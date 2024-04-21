«Кардифф» хочет взыскать с «Нанта» 122,2 млн евро из-за гибели Салы. Исследование показало, что с форвардом валлийцы остались бы в АПЛ с вероятностью 54,2%
«Кардифф» намерен получить у «Нанта» компенсацию за вылет из АПЛ в 2019 году.
L’Equipe передает, что валлийцы предъявят французскому клубу требование о выплате 120,2 млн евро. Они представят соответствующие документы в Коммерческий суд Нанта в понедельник.
Разбирательства связаны с гибелью форварда Эмилиано Салы, приобретенного «Кардиффом» у «Нанта» и погибшего на пути в Великобританию 21 января 2019 года.
Клуб из Уэльса опирается на подготовленное Analytics FC исследование, указывающее, что шанс клуба остаться в АПЛ в том случае, если бы аргентинец все же смог за него выступать, составил бы 54,2%. Исходя из этого, «Кардифф» рассчитал сумму ущерба за прошедшее время и намерен взыскать деньги с «Нанта».
Сумма состоит из 52,9 млн евро в качестве потерь от вылета и 67,3 млн евро в связи со снижением стоимости клуба. А еще 2 млн «Кардифф» хочет получить отдельно – за «ущерб репутации».
Прошлой весной сообщалось, что валлийцы будут требовать 112 млн евро в качестве компенсации. Теперь эта сумма была уточнена.
112 млн евро требует «Кардифф» у «Нанта» из-за катастрофы самолета Салы. Считает, что с аргентинцем остались бы в АПЛ
- Знаешь, я тут провёл исследование, так вот: если бы ты забил тот пенальти, я бы взял ЧМ 2018, сменил бы Зидана в Реале и выиграл бы ЛЧ.
Так что ты мне должен,сынок.
Может не слей они тот матч в 12 году, то САФ закончил карьеру на год раньше и Гвардиола бы пришел в МЮ, а не в Баварию?
Это несчастный случай.
ЕМНИП, нанимал летчика агент Салы, который организовывал его переход. Нант то тут причем? Сала не имел никаких отношений к Нанту на момент гибели Салы, Сала уже был чужой человек. С момента подписания договора о продаже Сала стал принадлежать Кардиффу. Нант то тут причем? Он и в Бордо играл, может, и Бордо тоже привлечь?
Это какой-то идиотизм.