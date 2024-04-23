Роша о Чалове в Европе: «Все игроки ЦСКА спокойно могут играть там. Их уровень позволит, без сомнений»

Виллиан Роша считает, что любой игрок ЦСКА способен играть в Европе.

Ранее появилась информация, что «Монако» и еще два европейских клуба интересовались .

– Чалов хочет продолжить карьеру в Европе. По силам ли Федору там играть?

– Я Виллиан Роша, о желании Федора играть в Европе нужно спросить у него самого.

А если говорить о его уровне, то все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе. Без сомнений, их уровень позволит, – сказал защитник ЦСКА Виллиан Роша.

В этом сезоне РПЛ Чалов сыграл 24 матча, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.