Виллиан Роша: «Команды в РПЛ подравнялись, уровень стал одинаковый. Чемпионат становится все сложнее и сложнее»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Футбол

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил уровень команд Мир РПЛ.

«Чемпионат становится все сложнее и сложнее. Команды в РПЛ подравнялись, уровень стал одинаковый.

Если я не ошибаюсь, то мы впервые проиграли в этом году в матче против «Ахмата». Поэтому все не так плохо, если говорить о результатах команды в 2024 году», – сказал Роша

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 24 матчей.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Всё правильно. Результаты матчей вообще непредсказуемы.
0
0
0
если убивать ФК Зенит в каждой игре то конечно уровень начинает подравниваться, но все знают цену этого "равенства"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий