бы взял ЧМ 2018, сменил бы Зидана в Реале и выиграл бы ЛЧ.
Так что ты мне должен,сынок.
+114
0
+114
Ответ Mur89
Позор обоим клубам, что до сих пор мусолят эту неприятную тему, ничего святого не осталось кроме денег(
А причем здесь Нант? Они ж не могут контролировать действия умалишённых из Кардиффа
+72
-1
+71
Маразм крепчает.
+71
-6
+65
Бред. Ни один суд не примет подобное доказательство, клуб позорится и только сильно потеряет в репутации.
+38
-1
+37
может МЮ подать в суд на КПР? на миллиард долларов
Может не слей они тот матч в 12 году, то САФ закончил карьеру на год раньше и Гвардиола бы пришел в МЮ, а не в Баварию?
+25
-1
+24
Позор обоим клубам, что до сих пор мусолят эту неприятную тему, ничего святого не осталось кроме денег(
+29
-14
+15
Что-за чушь, какое исследование? Как они могли бы например предсказать травму или акклиматизацию?
+4
0
+4
Гвардиола и Анчелотти в Баварии не выиграли ЛЧ,хотя все к этому располагало, изведования и статистика - клёвые штуки) Ну пусть у автора исследования тогда компенсацию требуют умники,уж лучше б не позорились.и эти клоуны ещё и в суд Нанта подают, удачи что-ли)
+3
0
+3
🤡🤡

Это несчастный случай.
+2
0
+2
Что за приколисты в суд с теорией вероятностей идти
+2
0
+2
Ответ Покерный Футбол
Черчесов Смолову: - Знаешь, я тут провёл исследование, так вот: если бы ты забил тот пенальти, я бы взял ЧМ 2018, сменил бы Зидана в Реале и выиграл бы ЛЧ. Так что ты мне должен,сынок.
👏😂
+1
0
+1
Ответ Oliver Kromwel
А причем здесь Нант? Они ж не могут контролировать действия умалишённых из Кардиффа
Я не помню кто нанимал этого пилота и частный самолёт, чтобы Сала быстрее прибыл в Англию, но если это были представители Кардиффа, то о какой компенсации речь?😏🐷
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+1
Ответ ОттоДракула
Как проходило это исследование?
у чатгпт спросили
+3
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+1
Кардифф мерзкий клубец. сколько лет уже прошло , до сих пор какие-то пляски на костях.
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По такой логике иск нужно не к Нанту предъявлять, а к почившему пилоту или даже к самому не менее почившему Сале.
+1
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Смотрел расследование авиакатастрофы самолёта на котором летел Сала. Основная вина лежит на пилоте. Он не имел лицензию на частные перевозки, не имел разрешения на ночные полёты. Всё это привело к катастрофе. Полёт вообще должен был состояться утром или днём, но встречи задержали Салу. В любом случае никто не отменял факта что пилот не имел право на частный извоз. Кто-то из фрахтовщиков сэкономил и даже не удосуживался проверить пилота. И вот здесь вопрос, а где здесь упущенная выгода Кардиффа? Мечтают они что ли?
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Ага, представители Нанта спецом передавили бензопровод в самолете.
ЕМНИП, нанимал летчика агент Салы, который организовывал его переход. Нант то тут причем? Сала не имел никаких отношений к Нанту на момент гибели Салы, Сала уже был чужой человек. С момента подписания договора о продаже Сала стал принадлежать Кардиффу. Нант то тут причем? Он и в Бордо играл, может, и Бордо тоже привлечь?
Это какой-то идиотизм.
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Если бы, да ка бы
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В итоге взыщет 1,5 ляма и за вычетом расходов на адвокатов купят себе булочку в буфете
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Да пять лет уже прошло, они ополоумели что ли? Оставили б имя давно умершего человека в покое. Вот уж точно юриспруденцией могут заниматься только люди, у которых вообще нет совести
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Как проходило это исследование?
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