ЦСКА не будет оспаривать красные Дивеева и Роши в матче с «Ахматом»: «Оба удаления по делу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Игорь Дивеев Милош Шатара Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Лечи Садулаев Кирилл Брейдо ЭСК РФС Рафаэль Шафеев Футбол

ЦСКА не оспорит удаления Игоря Дивеева и Виллиана Роши в игре против «Ахмата».

Вчера армейцы проиграли «Ахмату» в матче 25-го тура Мир РПЛ (1:2). В ходе игры защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев получили красные карточки.

Роша был удален на 19-й минуте матча за то, что наступил на голень полузащитнику грозненцев Лечи Садулаеву. Изначально главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после просмотра ВАР.

Дивеев покинул поле на 89-й минуте, получив вторую желтую за попадание шипами в защитника грозненцев Милоша Шатару.

Из-за удалений Роша и Дивеев пропустят перенесенный матч 21-го тура Мир РПЛ против «Спартака», который состоится 25 апреля.

«Ничего подавать [в ЭСК РФС] не будем, оба удаления по делу», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Газзаев о ЦСКА: «Как можно зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно – решил отдохнуть? То же самое и Дивеев: только вышел – и уже нарушил. Со «Спартаком» будут проблемы»

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20 комментариев
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Краснодар и Спартак смотрят на ЦСКА с обидой и недоумением (
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А что там можно оспаривать.
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На месте руководства ЦСКА, я б еще и со стороны клуба какие-нибудь дисциплинарные меры к игрокам применил
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Ответ Александр Лахно
первая жёлтая Дивееву за что, я так и не понял. Если человек бьётся об стену головой, то причина не в стене.
Даже если это и не жк, то второй фол тянул на прямую красную
+4
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Без усиления и увеличения скамейки ЦСКА ничего не светит и в очередном сезоне , на что руководство клуба не пойдет на все 100%
+3
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Мы с Карасиком, что ранним, что поздним гораздо чаще проигрывали, чем побеждали.
+3
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первая жёлтая Дивееву за что, я так и не понял. Если человек бьётся об стену головой, то причина не в стене.
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Ответ -DF-
Краснодар и Спартак смотрят на ЦСКА с обидой и недоумением (
Скорее с удовлетворением, что у соперника футболисты самоустраняются перед матчем.
+1
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Ответ T622222
У Дивеева вторая это чистая красная и так бы на дискву еще нарвался
Так Дивееву и показана прямая КК.
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Ответ nCuXpalata13
На месте руководства ЦСКА, я б еще и со стороны клуба какие-нибудь дисциплинарные меры к игрокам применил
Роша выполнял указание Федотова - играть высоко и жёстко в отборе, страхуя латералей и опорников)
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У Дивеева вторая это чистая красная и так бы на дискву еще нарвался
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Ответ Groznyi2024
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Карасик как раз всегда и топил при каждом удобном случае ЦСКА , во благо одному клубу.
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Молодцы что извинились дон, за три очка дон, две красные как есть дон
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Отвратительная игра , к тому же с аутсайдером :((( Выставлять на игру дома двух опорников , играя дома и нуждаясь в победе нонсенс … Вообще перестал понимать Федотова , так разбазаривать очки и упускать возможные медали , надо уметь …!
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А что там оспаривать? Чистейшие КК, особенно у Роши. Железно 2-3 матча дисквалификации получит.
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Кому же теперь Соболь будет слоника показывать?
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У вас карточка Виллиана Роши сломалась ))
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