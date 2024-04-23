Виллиан Роша: «Команды в РПЛ подравнялись, уровень стал одинаковый. Чемпионат становится все сложнее и сложнее»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил уровень команд Мир РПЛ.
«Чемпионат становится все сложнее и сложнее. Команды в РПЛ подравнялись, уровень стал одинаковый.
Если я не ошибаюсь, то мы впервые проиграли в этом году в матче против «Ахмата». Поэтому все не так плохо, если говорить о результатах команды в 2024 году», – сказал Роша.
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 24 матчей.