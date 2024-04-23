Роша о Чалове в Европе: «Все игроки ЦСКА спокойно могут играть там. Их уровень позволит, без сомнений»

Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Федор Чалов Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Виллиан Роша считает, что любой игрок ЦСКА способен играть в Европе.

Ранее появилась информация, что «Монако» и еще два европейских клуба интересовались Федором Чаловым.

Чалов хочет продолжить карьеру в Европе. По силам ли Федору там играть?

– Я Виллиан Роша, о желании Федора играть в Европе нужно спросить у него самого.

А если говорить о его уровне, то все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе. Без сомнений, их уровень позволит, – сказал защитник ЦСКА Виллиан Роша.

В этом сезоне РПЛ Чалов сыграл 24 матча, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да какая Чалову Европа!!! Ты о чём, Виллиан? Он в ЦСКА сейчас игрок резерва
+10
-3
+7
Только Роша не уточнил, где именно в Европе. Так то Румыния, Фарреры и Лихтенштейн тоже Европа.
+4
-3
+1
Могут-не могут. Надо учитывать все обстоятельства. Могли бы - играли.
+1
0
+1
А здесь чего спокойно не можете?! Что это было с Ахматом 🤬
+1
0
+1
Ответ Nikuz
Сити и Реал уже стоят в начале очереди за всем составом ЦСКА!
Просто напомню, что года 4 назад ЦСКА Реал на Бернабеу 0-3 обыгрывал, со всякими Щенниковыми и Сигурдсонами)))
+2
-1
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Могут играть в Европе, но почему-то играют в России. Почему? Да потому что в Европе никто не даст таких денег как в России, вот и Кузяев перешëл в Гавр на зарплату в 7 !!! раз меньше чем в Зените. (350 000 € в Гавре, 2,5 млн. в Зените)
у Кузяева зп в Гавре официально около 1 млн евро в год,это вторая зп в клубе,о каких 350 тысячах речь
+1
0
+1
Ответ Гоша Петров
Бийол тоже видимо в Румынию уехал да?Удинезе это румынский или чей клуб?
А Бохинен уехал в Салернитану. И дальше что?
+1
0
+1
Ответ Гоша Петров
Для всех юмористов-либералов.Головин,Миранчук,Захарян,Кузяев все играют в топ лигах и играют на очень достойном уровне.Непонятно на чем основывается ваша ересь что Чалов не сможет играть в топ лиге?
Это маленькая выборка. 4 игрока, каждый из которых выступает в разных чемпионатах, никак не могут быть показателем того, что Чалов заиграет в Европе
0
0
0
Ответ Гоша Петров
Для всех юмористов-либералов.Головин,Миранчук,Захарян,Кузяев все играют в топ лигах и играют на очень достойном уровне.Непонятно на чем основывается ваша ересь что Чалов не сможет играть в топ лиге?
На том, что он пешеход.
+1
-1
0
Ответ Ком иль фо
Да какая Чалову Европа!!! Ты о чём, Виллиан? Он в ЦСКА сейчас игрок резерва
Булыкин из дубля Динамо переходил в Байер
+1
-1
0
Ответ Гоша Петров
у Кузяева зп в Гавре официально около 1 млн евро в год,это вторая зп в клубе,о каких 350 тысячах речь
Сейчас да, только не 1 а 1,5 млн., первоначально было 350.
0
0
0
«Играть в Европе» это слишком расплывчато… Есть топовые клубы и лиги, а есть условные Антверпены
или Лудогорцы….)
0
0
0
Какой их уровень, если они в РПЛ в конце восьмёрки? Даже чемпионский состав ЦСКА в ЛЧ как щенков возили а сейчас вообще не о чем говорить. Тоже самое и всё клубы РПЛ касается. Разве что пара-тройка зенитовских бразильцев могли бы где-нибудь в европейских середняках побегать, но там им и зарплаты раз в 5-6 меньше, чем в Зените положат...
0
0
0
Кипр ждет их
0
0
0
А что, в Монако пенальти некому бить?)). Если серьезно, то по нынешней игре и результативности Чалову не Монако светит, а второй французский дивизион.
+1
-1
0
Уровень позволит, а лень - нет
0
0
0
А почему нет?!
0
0
0
Для всех юмористов-либералов.Головин,Миранчук,Захарян,Кузяев все играют в топ лигах и играют на очень достойном уровне.Непонятно на чем основывается ваша ересь что Чалов не сможет играть в топ лиге?
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий