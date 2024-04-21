ЦСКА не будет оспаривать красные Дивеева и Роши в матче с «Ахматом»: «Оба удаления по делу»

ЦСКА не оспорит удаления Игоря Дивеева и Виллиана Роши в игре против «Ахмата».

Вчера армейцы проиграли «Ахмату» в матче 25-го тура Мир РПЛ (1:2). В ходе игры защитники Виллиан Роша и получили красные карточки.

Роша был удален на 19-й минуте матча за то, что наступил на голень полузащитнику грозненцев Лечи Садулаеву. Изначально главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после просмотра ВАР.

Дивеев покинул поле на 89-й минуте, получив вторую желтую за попадание шипами в защитника грозненцев .

Из-за удалений Роша и Дивеев пропустят перенесенный матч 21-го тура Мир против «Спартака», который состоится 25 апреля.

«Ничего подавать [в ЭСК РФС] не будем, оба удаления по делу», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Газзаев о ЦСКА: «Как можно зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно – решил отдохнуть? То же самое и Дивеев: только вышел – и уже нарушил. Со «Спартаком» будут проблемы»